Por primera vez en Argentina, proyectarán la filmografía completa de Wojciech Jerzy Has

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta la filmografía completa de Wojciech Jerzy Has en Buenos Aires

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín en Buenos Aires será sede, del 1° al 19 de octubre, de un ciclo que presenta por primera vez en Argentina la filmografía completa de Wojciech Jerzy Has. Este ciclo incluye catorce largometrajes del realizador polaco, exhibidos en versiones recientemente restauradas.

El evento cuenta con la organización del Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto a la Embajada de Polonia en Argentina, la Fundación AVA Arts y la Fundación Cinemateca Argentina. La iniciativa se realiza con la colaboración de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y se enmarca dentro de las celebraciones por el centenario del nacimiento de Has, director de referencia en el cine polaco.

La inauguración oficial contará con la proyección de 'El sanatorio de la clepsidra', premiada en Cannes en 1973

La inauguración oficial está prevista para el miércoles 1° de octubre, a las 20:30, en la Sala Lugones, con la presencia de Bogna Ruminowicz, chargé d’affaires de la Embajada de Polonia; Joanna Bardzińska, presidenta de AVA Arts Foundation; y Tomasz Kolankiewicz, director de la Filmoteca Nacional de Polonia. Para esta apertura se programa la proyección de El sanatorio de la clepsidra, considerada una de las obras más representativas de Has y premiada con el jurado en el Festival de Cannes en 1973.

La programación ofrece catorce títulos que recorrerán la producción completa de Wojciech Jerzy Has, quien obtuvo reconocimiento internacional por películas como El manuscrito encontrado en Zaragoza. Las películas forman parte del acervo restaurado por la Filmoteca Nacional de Polonia, con financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia —a través de su Fondo de Promoción Cultural— y el Instituto de Artes Cinematográficas de Polonia (PISF), con el apoyo del Instituto Adam Mickiewicz (IAM).

La programación recorre la obra completa de Has, reconocido internacionalmente por títulos como 'El manuscrito encontrado en Zaragoza'

Previo al inicio de las proyecciones, la agenda incluye una clase magistral sobre la obra de Has, a cargo de Tomasz Kolankiewicz, el martes 30 de septiembre, a las 16, en la sede de DAC (Vera 559, C. A. B. A.). La actividad se dictará en polaco, con traducción consecutiva al español, y tendrá transmisión online.

El acceso a las funciones tendrá un valor de $7.000 para la entrada general y $4.000 para estudiantes y jubilados. Los tickets se venderán por boletería y a través del sitio web del Complejo Teatral, desde una semana antes del comienzo del ciclo.

Por primera vez en América Latina se exhibe el corpus completo de un cineasta clave para la historia del cine europeo, indicaron los organizadores. El ciclo invita al público argentino a descubrir, en pantalla grande, una obra que ha marcado un hito por su exploración de lo fantástico y lo onírico.

Miércoles 1° de octubre

"Los adioses", 1958

A las 15 , Los adioses ( Pożegnania ; Polonia, 1958, 85’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Maria Wachowiak, Tadeusz Janczar, Gustaw Holoubek. En los preludios de la Segunda Guerra Mundial, un joven adinerado conoce a una joven en un club y pasa unos días con ella como amigos. Años después, en los momentos finales de la guerra, se vuelven a encontrar en situaciones totalmente opuestas.

A las 17:30 , El nudo corredizo ( Pętla ; Polonia, 1958; 98’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Gustaw Holoubek, Aleksandra Śląska, Teresa Szmigielówna. Ocho en punto de la mañana. En la calle principal unos trabajadores ajustan el reloj. Kuba les está mirando desde su ventana, esperando ansiosamente la llegada de alguien. Por fin suena el timbre de la puerta: es Krystyna, su novia... Así arranca una historia circular que va girando como las agujas de un reloj en torno al mismo eje...

A las 20:30, El sanatorio de la clepsidra (Sanatorium pod Klepsydrą; Polonia, 1973; 124’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Jan Nowicki, Tadeusz Kondrat, Irena Orska. Joseph se dirige a visitar a su padre moribundo en un tren donde tanto el paisaje a través de las ventanas como los pasajeros, en aparente trance, y el propio estado del vehículo conforman un escenario que escapa a la razón.

Jueves 2 de octubre

"Una habitación compartida", 1960

A las 15 y 21 , Una habitación compartida ( Wspólny pokój ; Polonia, 1960, 92’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Mieczysław Gajda, Gustaw Holoubek, Adam Pawlikowski. La vida de varios inquilinos de una habitación en el casco antiguo de Varsovia. Todos ellos –un poeta, un estudiante, un escritor, un activista de izquierda– tienen que enfrentarse a dificultades para hacerse un hueco en la realidad de principios de los años treinta.

