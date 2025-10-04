Cultura

La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

El sepulcro del faraón, uno de los más grandes del Valle de los Reyes, recibe visitantes luego de un extenso proceso de conservación apoyado por la UNESCO y expertos internacionales

Guardar
La tumba de Amenhotep III
La tumba de Amenhotep III reabre al público tras más de 20 años de restauración en Egipto

La tumba del faraón Amenhotep III, una de las más grandes del Valle de los Reyes y Reinas en el sur de Egipto, fue oficialmente abierta al público este sábado tras años de restauración. El ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathy, presentó el sitio recién renovado, que data de hace más de 3.000 años.

Mohamed Ismail Khaled, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dijo que la restauración implicó más de dos décadas de “un trabajo increíblemente delicado, porque la tumba sufría un grave deterioro”. El colosal espacio cuenta con pinturas murales de piso a techo, con el azul brillante de los frescos resplandeciendo incluso en la tenue luz.

En el centro, los visitantes observaron la enorme tapa de granito del sarcófago de Amenhotep, grabada con jeroglíficos, demasiado pesada para ser retirada como el resto del contenido de la tumba. El sitio fue documentado por primera vez en 1799 durante la breve conquista napoleónica de Egipto. Tras una larga historia de excavaciones, saqueos y graves daños, fue restaurado con el apoyo del gobierno japonés y la UNESCO.

El sitio, uno de los
El sitio, uno de los más grandes del Valle de los Reyes, destaca por sus murales y su historia milenaria

Esculpida en la ladera de la orilla occidental del Nilo, frente a la ciudad de Lúxor, la tumba está “decorada con pinturas murales que se encuentran entre las más exquisitas de las que sobreviven en las tumbas reales de la Dinastía XVIII”, según la misión de la UNESCO de Japón.

Décadas de deterioro habían dejado la estructura en riesgo de colapso. Para salvarla, más de 260 especialistas —restauradores, investigadores y técnicos altamente capacitados— trabajaron en lo que la directora regional de la UNESCO, Nuria Sanz, dijo que era el “nivel más alto de estándares internacionales para la conservación integrada”.

Amenhotep III ascendió al trono siendo adolescente y gobernó durante unos cuarenta años de prosperidad, estabilidad y grandeza artística antes de morir en 1349 a.C. a la edad de 50 años. Fue enterrado en la famosa Necrópolis Tebana, donde reyes, reinas, sacerdotes y escribas reales del Antiguo Egipto fueron sepultados entre los siglos XVI y XI a.C.

La restauración contó con el
La restauración contó con el apoyo de la UNESCO y el gobierno japonés para preservar el patrimonio egipcio

Tras excavaciones francesas y británicas en 1799 y 1915, la mayoría del contenido de la tumba fue trasladado al Museo del Louvre en París, el Museo Metropolitano de Nueva York y el Castillo de Highclere en el Reino Unido, según la Universidad de Waseda en Japón.

La momia y el sarcófago de Amenhotep III se encuentran en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo, mientras que el Museo Egipcio de Tahrir y el nuevo Gran Museo Egipcio de la capital albergan estatuas colosales del faraón sentado junto a su esposa.

Cerca de su tumba, el enorme templo funerario de Amenhotep, conocido como Kom al-Hetan, ha sufrido graves daños por las inundaciones anuales del Nilo, pero dos gigantescas estatuas de granito conocidas como los Colosos de Memnón sobreviven, dando la bienvenida a los visitantes al antiguo valle.

Fuente: AFP

[Fotos: AFP]

Temas Relacionados

EgiptoValle de los ReyesFaraonesArqueologíaUltimas noticias América

Últimas Noticias

Fishel Szlajen publica un libro que pone la ética en el centro del debate sobre inteligencia artificial y biotecnología

El reconocido rabino y bioeticista presenta “Ética y Políticas Públicas: biotecnología, religión, derecho y sociedad”, una obra que explora los dilemas más candentes de la sociedad contemporánea

Fishel Szlajen publica un libro

Semana Negra BA 2025: todas las actividades del sábado 4 de octubre

La presencia de figuras destacadas marca las charlas, mesas de debate y recorridos urbanos en una programación diversa que el festival literario de literatura policial

Semana Negra BA 2025: todas

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

En diálogo con el escritor argentino Andrés Neuman, el autor británico-estadounidense de origen indio reflexionó sobre el ataque que sufrió en 2022. “Los milagros saltaron de mis libros a mi vida real”, afirmó

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado,

Una exposición de Juan Rulfo llega a Buenos Aires con 90 fotografías inéditas

Del 15 de octubre al 30 de noviembre, el Museo Casa Nacional del Bicentenario será sede de una muestra que reúne imágenes tomadas por el escritor y fotógrafo mexicano

Una exposición de Juan Rulfo

Félix González, el artista que reinventa el carnaval jujeño con música y realidad aumentada

El universo creativo de un pintor que fusiona tradición, tecnología y símbolos ancestrales para dar vida a obras únicas, explorando la identidad regional a través de la innovación y el color

Félix González, el artista que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las 35 mejores fotos de

Las 35 mejores fotos de la Peregrinación Juvenil a Luján 2025

Honoris Causa de la UBA para el tribunal del Juicio a las Juntas: “Argentina empezó a recuperar la dignidad con esa sentencia”

Cuáles son los 3 factores que empujan el riesgo país y los pros y contras de los distintos tipos de bonos, según un informe

Casación confirmó una condena de ocho años de prisión para dos acusados de trata en un prostíbulo de San Miguel de Tucumán

Así actuaba una banda de adolescentes que robaba autos en el sur del Conurbano

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Georgia: manifestantes intentaron

Tensión en Georgia: manifestantes intentaron irrumpir en el palacio presidencial en una nueva protesta contra el gobierno prorruso

Donald Trump le advirtió a Hamas que “no tolerará” ningún retraso en la aplicación de su plan para Gaza

Una tendencia viral en TikTok desató ataques en la Universidad de Pensilvania y encendió la alarma por los desafíos peligrosos

La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Salman Rushdie: “Sobreviví al atentado, esa es mi venganza”

TELESHOW
Benjamín Vicuña viajó con sus

Benjamín Vicuña viajó con sus hijos y su novia a Montevideo: trabajo, paseos y la foto más romántica

Marcela Tinayre habló de su nieto Silvestre, que deslumbró en los Martín Fierro: “Tenía obsesión por ir desde los 12 años”

El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

A tres años de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich lo recordó con el poema que dejó como legado

Oriana Sabatini mostró por primera vez su pancita en su cuarto mes de embarazo