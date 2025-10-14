Lászlo Krasznahorkai no participa en la presentación de la Feria del Libro de Frankfurt por motivos de salud

COPENHAGUE, 09/10/2025.- Fotografía de archivo realizada en 2012 que muestra al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. EFE/ Gyula Czimbal PROHIBIDO SU USO EN HUNGRÍA

El escritor húngaro Lászlo Krasznahorkai, que fue galardonado la semana pasada con el premio Nobel de Literatura 2025, no asistió a la rueda de prensa inaugural de la Feria del Libro de Frankfurt por motivos de salud.

Del acto que se está llevando a cabo este martes en el Frankfurt Studio (Foyer Hall 4.0) del recinto ferial de Frankfurt participan Juergen Boos, director de la Feria; Karin Schmidt-Friderichs, presidenta de la Asociación Alemana de Editores y Libreros; y las invitadas editoriales internacionales: la argentina Vanina Colagiovanni (Gog & Magog) y la británica Mehar Anaokar (Serpent’s Tail Classics/Profile Books). En lugar de Krasznahorkai, de 71 años de edad, está presenta la escritora alemana Nora Haddada, autora de Blaue Romanze.

La Feria del Libro de Frankfurt se desarrolla del 15 al 19 de octubre de 2025

Nora Haddada nació en Neunkirchen, Alemania, en 1998, estudió escritura creativa y literatura en Hildesheim, Berlín y París. Su novela debut, Nichts in den Pflanzen (Nada en las plantas), fue publicada por ecco en 2023. Su última novela, Blaue Romanze (Romance azul), fue publicada por S. Fischer en septiembre de 2025. Vive en Berlín y París.

Krasznahorkai se encontraba la semana pasada en Frankfurt por motivos privados visitando a un amigo enfermo cuando se comunicó que había recibido el Nobel de Literatura 2025. Inmediatamente, la Feria de Frankfurt anunció su presencia. “El hecho de que podamos recibir al ganador del Premio Nobel de Literatura en la inauguración tan solo unos días después de su anuncio subraya el papel de la Feria del Libro de Frankfurt como referente mundial de la literatura”, había afirmado Torsten Casimir, portavoz del encuentro literario.

Fuente: EFE

[Fotos: Fundación Formentor Begona Rivas/ Handout vía Reuters]