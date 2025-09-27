El viaje interior de Cat Stevens a Yusuf Islam: música, religión y la búsqueda de sentido

Video promocional de "Cat on the Road to Findout", el libro de Yusuf Islam

La tercera vez que Yusuf Islam, entonces conocido principalmente como el cantautor Cat Stevens, estuvo a punto de morir, no se lo contó a nadie.

Su primera experiencia cercana a la muerte fue cuando era un adolescente aventurero, al resbalar mientras saltaba entre tejados británicos, solo para ser atrapado por su mejor amigo un instante antes de la caída. La segunda ocurrió a los 20 años, cuando los médicos le diagnosticaron tuberculosis, siendo entonces una estrella pop, después de que comenzara a toser sangre sobre su piano.

A finales de 1975, poco después de que Islam cumpliera 27 años, su carrera parecía estar decayendo. Mientras esperaba el almuerzo con su mánager y el jefe de su discográfica en Malibú, California, decidió nadar en el Pacífico. Tras 15 minutos en el agua fría, intentó regresar, solo para descubrir que la corriente lo arrastraba mar adentro.

“Pensé que podía nadar bien, pero no podía luchar ni vencer al océano. Solo me quedaban segundos”, dijo recientemente Islam, de 77 años, durante una entrevista por videollamada desde un departamento alquilado en Londres. Así que rezó, insistiendo en que, si sobrevivía, trabajaría para Dios. Una ola lo empujó hacia adelante. “Cuando me di cuenta de mi vulnerabilidad, ¿qué más podía hacer? Mi cuerpo estaba desapareciendo. Solo me quedaba el alma.”

Yusuf Islam había sido un buscador espiritual desde su batalla contra la tuberculosis, leyendo estudios budistas como El Camino Secreto y coqueteando con la numerología y el yoga en su búsqueda de respuestas a lo que él llamaba “preguntas serias, muy serias sobre tu existencia”. Unos meses después de casi ahogarse, su hermano mayor, David, le regaló un ejemplar del Corán tras quedar impresionado por la serenidad dentro de una mezquita en Jerusalén. En cuanto leyó las primeras páginas, supo que había encontrado la manera de cumplir la promesa de su oración. “Si estaba de gira, me quedaba en mi habitación de hotel, con la puerta cerrada y leyendo”, dijo. “Sabía el impacto que esto tendría, pero no me preocupaba. Estaba demasiado interesado en mi alma.”

Ese regalo precipitó uno de los mayores actos de desaparición del rock and roll. En 1977, se convirtió al islam; en 1978, cambió legalmente su nombre de Steven Georgiou a Yusuf Islam y grabó su último álbum como Cat Stevens, una despedida rutinaria titulada Back to Earth. Suspendido en la tensión entre su vida pasada y su nueva fe, no grabaría otro álbum con instrumentos distintos a la percusión durante casi 30 años.

Pero Islam ha admitido anteriormente que podría haber manejado mejor su salida, que no entendía cuán significativos y motivadores habían sido himnos como “Peace Train”, “Father and Son” o “Moonshadow”, ni cuán decepcionante podría ser su desaparición musical. Una de sus canciones estaba en la lista de 10 temas inspiradores de Steve Jobs, junto a Bob Dylan y Bach; ha influido en seis décadas de compositores que buscan un poco de verdad entre esas melodías cautivadoras que suenan como si siempre hubieran existido. “Este tipo es mejor que Paul Simon”, susurró un sonriente Art Garfunkel al inducir a Islam en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2014. “Puso un enorme bloque de construcción en el orgulloso edificio del rock and roll.”

Ahora Yusuf Islam intenta explicarse a sí mismo: las inspiraciones de esos primeros clásicos; su conversión religiosa y el alivio que encontró allí; su labor caritativa para los palestinos y su defensa de los niños musulmanes en Inglaterra; sus torpes comentarios sobre la fatwa contra Salman Rushdie; por qué tuvo la determinación de volver a la música a pesar de quienes insisten en que su religión lo prohíbe.