A las 18, Los adioses (Pożegnania; Polonia, 1958; 85’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Maria Wachowiak, Tadeusz Janczar, Gustaw Holoubek.

Viernes 3 de octubre

"La despedida", 1961

A las 15 y 21 , La despedida ( Rozstanie ; Polonia, 1961; 72’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Lidia Wysocka, Władysław Kowalski, Gustaw Holoubek. Magdalena, una joven artista, regresa de Varsovia a su ciudad natal. Se enamora brevemente de un hombre y esto la obliga a decidir que tiene que abandonar el pueblo para siempre, a causa de los recuerdos que la persiguen.

A las 18, El nudo corredizo (Pętla; Polonia, 1958; 98’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Gustaw Holoubek, Aleksandra Śląska, Teresa Szmigielówna.

"El nudo corredizo", 1958

Sábado 4 de octubre

A las 15 , El nudo corredizo ( Pętla ; Polonia, 1958; 98’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Gustaw Holoubek, Aleksandra Śląska, Teresa Szmigielówna.

A las 17:30 , La despedida ( Rozstanie ; Polonia, 1961; 72’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Lidia Wysocka, Władysław Kowalski, Gustaw Holoubek.

A las 20, El manuscrito encontrado en Zaragoza (Rękopis znaleziony w Saragossie; Polonia, 1965; 182’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzyńska, Elżbieta Czyżewska. Alfonso van Worden, oficial de la guardia Valona, viaja a Madrid para ponerse al servicio del Rey de España. En una de las etapas de su periplo debe atravesar Sierra Morena. Allí le espera un misterio laberíntico que deberá desentrañar y que le embarcará en una aventura sin precedentes en la que encontrará alquimistas, astrólogos y cabalistas, poseídos, demonios, bandidos, gitanos y anacoretas. Adaptación de la novela gótica de Jan Potocki (originalmente publicada en varias partes y versiones entre 1804 y 1813), El manuscrito encontrado en Zaragoza es generalmente considerada la obra maestra de Wojciech Jerzy Has.

Domingo 5 de octubre

"Cómo ser amada", 1963

A las 15 y 21 , Cómo ser amada ( Jak być kochaną ; Polonia, 1963; 101’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Barbara Krafftówna, Zbigniew Cybulski, Artur Młodnicki. En la Varsovia ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, una actriz esconde a un amigo del que está enamorada, pero dicho sentimiento no es correspondido. El hombre está acusado de haber matado a un colaboracionista, y ella, para garantizar su seguridad, trabaja en el teatro ocupado por los nazis.

A las 18, El sanatorio de la clepsidra (Sanatorium pod Klepsydrą; Polonia, 1973; 124’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Jan Nowicki, Tadeusz Kondrat, Irena Orska.

Martes 7 de octubre

"Oro", 1962

A las 15 y 21 horas , Oro ( Złoto ; Polonia, 1962; 91’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Krzysztof Chamiec, Elżbieta Czyżewska, Halina Dobrucka. Un chico viene en busca de empleo. Se hace amigo de un geólogo, Pedro, que le ayuda a encontrar un trabajo y un lugar entre los trabajadores de un hotel. Sin embargo, el chico no se lleva bien con sus compañeros de habitación. Esquiva toda responsabilidad ya que cree que, mientras conducía su coche, ha atropellado y matado a un peatón. De repente llega al pueblo un hombre que le busca, y el chico decide escapar al extranjero…

A las 18, Los adioses (Pożegnania; Polonia, 1958; 85’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Maria Wachowiak, Tadeusz Janczar, Gustaw Holoubek.

Miércoles 8 de octubre

"El código", 1966

A las 15 y 21 , El código ( Szyfry ; Polonia, 1966; 80’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Jan Kreczmar, Zbigniew Cybulski, Ignacy Gogolewski. En la Polonia de la posguerra un padre busca a su hijo, desaparecido en la Segunda Guerra Mundial. En su búsqueda sobre la verdad de lo que pasó con su hijo, se ve forzado a contemplar la naturaleza elusiva y codificada de la verdad misma.

A las 18, Una habitación compartida (Wspólny pokój; Polonia, 1960, 92’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Mieczysław Gajda, Gustaw Holoubek, Adam Pawlikowski.

Jueves 9 de octubre

"Una historia aburrida", 1983

A las 15 , Una historia aburrida ( Nieciekawa historia ; Polonia, 1983; 106’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Gustaw Holoubek, Hanna Mikuć, Anna Milewska. Otro día monótono en la aburrida vida de un profesor de medicina, desilusionado por su trabajo universitario, sus estudiantes, su esposa y su familia.

A las 18, Cómo ser amada (Jak być kochaną; Polonia, 1963; 101’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Barbara Krafftówna, Zbigniew Cybulski, Artur Młodnicki.

