Cultura

Cómo se escribe según la RAE: consanguinidad, mejor que consanguineidad

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Por Armando Montes

Guardar
Conoce las recomendaciones que hace
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La forma consanguinidad , con i antes de la terminación -⁠dad , es preferible a consanguineidad , con ei , para aludir al parentesco por un antepasado común.

No obstante, la segunda variante se ve a veces en la prensa: «El trabajador tenía dos días por accidente o enfermedad graves para parientes hasta el segundo grado de consanguineidad o afinidad», «Científicos apuntan a la consanguineidad como la causa del peligro de extinción de los urogallos» o «Las hienas abandonan el hogar para evitar la consanguineidad».

Aunque consanguineidad es un sustantivo adecuadamente formado a partir de consanguíneo en referencia a individuos que son parientes debido a un antepasado común próximo, la voz consanguinidad es la tradicional y mayoritaria, por lo que se recomienda el uso de esta , tal como aclara el Diccionario panhispánico de dudas .

No son apropiadas , en cambio, cosanguinidad ni cosanguineidad , sin n después de la o .

Por ello, en los ejemplos lo más conveniente habría sido escribir «El trabajador tenía dos días por accidente o enfermedad graves para parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad», «Científicos apuntan a la consanguinidad como la causa del peligro de extinción de los urogallos» y «Las hienas abandonan el hogar para evitar la consanguinidad».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaReal Academia EspañolaRAEFundación Español UrgenteCómo se escribeNoticias

Últimas Noticias

Lanzan el Premio Witcomb para artistas emergentes con USD 21.000 en premios

La convocatoria nacional para el certamen de artes visuales permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre y culminará con una exposición colectiva en la Casa del Bicentenario

Lanzan el Premio Witcomb para

Semana Negra BA 2025: todas las actividades del jueves 2 de octubre

Charlas, talleres y diálogos interdisciplinarios marcan el pulso de un día clave en el festival

Semana Negra BA 2025: todas

Carlos Zanón: “El libro es un enfermo con una salud de hierro”

El autor español que participa de la Semana Negra BA, conversó con Infobae Cultura y dijo que la literatura “nos permite vivir otras vidas, porque con la que tenemos no es suficiente”

Carlos Zanón: “El libro es

Keanu Reeves y Alex Winter exploran la desolación y el humor en una versión fallida de “Esperando a Godot”

La puesta estrenada esta semana en Broadway destaca por sus famosos protagonistas, pero la conexión cómplice entre ellos no logra transmitir la esencia existencial de la obra de Beckett

Keanu Reeves y Alex Winter

La precuela de Frida Kahlo: un nuevo museo muestra sus raíces familiares

El espacio, impulsado por descendientes de la artista, busca mostrar el entorno íntimo y la red de apoyo que marcó la vida y obra de una mujer extraordinaria

La precuela de Frida Kahlo:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich exigió que Espert

Patricia Bullrich exigió que Espert “vuelva a los medios y conteste claro” sobre su vínculo con Fred Machado

Triple femicidio narco, en vivo: el ladero de “Pequeño J” llegará esta noche a Buenos Aires

Premio Dr. José Balseiro 2025: se abrió la convocatoria para proyectos de innovación científica y tecnológica

Scott Bessent: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Neuquén

INFOBAE AMÉRICA
Temblor en Chile hoy 2

Temblor en Chile hoy 2 de octubre: magnitud y epicentro del sismo reportado por el CSN

Un youtuber vivió 12 años con síntomas muy dolorosos, los médicos hablaban de estrés, pero un video que encontró de causalidad le cambió la vida

Arabia Saudita revela esculturas rupestres de 12.000 años con detalles sorprendentes

Descubrieron una nueva especie de murciélago

La Justicia de Corea del Sur le negó la libertad condicional al expresidente Yoon Suk Yeol

TELESHOW
Daniela Celis se conmovió por

Daniela Celis se conmovió por el apoyo de los fans a Thiago Medina: “¡Sigamos con la cadena de oración!"

Oriana Sabatini se sinceró sobre los cambios de su cuerpo durante el embarazo: “Me costó mucho”

La inesperada postura de Marcelo Tinelli ante la eterna competencia entre Susana Giménez y Vero Lozano

El cruce entre Mario Pergolini y Nico Vázquez que terminó a las risas: “Este programa va a dejar muchos memes”

Las 31 mejores fotos de la entrega del doctorado Honoris causa a Graciela Borges