El legado de Osvaldo Lamborghini revive en una obra teatral que desafía los límites del teatro y la literatura

La obra "Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte" se estrena en El Galpón de Guevara para conmemorar los 40 años de la muerte del autor

La conmemoración de los cuarenta años desde la muerte de Osvaldo Lamborghini se convierte en el marco para el estreno de Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte, una propuesta escénica de la Compañía La espada de pasto que explora la totalidad de la producción del escritor y artista argentino. La obra, dirigida por Ignacio Bartolone y con dramaturgia compartida entre Bartolone y Agustina Pérez, se presenta desde el viernes 10 de octubre a las 23 hs. en El Galpón de Guevara (Guevara 326)

La puesta en escena se apoya en una premisa central del propio Lamborghini: la idea del “autor de un solo texto”. Según sostenía el escritor, no existía una discontinuidad entre sus libros y sus obras plásticas, sino que ambas manifestaciones constituían “condensaciones tentativas” de un proyecto mayor, el continuum de su obra, inseparable de su vida y en sintonía con los postulados de las vanguardias. Esta concepción se traduce en la estructura de la obra, que evita la fragmentación disciplinar y apuesta por un abordaje integral de la producción lamborghiniana.

El espectáculo incluye textos emblemáticos como "El fiord", "Sebregondi retrocede" y "El niño proletario", además de poemas y escritos inéditos

El espectáculo, que cuenta con las actuaciones de Hernán Franco, Juan Isola y Valentín Pelisch, se propone recorrer los textos más emblemáticos de Lamborghini, entre los que se incluyen El fiord (1969), Sebregondi retrocede (1973) y el célebre El niño proletario, además de poemas y otros escritos. La selección y el tratamiento de estos materiales refuerzan el carácter inespecífico de la obra, en línea con la resistencia del autor a las categorías que aíslan las artes. Lamborghini sostenía que no distinguía “entre prosa y verso”, y extendía esa indiferenciación a la relación entre palabra e imagen, apostando por una producción que oscilaba entre lo renacentista y lo futurista, donde la separación de disciplinas no resultaba relevante.

Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte es una creación de la Compañía La espada de pasto, realizada en coproducción con El Galpón de Guevara y desarrollada en el marco de VIVA, el programa de residencias artísticas del espacio. El proyecto cuenta con el apoyo de Mecenazgo y ofrecerá funciones los viernes a las 23 horas hasta el 28 de noviembre.