Viernes 10 de octubre: No hay funciones.

Sábado 11 de octubre

"Diario de un pecador", 1986

A las 14 , Diario de un pecador ( Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany ; Polonia, 1986; 125’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Piotr Bajor, Maciej Kozłowski, Janusz Michałowski. Exhumado de la tumba, el cadáver de Robert vuelve a la vida. Lleva en la mano un rollo de pergamino: el misterioso diario por el que los vivos perpetraron la exhumación clandestina. Robert comienza a contar su historia, ambientada en la Escocia del siglo XIX. Diario de un pecador es una parábola poética sobre la lucha del hombre contra el mal y el pecado. El guion está basado en la novela de James Hogg Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado .

A las 17, El manuscrito encontrado en Zaragoza (Rękopis znaleziony w Saragossie; Polonia, 1965; 182’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzyńska, Elżbieta Czyżewska.

Domingo 12 de octubre

A las 15 , El código ( Szyfry ; Polonia, 1966; 80’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Jan Kreczmar, Zbigniew Cybulski, Ignacy Gogolewski.

A las 18, El escritor (Pismak; Polonia, 1984; 120’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Grzegorz Heromiński, Gustaw Holoubek, Gabriela Kownacka. Un humorista satírico de prensa, un ladrón de cajas fuertes y un asesino han sido encerrados en una celda común hasta que la investigación de sus supuestos delitos haya terminado. El periodista tomará muchas notas sobre la situación con la esperanza de poder publicarlas más adelante como una novela.

"El escritor", 1984

Martes 14 de octubre

A las 15 y 21 , El escritor ( Pismak ; Polonia, 1984; 120’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Grzegorz Heromiński, Gustaw Holoubek, Gabriela Kownacka.

A las 18, Las tribulaciones de Balthasar Kober (Niezwykła podróż Baltazara Kobera; Polonia/Francia, 1988; 115’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Michael Lonsdale, Daniel Emilfork, Emmanuelle Riva. Balthasar Kober es un joven huérfano de quince años que viaja a través de la Alemania de finales del siglo XVI, desolada por la peste y la Inquisición. Con la capacidad de utilizar poderes mágicos, Balthasar puede conjurar al mismísimo arcángel Gabriel. El héroe es ayudado por un sabio filósofo, ilustre cabalista y alquimista, que le guía en sus viajes. En el último film de su carrera, Wojciech Jerzy Has adapta una novela del escritor francés Frédérick Tristan.

Miércoles 15 de octubre

A las 15 y 18, Diario de un pecador (Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany; Polonia, 1986; 125’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Piotr Bajor, Maciej Kozłowski, Janusz Michałowski.

Jueves 16 de octubre

"Las tribulaciones de Balthasar Kober", 1988

A las 15 y 21, Las tribulaciones de Balthasar Kober (Niezwykła podróż Baltazara Kobera; Polonia/Francia, 1988; 115’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Michael Lonsdale, Daniel Emilfork, Emmanuelle Riva.

Viernes 17 de octubre

A las 15 , Una historia aburrida ( Nieciekawa historia ; Polonia, 1983; 106’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Gustaw Holoubek, Hanna Mikuć, Anna Milewska.

A las 21, El sanatorio de la clepsidra (Sanatorium pod Klepsydrą; Polonia, 1973; 124’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Jan Nowicki, Tadeusz Kondrat, Irena Orska.

Sábado 18 de octubre

A las 14:30 y 20:30, La muñeca (Lalka; Polonia, 1968; 153’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski. Adaptación de una de las novelas más importantes de la historia de la literatura polaca: La muñeca, de Bolesław Prus (autor de la novela Faraón, adaptada al cine por Jerzy Kawalerowicz). Wojciech Jerzy Has convierte la historia de un rico marchante de Varsovia, Stanisław Wokulski, empeñado en hacer fortuna para escalar lo más alto posible en la jerarquía social, en una historia de desesperanza, captando fielmente la atmósfera de la época, el especial colorido y encanto de fin de siglo en la Varsovia de la segunda mitad del siglo XIX.

"La muñeca", 1968

Domingo 19 de octubre

A las 14 , Oro ( Złoto ; Polonia, 1962; 91’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Krzysztof Chamiec, Elżbieta Czyżewska, Halina Dobrucka.

A las 16:30 , La muñeca ( Lalka ; Polonia, 1968; 153’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski.

A las 20, El manuscrito encontrado en Zaragoza (Rękopis znaleziony w Saragossie; Polonia, 1965; 182’; DCP). Dirección: Wojciech Jerzy Has. Con Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzyńska, Elżbieta Czyżewska.

Fotos y fuente: Departamento de Prensa CTBA (Crédito de las imágenes: ©WFDiF).