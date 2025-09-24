Cultura

Los filmes sobre ETA, un género que crece en el Festival de San Sebastián

La película “Un fantasma en la batalla” y el documental “Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA” destacan en el gran evento del cine

Por Alfons Luna

Guardar
Trailer de "Un fantasma en la batalla", de Agustín Díaz Yanes

Catorce años después del fin de los atentados de ETA, la organización vasca y la lucha policial contra ella se han convertido en un género al alza en el cine español, como muestran las dos películas que coinciden este miércoles en el Festival de San Sebastián.

Un fantasma en la batalla, una película de ficción del veterano director español Agustín Díaz Yanes, sobre una infiltración policial en ETA, y el documental Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA, sobre la muerte en 1995 de un joven político conservador muy popular en San Sebastián, son las dos películas en cuestión.

“Creo que se están haciendo muchas películas sobre ETA y se van a hacer muchas más, porque ETA fue un acontecimiento que cruzó casi 40 años de democracia en España”, explicó este miércoles en conferencia de prensa Díaz Yanes, tras la proyección de su película.

El 20 de octubre de 2011, ETA anunció el “cese definitivo” de su actividad, tras cuatro décadas de violencia para conseguir la independencia del País Vasco y Navarra en las que mató a más de 850 personas e hirió a 2.600.

Andrés Gretrúdix y Susana Abaitua
Andrés Gretrúdix y Susana Abaitua en 'Un fantasma en la batalla', de Agustín Díaz Yanes (Netflix)

El miedo al pasado

En los últimos tiempos, han aparecido en España libros y películas sobre ETA que han tenido mucho éxito, como la novela Patria de Fernando Aramburu -más de un millón de ejemplares vendidos sólo en el país-, con la subsiguiente serie de televisión de HBO, y las películas Maixabel y La infiltrada.

“A mí me gustan mucho las películas irlandesas sobre el IRA [la organización armada que combatió a los británicos] y me gustan mucho las películas y los libros de espías”, argumentó Díaz Yanes, de 75 años, que firma también el guion, antes de defender la normalización del tema.

“Los americanos han hecho películas sobre el Vietnam una detrás de otra, incluso se solaparon. Por ejemplo, Apocalipsis Now y El Cazador [The Deer Hunter] (...) Creo que va a haber muchas más películas sobre el terrorismo, sobre ETA”, aseguró.

El actor Raúl Arévalo, que interpreta a un dirigente de ETA en la película de Díaz Yanes -protagonizada estelarmente por Susana Abaitua en el papel de la agente de la Guardia Civil infiltrada-, rompió una lanza en favor de examinar ese pasado.

Miembros de ETA ofrecen una
Miembros de ETA ofrecen una rueda de prensa, a 15 de octubre de 1998, en España (Europa Press)

“Nos tenemos que quitar de una vez todo ese estigma, ese miedo y ese complejo de contar historias de nuestro pasado más reciente”, explicó el actor.

Su compañera de reparto Iraia Elías, que también interpreta a una dirigente de la organización, constató que el tema ETA, sin embargo, no suscita unanimidad, sobre todo en el País Vasco.

“Siendo vasca, sabes perfectamente que cualquier cosa que hagas relacionada con este tema va a tener opinión”, explicó. “Al final, cada uno tiene su vivencia del conflicto, entonces siempre hay opiniones dispares”.

Como muestra, el martes, ante la sala de cine donde tuvo lugar el pase de prensa, apareció una pancarta que rezaba que “la infiltración es tortura”.

Unas 100 producciones en medio siglo

En una exposición organizada este año por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, en el País Vasco, se cifraban “en torno a un centenar” las películas y series sobre ETA “en los últimos cincuenta años”, a partir de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 -antes no hubo.

Trailer de "Un fantasma en la batalla", de Agustín Díaz Yanes

“La historia de ETA sigue siendo un semillero de temas para la producción audiovisual”, sostenía la exposición.

Ese medio siglo de cine se inicia con una cierta romantización de ETA gracias a golpes como el asesinato en 1973 en Madrid del jefe de Gobierno de Franco, Luis Carrero Blanco, hasta “los últimos años, en los que han aparecido obras que, en general, adoptan un punto de vista crítico”.

Se trata casi en exclusividad de producciones españolas, porque fuera se ha preferido hablar del IRA o el yihadismo, con excepciones extravagantes, como la serie estadounidense MacGyver.

En un episodio de la misma, “unos ‘montañeros vascos’, ataviados como guerrilleros latinoamericanos, aunque entonan irrintzis, secuestran a una geóloga norteamericana para continuar la lucha”, recordó la exposición.

Temas Relacionados

Festival de cine de San SebastiáncineETA

Últimas Noticias

“Educar en Memoria y Paz”, la muestra argentina en Bilbao que propone “construir un futuro mejor”

Una exposición internacional realizada por Daniel Filmus, Silvia Alderoqui e Iñaki Hernaiz recorre la historia educativa y los desafíos de la memoria colectiva en materia de Derechos Humanos

“Educar en Memoria y Paz”,

FIMBA: 25 conciertos gratuitos para disfrutar en Bariloche

La ciudad patagónica será sede de la quinta edición del Festival Internacional de Música, que reunirá a figuras internacionales y talentos regionales en escenarios emblemáticos durante cinco días de programación diversa

FIMBA: 25 conciertos gratuitos para

Ortografía y redacción: Comic-Con Málaga, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Ortografía y redacción: Comic-Con Málaga,

Alim Aliyev, subdirector del Instituto Ucraniano: “La estrategia de Rusia es apropiarse de tu cultura e historia, o destruirlas”

El funcionario y activista visitó Buenos Aires para impulsar la diplomacia de Kiev en América Latina. Como tártaro de Crimea nacido en el exilio, relata a Infobae cómo la cultura se convirtió en una herramienta de resistencia ante los intentos de Putin de borrarla

Alim Aliyev, subdirector del Instituto

El brillo textil de los cerros del norte argentino ilumina Roma

El salteño Federico Kirschbaum presenta “El paisaje áspero” en Casa Argentina en Italia, donde fusiona técnicas ancestrales y materiales inesperados para reflexionar sobre memoria, familia y entorno natural

El brillo textil de los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es un swap, cómo

Qué es un swap, cómo funciona y qué impacto tiene en las reservas

Un fiscal del caso Maradona detalló el inicio del escándalo a horas de una nueva audiencia contra Makintach

El riesgo país se desplomó casi 180 puntos tras el nuevo anuncio de los EEUU

Los trenes circulan a 30 km/h tras un paro técnico de los maquinistas: hay demoras y cancelaciones en el servicio

Receta de pan de arroz en licuadora, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Evo Morales defendió a su

Evo Morales defendió a su ex viceministro detenido en un operativo antidrogas: “Es un montaje”

Nanoplásticos en los alimentos: descubren partículas en rbanitos

La selva que regula al mundo: qué ocurriría si la Amazonia desapareciera por completo

Ex jefe antidrogas de Evo Morales es detenido en Bolivia por narcotráfico

UNICEF denunció el asesinato de un niño cada 24 horas durante los últimos diez días de violencia en la capital de Haití

TELESHOW
Tiene 16 años y conmovió

Tiene 16 años y conmovió a Guido Kaczka con su historia de vida: “Sabés en la cantidad de casas que pasa”

Nuevo parte médico por la salud de Thiago Medina: evalúan los pasos a seguir tras la complicación en los pulmones

El conmovedor ruego de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: “Estamos esperando una señal de Dios”

Zaira Nara reveló el origen de la frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla