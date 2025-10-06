Esculturas de Claudio Rabendo y arte emergente, en la Casa Nacional del Bicentenario

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura dos exposiciones de arte contemporáneo argentino en octubre

La Casa Nacional del Bicentenario abrirá sus puertas a dos nuevas exhibiciones que involucran la producción contemporánea argentina. El jueves 9 de octubre a las 19, en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires, se inaugura la muestra Reconstruir humanidades, de Claudio Rabendo, junto con la presentación de las obras galardonadas en la edición 2025 del Premio Prilidiano Pueyrredón.

La exposición dedicada a Claudio Rabendo presenta trece esculturas en técnica mixta. Estas piezas, elaboradas con hierro, maderas, herramientas y tipos móviles, forman parte de una propuesta conceptual caracterizada como constructivismo tipográfico. La curaduría está a cargo de Juan Pablo Pérez, quien dispuso la selección en el microespacio de la planta baja. El público podrá visitarla de miércoles a domingos, en el horario de 15 a 20, hasta el 16 de noviembre, con acceso gratuito.

Claudio Rabendo nació en Argentina en 1953 y posee formación en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto De La Cárcova, el Taller Escuela Profesor Alberto Orsetti y la Escuela Técnica Otto Krause, sectores en los que desarrolló conocimientos vinculados a la restauración y conservación de obras. Entre sus antecedentes se encuentran labores de restauración para exposiciones dedicadas a artistas como Guillermo Roux, Roberto Aizenberg y Cecilia Marcovich. Continúa actualmente con trabajos de restauración sobre producciones de Raquel Orzuj y José Gurvich. Además, participó en la recuperación de piezas de artistas argentinos y europeos.

La muestra 'Reconstruir humanidades' de Claudio Rabendo (foto)y el Premio Prilidiano Pueyrredón 2025 abren sus puertas en Buenos Aires

La otra propuesta corresponde a la edición 2025 del Premio Prilidiano Pueyrredón, un evento organizado por el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), que reúne cerca de cincuenta obras seleccionadas y premiadas en el tradicional certamen dirigido a estudiantes regulares y graduados. Las piezas pueden encontrarse en el primer piso del edificio, desde el mismo 9 de octubre a las 18:30 hasta el 30 de noviembre, con el mismo horario de visita general.

El Premio Prilidiano Pueyrredón tiene por finalidad visibilizar la producción artística emergente de la UNA y facilitar la vinculación de los creadores con el público, críticos y demás actores del sistema cultural. En esta edición, el jurado estuvo compuesto por Daniela Rudnik, Adriana Laurenzi y Javier Sobrino (internos), junto con Alejo Vasco Arcuschin y Marcela Roberts (externos). Los y las artistas participantes son Juan Manuel Gallicchio, Luz Pinedo, Avril Oliva Nervegna, Guadalupe Estienne, Juan Marcelo Galindo, Mateo Barroso, Paula Reynoso, Gianna Hochenfellner, María Laura Bolo, Juan Ramos, Romina Bravo, Guido Sapognikoff, Jorge Leonardo Camargo, Lina María Barbosa Lasso, Victoria Castellú, Carol Turquet, Silvina Capurro, Victoria Inés Tripaldi, Christian Erriquez, Luis Gabriel Buttironi, Sol Giraldi, Martin Ariel Saez De Lubiano, Ivanna Landucci, Julieta Lum, Milena Leczycki, Camila Nucerino, Gabriela Cremades, Leila Feo Freling, Nahuel Tríbulo, Luna Muruaga Ratto, Mariana Lorena Lazzarano, Kevin Michele Bartolini, Agustina Piuma, Micaela Oberti, Saro Quartino, Magdalena Defferrari, Ana Clara Sampaolesi, Julieta Proto, Eugenia Ance, Ivana Estefania Bourquin, Daiana Fernandez, Oscar Julian Gomez, Sofía Cutsaimanis, Ivana Turica, Malena Martínez González, Juana Meyer, Nicolas Ruarte, Adriana Baldani, Analía Bruckner Y Carmen Lucía Arango..

Dos fechas marcan el calendario de las exposiciones en la Casa Nacional del Bicentenario: el 16 de noviembre como cierre de la propuesta de Claudio Rabendo y el 30 de noviembre para el Premio Prilidiano Pueyrredón. Ambas muestras mantienen entrada libre y gratuita para el público.

Fotos: archivo y prensa Casa Nacional del Bicentenario.