Tras casi 35 años contemplando una autobiografía, incluso abandonando varios capítulos de un borrador escrito a principios de los años 90, Yusuf Islam ha terminado el voluminoso, divertido y sincero Cat on the Road to Findout (Gato en el camino hacia el descubrimiento) que se publica el 7 de octubre. (Una recopilación de éxitos, publicada este mes, comparte ese nombre). Es un tesoro de anécdotas íntimas y un cúmulo de entusiasmos y arrepentimientos, que delinean las razones detrás de sus momentos más controvertidos.

“El primer libro espiritual que leí fue El Camino Secreto. Y en el Corán, algunas de las primeras palabras que lees son: ‘Guíanos por el camino recto’. Todo tiene que ver con el camino”, dijo, riendo bajo una fina barba blanca. “Hay algunos caminos torcidos, por supuesto, pero todos son caminos hacia algo más alto, en última instancia divino. Yo simplemente sigo adelante.”

En junio de 1981, Islam vendió casi todo su equipo musical y recuerdos de su carrera en Bonhams, la casa de subastas de Londres. Dejó que un antiguo roadie se quedara con el piano blanco que había sido una posesión preciada, y repartió sus 40 mil libras de ganancia entre dos organizaciones benéficas. Durante sus primeros tres años como musulmán, luchó con la controvertida idea de que la fe prohibía hacer música. Un tratado religioso de Sudáfrica finalmente lo convenció de que así era. “Me asustó muchísimo”, dice en Findout.

Pero en 2002, el único hijo de Islam, Muhammad, fue a la universidad en Londres y compró una guitarra Yamaha negra. Siempre le había interesado el rock, incluso sorprendiendo a su padre al poner un casete de Metallica durante un viaje a Kosovo cuando era adolescente, tocando “Die, Die My Darling” en una zona de guerra. Llevó su instrumento a escondidas a unas vacaciones familiares en Dubái.

“Sabía que iba a ser un tema para mi padre enterarse de la guitarra”, dijo Muhammad desde una sala de ensayo en Londres. “Entró en mi habitación y dijo: ‘Vaya, ¿tienes una guitarra?’ La tomó y tocó algunos acordes.”

La hermana menor de Muhammad, Aminah, pidió “The Laughing Apple”, una canción que conocía del álbum New Masters de 1967. Fue la primera vez que escucharon a su famoso padre, quien había ayudado a definir la imagen misma del cantautor con guitarra, cantar mientras tocaba. “Esa noche mi guitarra no estaba en mi habitación. Se la había llevado”, dijo Muhammad. “Al día siguiente, ya había escrito una canción. Así de rápido fue.”

Islam ya llevaba una década tanteando el regreso a la música. Grabó The Life of the Last Prophet en 1995, mezclando lecturas habladas con interpretaciones acompañadas de percusión de nasheeds tradicionales, un tipo de himno musulmán. Fundó un sello discográfico, Mountain of Light, y se alegró cuando The Life of the Last Prophet se convirtió en un éxito en el mundo musulmán. Siguieron más álbumes, incluido un LP infantil de canciones islámicas en inglés, grabado en Sudáfrica.

La guitarra clandestina de su hijo fue el catalizador de sus dos siguientes etapas. Desde entonces, Islam ha grabado media docena de álbumes, compartido una canción con Dolly Parton y Paul McCartney y supervisado varias recopilaciones y cajas de aniversario de 50 años de álbumes emblemáticos como Tea for the Tillerman y Mona Bone Jakon.

“Explicar las cosas es una forma seca de comunicarse”, dijo Islam. “Estoy en mi mejor elemento cuando realmente canto con el corazón.”

