Cultura

J.K. Rowling vs Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es”

La autora de la saga “Harry Potter” criticó con suma dureza a la actriz que interpretó a uno de sus personajes en la adaptación cinematográfica. “Nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”, sostuvo

Guardar
J.K. Rowling vs Emma Watson: “Ignora lo
J.K. Rowling vs Emma Watson: “Ignora lo ignorante que es” (Foto: REUTERS/Toby Melville)

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la exitosa saga de Harry Potter, calificó este lunes a la actriz Emma Watson, que encarnó al personaje de Hermione Granger en las películas, como “una ignorante” después de que esta se mostrara en desacuerdo con su postura sobre las personas transgénero.

"Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad", sostuvo Rowling en una extensa publicación en la red social X en la que aseveró que “tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.

Como motivo de esa “ignorancia”, la escritora señaló que se debe a que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

“Nunca ha experimentado la vida
“Nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”, sostuvo J.K. Rowling en relación a Watson (Foto: REUTERS/Carlo Allegri)

Watson, de 35 años, sostuvo el pasado jueves en el podcast sobre salud mental de Jay Shetty que esperaba “seguir queriendo a personas con las que no necesariamente” tiene los mismos puntos de vista, en referencia a la postura de Rowling sobre las personas transgénero, por la que la autora ha recibido multitud de críticas.

“Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”, dijo Watson, que apuntó que lo que más le molestó fue “que nunca se pudo mantener una conversación” en ese sentido.

Para Rowling, tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe, que han criticado abiertamente la posición de la novelista, “han dejado claro en los últimos años que creen que su antigua asociación profesional les otorga un derecho -o incluso una obligación- particular de criticar” a ella y a sus opiniones.

En un reciente podcast, Watson
En un reciente podcast, Watson dijo que esperaba “seguir queriendo a personas con las que no necesariamente” tiene los mismos puntos de vista, en referencia a la postura de Rowling sobre las personas transgénero (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

“Años después de terminar su participación en Potter siguen asumiendo el papel de portavoces de facto del mundo que creé“, manifestó, y añadió que “cuando conoces a alguien desde los diez años, es difícil desprenderse de cierta protección”.

También sostuvo que, hasta hace poco, no había conseguido deshacerse “del recuerdo de niños que necesitaban ser persuadidos con delicadeza para que hablaran en un gran estudio de cine de terror”.

La escritora ha sido acusada en varias ocasiones de transfobia por sus opiniones y ha protagonizado enfrentamientos públicos con otros actores de la saga cinematográfica como el propio Radcliffe, quien también cuestionó sus posturas sobre el asunto.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

J.K. RowlingEmma WatsonHarry PotterCulturaLGBTTransexualTransexualidadTransfobia

Últimas Noticias

“Vigilia aireana”, la convocatoria que busca presionar a la Academia Sueca para que le den el Nobel a César Aira

Un grupo de seguidores y promotores de la obra del escritor argentino ha organizado este evento que busca reunir a sus lectores en el barrio de Flores. Los organizadores buscan “defender lo que nuestro líder se ganó por derecho propio”

“Vigilia aireana”, la convocatoria que

Un artesano nicaragüense ransforma la madera del mar en arte y memoria

Desde su taller improvisado, Paul Gómez elabora esculturas con materiales reciclados, impulsa la conciencia ambiental y lleva su mensaje a través de exposiciones y ventas en varios países

Un artesano nicaragüense ransforma la

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

El presidente de Estados Unidos comunicó, vía redes sociales, un canon a toda producción extranjera para impulsar la industria. Aún se desconocen los detalles de implementación y si también incluirá al streaming

Trump anunció que pondrán un

La Comic-Con de Málaga cerró con éxito de público y algunas asignaturas pendientes

La primera edición del evento que celebra la cultura pop reunió a alrededor de 120 mil personas

La Comic-Con de Málaga cerró

MAC Córdoba extiende su convocatoria y presenta nuevos espacio expositivos

La nueva edición del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba elimina la división por zonas, apuesta por constelaciones curatoriales y convoca a galerías y proyectos de todo el mundo para participar

MAC Córdoba extiende su convocatoria
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio del endurecimiento del

En medio del endurecimiento del ala dura, dirigentes de la CGT exploran una negociación con el Gobierno

El ejercicio físico previene el cáncer: nueva evidencia muestra que caminar rápido disminuye el riesgo tumoral

“Cuando haya algo digno de comunicar, lo haremos”, dijo Kicillof sobre una visita a Cristina Kirchner

Milei llevó la campaña a Tierra del Fuego y defendió el rumbo: “¿Acaso quieren volver al 300% de inflación?”

Cuáles son los síntomas de alerta de infarto y cómo distinguirlos de otras afecciones

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump aseguró que Benjamin

Donald Trump aseguró que Benjamin Netanyahu aceptó la propuesta de Estados Unidos para Gaza

Desde la Casa Blanca, Trump y Netanyahu dialogaron con el primer ministro de Qatar tras el ataque de Israel a Doha

La economía como desenlace y principio

El primer ministro de Hungría negó la soberanía de Ucrania y se profundiza la tensión con Kiev

El crecimiento estancado y la alta inflación complican los planes del gobierno laborista en Reino Unido

TELESHOW
La autocrítica de Marcelo Tinelli

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares

Facundo Arana recordó a Romina Yan a 15 años de su muerte: “Algo nos tiene unidos para siempre”

Quiénes fueron los ganadores del Martín Fierro de Oro: polémicas, sorpresas y los candidatos para este año

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños