Miguel Rep en Málaga: conferencias performáticas, homenajes a Picasso y cómo “animar la historia”

El reconocido ilustrador argentino desembarca en la ciudad andaluza con una interesante propuesta en el marco de la Bienalsur. Dibujos en vivo, diálogo con la obra de Picasso y un cruce entre pasado y presente cultural

Miguel Rep en Málaga: conferencias
Miguel Rep en Málaga: conferencias performáticas, homenajes a Picasso y cómo “animar la historia” (Foto: Télam)

Miguel Rep viajará a Málaga, España, para dar dos conferencias performáticas en las que dibujará en vivo, reviviendo la historia del arte a través de su serie Bellas Artes. Estas actividades forman parte de las inauguraciones previstas para el 20 de noviembre en el Centro Pompidou de Málaga, en el contexto de Bienalsur 2025.Un día antes, el 7 de octubre, el Museo Casa Natal Picasso abrirá sus puertas a la exposición “Animar la historia. Miguel Rep en la Casa Natal Picasso”, que integra el recorrido de la bienal en el kilómetro 9696. La muestra reúne el trabajo que Rep desarrolló desde 1993, inspirado en la historia del arte, cuyo resultado fue la publicación del libro Bellas Artes y una serie animada homónima. De los seis capítulos que componen esta serie, tres están dedicados a Pablo Picasso, estableciendo un diálogo entre el ilustrador argentino y la figura del célebre artista español.

Miguel Rep homenajea a Picasso
Miguel Rep homenajea a Picasso

La exposición se distingue por la manera en que la serie animada de Rep se integra en los distintos espacios del museo, ampliando el relato y generando una interacción creativa con la vida y obra de Picasso. Según Diana Wechsler, curadora de la muestra, “el tono épico y humano a la vez, atravesado por la historia, marca cada uno de estos episodios. La fluidez del dibujo va construyendo cada microrrelato y funciona también como homenaje a Picasso y su destreza plástica. Rep mira y dibuja a Picasso, lo representa a partir de la imagen que él fue construyendo de sí mismo en cada momento. Desde un presente de urgencias entre los que resuenan como amenaza los fantasmas de los años 30, volver a Picasso con Rep es no solo pensar su historia, sino pensar el presente”.

Miguel Rep homenajea a Picasso
Miguel Rep homenajea a Picasso

El 20 de noviembre, el Centro Pompidou de Málaga (Km 9697) será escenario de un nuevo capítulo de “Let’s Play. Juguemos en el mundo”, un proyecto curatorial expandido que, en el marco de Bienalsur 2025, explora la dimensión lúdica de la vida y el arte. Bajo el título “Infancias”, esta edición presenta un programa de video que reúne obras de Botto e Bruno, Gianfranco y Roberta (Italia), Lida Abdul (Afganistán), Marcelino Melo (Brasil), Gianfranco Foschino (Chile), Berlille Bak (Francia), Aimée Zito Lema (Países Bajos), Gabriela Golder (Argentina) y Jordi Colomer (España). El programa se complementa con la performance participativa del colectivo colombiano El Puente_Lab (integrado por Mariangela Aponte Núñez, Juan Esteban Sandoval y Alejandro Vázquez Salinas), titulada “Let’s play. (d)estructura. Otra aventura”.

