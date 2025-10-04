La tumba de Amenhotep III reabre sus puertas en Egipto y deslumbra con sus murales restaurados

La tumba de Amenhotep III reabre al público tras más de 20 años de restauración en Egipto

La tumba del faraón Amenhotep III, una de las más grandes del Valle de los Reyes y Reinas en el sur de Egipto, fue oficialmente abierta al público este sábado tras años de restauración. El ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sherif Fathy, presentó el sitio recién renovado, que data de hace más de 3.000 años.

Mohamed Ismail Khaled, jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, dijo que la restauración implicó más de dos décadas de “un trabajo increíblemente delicado, porque la tumba sufría un grave deterioro”. El colosal espacio cuenta con pinturas murales de piso a techo, con el azul brillante de los frescos resplandeciendo incluso en la tenue luz.

En el centro, los visitantes observaron la enorme tapa de granito del sarcófago de Amenhotep, grabada con jeroglíficos, demasiado pesada para ser retirada como el resto del contenido de la tumba. El sitio fue documentado por primera vez en 1799 durante la breve conquista napoleónica de Egipto. Tras una larga historia de excavaciones, saqueos y graves daños, fue restaurado con el apoyo del gobierno japonés y la UNESCO.

El sitio, uno de los más grandes del Valle de los Reyes, destaca por sus murales y su historia milenaria

Esculpida en la ladera de la orilla occidental del Nilo, frente a la ciudad de Lúxor, la tumba está “decorada con pinturas murales que se encuentran entre las más exquisitas de las que sobreviven en las tumbas reales de la Dinastía XVIII”, según la misión de la UNESCO de Japón.

Décadas de deterioro habían dejado la estructura en riesgo de colapso. Para salvarla, más de 260 especialistas —restauradores, investigadores y técnicos altamente capacitados— trabajaron en lo que la directora regional de la UNESCO, Nuria Sanz, dijo que era el “nivel más alto de estándares internacionales para la conservación integrada”.

Amenhotep III ascendió al trono siendo adolescente y gobernó durante unos cuarenta años de prosperidad, estabilidad y grandeza artística antes de morir en 1349 a.C. a la edad de 50 años. Fue enterrado en la famosa Necrópolis Tebana, donde reyes, reinas, sacerdotes y escribas reales del Antiguo Egipto fueron sepultados entre los siglos XVI y XI a.C.

La restauración contó con el apoyo de la UNESCO y el gobierno japonés para preservar el patrimonio egipcio

Tras excavaciones francesas y británicas en 1799 y 1915, la mayoría del contenido de la tumba fue trasladado al Museo del Louvre en París, el Museo Metropolitano de Nueva York y el Castillo de Highclere en el Reino Unido, según la Universidad de Waseda en Japón.

La momia y el sarcófago de Amenhotep III se encuentran en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo, mientras que el Museo Egipcio de Tahrir y el nuevo Gran Museo Egipcio de la capital albergan estatuas colosales del faraón sentado junto a su esposa.

Cerca de su tumba, el enorme templo funerario de Amenhotep, conocido como Kom al-Hetan, ha sufrido graves daños por las inundaciones anuales del Nilo, pero dos gigantescas estatuas de granito conocidas como los Colosos de Memnón sobreviven, dando la bienvenida a los visitantes al antiguo valle.

Fuente: AFP

[Fotos: AFP]