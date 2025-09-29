La libertad de expresión frente al fanatismo: un alegato del abogado de Charlie Hebdo

Libro del día Richard Malka

“La sala Voltaire para el juicio final del atentado contra Charlie Hebdo.Voltaire… el azote de las religiones, el espíritu libre, revolucionario, aquel cuyo Diccionario filosófico fue quemado en la hoguera del caballero de La Barre, el autor del Tratado sobre la tolerancia y de la obra de teatro El fanatismo o Mahoma el Profeta, que hoy casi no se representa en ninguna parte del mundo. El mismo que no dudaba en afirmar —en una época en que hacerlo implicaba con mayor certeza que hoy la muerte, el encierro o el exilio— que el cristianismo era la religión “más ridícula, más absurda y más sanguinaria que jamás haya infectado al mundo”, o también “la superstición más infame que jamás haya embrutecido a los hombres y asolado la tierra”.

El escenario de la sala Voltaire se vuelve el punto de partida del alegato de Richard Malka, abogado y escritor francés, que participó en la apelación judicial por el ataque terrorista perpetrado en 2015. Ese año, los hermanos Saïd y Chérif Kouachi, identificados como militantes islamistas franceses de origen argelino, ingresaron armados en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdoen París y asesinaron a doce personas. Malka recuerda la importancia histórica de la libertad de expresión, el derecho al disenso y la herejía, y vincula estos principios con el legado de Voltaire: “a quienes debemos vivir libres. Pero ya no lo sabemos, lo hemos olvidado”.

En este ensayo, publicado primero en 2023 y traducido en 2025 por Ediciones del Zorzal, el autor expone la causa central tras la violencia, desplazando la mirada del “acto terrorista” hacia la raíz religiosa que desencadena las masacres. Malka es conocido por defender a Charlie Hebdo en los tribunales y por sostener su reflexión sobre el debate contemporáneo de la libertad de expresión en Francia.

“La realidad es que hasta el día de hoy, pese a todas mis intervenciones, sólo he defendido las consecuencias del terror y apenas he rozado la causa, porque la causa asusta y es tan delicada de evocar”, dice.

Richard Malka, el abogado de Charlie Hebdo, defiemde la libertad de expresión sin restricciones. (Photo by Eric Fougere/Corbis via Getty Images)

Ubicado en el contexto de la Francia posterior a los atentados y en medio de la redefinición contemporánea del secularismo frente al ascenso de visiones religiosas radicalizadas, el libro traza un hilo de continuidad entre los crímenes contra Charlie Hebdo, los ataques en Niza y la persecución sistemática de la blasfemia en diversos escenarios globales del siglo XXI.

Habla del funcionamiento político del “blasfemo” y la reacción social ante la crítica religiosa. “Si no se nombra, no se puede razonar. Si no se diagnostica una enfermedad, no hay oportunidad de encontrar remedio. Y las masacres seguirán, inexorablemente”.

El ensayo de Richard Malka desmantela la narrativa habitual sobre los atentados, poniendo en primer plano el concepto de blasfemia y la reacción religiosa frente a la crítica. El autor sitúa el inicio del problema en la propia definición de la libertad de expresión moderna y la transforma en una cuestión judicial, política y filosófica. “La única intolerancia de Charlie Hebdo es hacia una ideología totalitaria que oprime a los pueblos. Ese es el sentido de las caricaturas.”

En su argumentación, Malka distingue entre la religión como sistema de creencias y la instrumentalización política de la fe. Afirma que los ataques de 2015 y otros posteriores no fueron motivados por la fe en sí, sino por una visión dogmática y militante, la misma que ha perseguido históricamente a musulmanes, judíos y cristianos que desafiaron el literalismo religioso. Explica, citando ejemplos históricos desde la escuela mutazilita hasta el wahhabismo y el salafismo, cómo la interpretación radical de los textos ha marginado durante siglos a quienes defendían la razón y el libre albedrío. La visión de los Kouachi no es la más popular, pero es la que termina imponiéndose.”

En este recorrido, aborda la genealogía del concepto de blasfemia y cómo este ha sido utilizado como arma legal y social. Utiliza casos concretos: desde la lapidación de una joven en Nigeria por supuesta blasfemia, hasta la persecución judicial a niños en Pakistán y la condena a prisión de defensores de los derechos humanos en diferentes países. El autor enfatiza que el ciclo de violencia religiosa no es un fenómeno marginal.

Recurre a la comparación con el judaísmo y el cristianismo, y muestra que ambos, al igual que el islam, contienen en sus escrituras pasajes violentos y castigos severos. Sin embargo, destaca que solo el islam dominante actual mantiene una visión que impide la interpretación histórica, mientras que otras religiones permitieron la crítica y el humor.

“Según el Corán, la única sanción frente a la burla es levantarse e irse hasta que se cambie de tema. Para el resto, se encarga Alá. Lo único que debe hacer un hombre es no escuchar. Nada más. Nadie degüella a nadie.”

A lo largo del texto, Malka repite que el problema reside en la derrota histórica de los partidarios de la razón dentro del islam, como los mutazilitas, quienes defendían una interpretación flexible y adaptativa. Subraya que la competencia de visiones rígidas y la sacralización del texto han justificado violencia, censura y persecución de toda voz crítica. La contemporaneidad del problema se ejemplifica en las amenazas y homicidios sufridos por artistas, profesores y simples ciudadanos, no solo en países musulmanes sino también en democracias occidentales.

En la última parte del ensayo, Richard Malka recurre otra vez a la escena judicial, evocando el recorrido personal y colectivo vivido tras años de litigios, amenazas y duelos. La anécdota del alegato final enfatiza que la defensa de la libertad de expresión no solo implica proteger a quienes la ejercen, sino también a los millones que podrían ver en peligro su derecho a disentir si triunfa el silencio impuesto por el miedo. “A los periodistas les corresponde atreverse a nombrar las cosas. Esa es su misión, su responsabilidad, su deber como engranaje esencial de nuestra gran maquinaria democrática.”

El texto termina con una mirada hacia los que desafían los totalitarismos modernos, con una enumeración de figuras y sectores sociales llamados a no renunciar a la audacia, la crítica y la creación. En palabras del propio autor: “Siempre habrá dibujantes o mujeres de cabellos al viento para desafiar los totalitarismos.”

Quién es Richard Malka

◆ Richard Malka (París, 1968) es abogado, guionista y novelista. Ha ejercido una defensa activa de la libertad de expresión en Francia, destacándose como representante legal de Charlie Hebdo en los procesos judiciales relacionados con las caricaturas de Mahoma.

◆ Además de su trabajo jurídico, Malka ha publicado novelas y libros de ensayos, como Tyrannie, Éloge de l’irrévérence y Le droit d’emmerder Dieu, así como obras en el género del cómic. Entre sus temas recurrentes figuran la relación entre derecho, laicismo y crítica religiosa, especialmente en el contexto de la sociedad francesa contemporánea.