El relanzamiento de su carrera musical lo llevó también a defender su propia interpretación de su fe. Decidió al principio de su estudio que no iba a elegir una secta del islam sunita. (“No veía fronteras. Vuelvo a la unidad.”) Y gradualmente comprendió que no necesitaba adherirse a la interpretación estricta de Dios de otra persona para seguir siendo fiel. Sentía que había suficiente debate sobre la música en el islam como para poder tocar de nuevo y mantener su alma a salvo. Su libro de 2014, Why I Still Carry a Guitar (Por qué todavía llevo una guitarra) fue su explicación directa a la comunidad musulmana. Ese proceso lo llevó a escribir Cat on the Road to Findout.

“Había algunas amenazas provenientes de los sectores de jurisprudencia de la comunidad musulmana: ‘Es peligroso estar ahí, presumiendo de tus talentos y mostrándote’”, dijo, suspirando. “Pero mi arte era algo mucho más profundo que eso.”

Cuando era niño en una escuela católica de Londres, Islam le hizo a una monja, la hermana Anthony, la que pudo haber sido su primera pregunta existencial: “¿Cuándo empiezan los ángeles a anotar tus pecados?”

Tras una pausa, ella le dijo que la cuenta comenzaba cuando los niños cumplían 8 años, un alivio ya que aún le faltaba un año aproximadamente. “La religión constantemente me hacía sentir culpable por las cosas que se veían bien”, escribe en su libro. “Pero al equilibrar esas imágenes temerosas con lo que ocurría fuera de las puertas de la iglesia después de la escuela, sentía que la atracción del mundo era tremendamente poderosa.”

Esa tensión ha enmarcado los últimos 70 años de la vida de Yusuf Islam, mientras ha oscilado entre la celebridad y la caridad, entre ser reservado y ser franco, entre sus propios nombres. (Sus tres últimos álbumes han sido publicados como Yusuf/Cat Stevens). Asume parte de la culpa por varios errores en Findout, como sus repetidos comentarios sobre la posible muerte de Salman Rushdie en 1989 y su fracaso en renunciar a la fatwa contra el autor, o sus repetidos celos románticos y frialdad cuando era joven. También celebra sus victorias, como conseguir financiación gubernamental para sus escuelas islámicas o sus esfuerzos por evitar la Guerra del Golfo mediante “campamentos de paz”, aunque fracasaran.

“Voy a empezar a citar el Corán, pero Dios creó la muerte y la vida para ponerte a prueba. En términos capitalistas, hay un día de pago”, dijo. “Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de lo que hayas hecho. Es una expresión del karma, porque lo que haces va a tener un efecto. Si sumas el efecto final de tu vida, eso es hacia lo que deberíamos trabajar: elevar ese valor.”

Yusuf Islam ve los continuos ataques de Israel en Gaza como una de esas pruebas globales. Ha sido acusado de apoyar a Hamás desde 1988, una asociación falsa que, según él, le causó problemas de visado en Estados Unidos hasta 2006. (Insiste en que su deportación de 2004, en cambio, se debió a rechazar una reunión personal con el presidente George W. Bush). “Es un momento decisivo”, dijo sobre la destrucción en Gaza. “La nueva generación que ve esto, no lo va a olvidar.”

Le gusta bromear sobre cómo actuaba de joven intérprete, malo explicándose en la prensa y quizás aún peor contando historias en el escenario. Ahora se da cuenta de que era un chico que no sabía mucho de nada, y que, al empezar a alejarse de su carrera y su fama, finalmente pudo aprender lo suficiente como para volver a ella.

“Buscaba respuestas, y mucho de eso estaba en la música. Cuando encontré lo que buscaba, no debería haber sorprendido a la gente que quizá ya no necesitara escribir tantas canciones”, dijo. “Se volvió más fácil para mí cuando aprendí algo en lo que podía apoyarme, que era sólido. Si lograste atrapar la verdad, te sientes mucho más seguro al hablar de ella.”

Fuente: The New York Times