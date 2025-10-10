Cultura

El legado de Osvaldo Lamborghini revive en una obra teatral que desafía los límites del teatro y la literatura

La compañía La espada de pasto estrena en El Galpón de Guevara una puesta en escena que recorre los textos más emblemáticos del singular escritor argentino, en una experiencia artística única

Guardar
La obra "Osvaldo Lamborghini obras
La obra "Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte" se estrena en El Galpón de Guevara para conmemorar los 40 años de la muerte del autor

La conmemoración de los cuarenta años desde la muerte de Osvaldo Lamborghini se convierte en el marco para el estreno de Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte, una propuesta escénica de la Compañía La espada de pasto que explora la totalidad de la producción del escritor y artista argentino. La obra, dirigida por Ignacio Bartolone y con dramaturgia compartida entre Bartolone y Agustina Pérez, se presenta desde el viernes 10 de octubre a las 23 hs. en El Galpón de Guevara (Guevara 326)

La puesta en escena se apoya en una premisa central del propio Lamborghini: la idea del “autor de un solo texto”. Según sostenía el escritor, no existía una discontinuidad entre sus libros y sus obras plásticas, sino que ambas manifestaciones constituían “condensaciones tentativas” de un proyecto mayor, el continuum de su obra, inseparable de su vida y en sintonía con los postulados de las vanguardias. Esta concepción se traduce en la estructura de la obra, que evita la fragmentación disciplinar y apuesta por un abordaje integral de la producción lamborghiniana.

El espectáculo incluye textos emblemáticos
El espectáculo incluye textos emblemáticos como "El fiord", "Sebregondi retrocede" y "El niño proletario", además de poemas y escritos inéditos

El espectáculo, que cuenta con las actuaciones de Hernán Franco, Juan Isola y Valentín Pelisch, se propone recorrer los textos más emblemáticos de Lamborghini, entre los que se incluyen El fiord (1969), Sebregondi retrocede (1973) y el célebre El niño proletario, además de poemas y otros escritos. La selección y el tratamiento de estos materiales refuerzan el carácter inespecífico de la obra, en línea con la resistencia del autor a las categorías que aíslan las artes. Lamborghini sostenía que no distinguía “entre prosa y verso”, y extendía esa indiferenciación a la relación entre palabra e imagen, apostando por una producción que oscilaba entre lo renacentista y lo futurista, donde la separación de disciplinas no resultaba relevante.

Osvaldo Lamborghini obras completas. Primera parte es una creación de la Compañía La espada de pasto, realizada en coproducción con El Galpón de Guevara y desarrollada en el marco de VIVA, el programa de residencias artísticas del espacio. El proyecto cuenta con el apoyo de Mecenazgo y ofrecerá funciones los viernes a las 23 horas hasta el 28 de noviembre.

[Fotos:

Temas Relacionados

Osvaldo Lamborghini Compañía La espada de pasto Literatura argentinaTeatro en Buenos Aires

Últimas Noticias

László Kraszahorkai, felicitado por Víktor Orbán con una metáfora deportiva

El primer ministro saludó a su compatriota por el Nobel de Literatura y lo comparó con “una medalla de oro olímpica”. El escritor es un abierto opositor al gobierno húngaro, al que definió como “un caso psiquiátrico”

László Kraszahorkai, felicitado por Víktor

Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

El célebre autor de ‘Los pilares de la Tierra’ publica una nueva novela titulada ‘El círculo de los días’, en la que nos retrotrae a la Edad de Piedra

Ken Follett nos acerca a

¿Por qué se llama “tango” la primera novela de László Krasznahorkai, el Premio Nobel húngaro?

“Tango satánico” cuenta la historia de un pueblo en la miseria al que llega un hombre que promete salvarlos. Su relación con la danza rioplatense. Y, aquí, el comienzo

¿Por qué se llama “tango”

Por qué no es lo mismo decir punto muerto, punto ciego o ángulo muerto según la RAE

La precisión en la escritura revela dominio del idioma y evita errores habituales en medios, donde una diferencia mínima puede modificar el significado de una frase entera

Por qué no es lo

El retrato perdido de la Mata Hari nazi fue hallado luego de una búsqueda de medio siglo

La pintura de Madame Kitty, figura central en la red de inteligencia del régimen, fue encontrada por investigadores austriacos y será donada a un museo

El retrato perdido de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
OpenAI y Sur Energy invertirán

OpenAI y Sur Energy invertirán hasta USD 25.000 millones para construir un mega data center para inteligencia artificial en la Patagonia

Mercados: después de la euforia por el apoyo de EEUU, hay toma de ganancias para las acciones argentinas en Wall Street

Cinco recetas fáciles con huevo para sumar sabor y variedad al menú

Cuántos sueldos se necesitan para comprar el auto 0 km más barato del mercado

YPF y ENI firmaron un acuerdo clave para el proyecto de GNL en la Argentina: buscarán financiamiento por USD 20.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
Putin opinó sobre el Nobel

Putin opinó sobre el Nobel de la Paz: “Trump hace mucho para la solución de conflictos”

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

El sueño de un perro que habla, la ilusión de la tecnología y la advertencia de los científicos sobre los riesgos de humanizar a las mascotas

¿Por qué se llama “tango” la primera novela de László Krasznahorkai, el Premio Nobel húngaro?

TELESHOW
Un look audaz en un

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La llamativa frase de Nacho Castañares sobre la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

La reacción de Dai Fernández cuando le preguntaron por los rumores de romance con Nico Vázquez