Obras excepcionales de Magritte, Modigliani y Klein, a subasta en París

La semana del arte parisina promete grandes ventas por parte de Sotheby’s y Christie’s

Obras excepcionales de Magritte, Modigliani y Klein, a subasta en París

Varias obras de René Magritte, Amedeo Modigliani e Yves Klein serán subastadas en Sotheby’s y Christie’s el 23 y 24 de octubre en París durante la semana del arte parisina, indicaron el martes las casas de remate.

El 23 de octubre, Christie’s subastará el mayor monocromo del artista francés Yves Klein todavía en manos de coleccionistas privados, en este caso estadounidenses. La obra, considerada “la más cara de la temporada en París”, está estimada en más de 15 millones de euros (17,5 millones de dólares), según la casa de subastas.

Pintado en París en 1961, el lienzo fue exhibido en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York como parte de un préstamo de larga duración (2005–2008).

"La magia negra" de René Magritte

El 24 de octubre, Sotheby’s presentará “La magia negra”, uno de los cuadros más famosos del belga René Magritte, estimado entre 5 y 7 millones de euros (6 y 8 millones de dólares), según la casa de remates.

“Pintado en 1934 y adquirido por la familia de los propietarios actuales directamente del artista en 1935, se trata de la primera versión” de la famosa serie homónima, que se ha convertido en una obra mítica dentro del arte de Magritte, agregó la misma fuente.

Raymond Radiguet por Amedeo Modigliani

Un retrato pintado por el italiano Amedeo Modigliani de Raymond Radiguet, joven autor de “El diablo en el cuerpo”, realizado en 1915 y estimado entre 5,5 y 7,5 millones de euros (6,5 y 9 millones de dólares), también será subastado por la casa de remtaes el mismo día.

El cuadro, mostrado por primera vez en público en 1925 en la revista L’Amour de l’Art, nunca fue presentado en subasta desde entonces y ha permanecido en la misma colección europea desde 1950, precisó Sotheby’s en un comunicado.

Fuente: AFP

