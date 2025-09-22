Homenaje sinfónico a María Elena Walsh en la Usina del Arte

Un concierto sinfónico en la Usina del Arte rinde homenaje a la obra de María Elena Walsh, con Katie Viqueira y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina

El auditorio de la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, será escenario el domingo 5 de octubre de un concierto sinfónico en homenaje a María Elena Walsh, figura central en la cultura argentina. La propuesta forma parte de las iniciativas del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de Katie Viqueira junto con su trío y la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina.

María Elena Walsh Sinfónico tendrá un repertorio seleccionado que atraviesa algunas de las canciones más reconocidas de María Elena Walsh. Entre los títulos elegidos se incluyen piezas como “Manuelita”, “La cigarra”, “Canción para bañar la luna”, “Barco quieto” y “El Reino del Revés”, que serán interpretadas con arreglos sinfónicos originales.

María Elena Walsh, única.

Los nuevos arreglos orquestales surgen de la colaboración de Norbi Córdoba, Mariano Barreiro y Federico Mizrahi, quienes acompañan a Viqueira en la dirección musical y la interpretación, junto con Fabián Sapo Miodownik en el trío. La producción general está a cargo de Carlos Mazalán y el proyecto de arreglos contó con el apoyo del programa de Mecenazgo Cultural del Ministerio de Cultura porteño.

El acceso al concierto será gratuito, con inscripción previa disponible desde el 29 de septiembre a través de la web oficial de la Usina, usinadelarte.ar.

“Este concierto es la concreción de un sueño que he tenido por años, y me da la posibilidad de interpretar en vivo las canciones que he cantado y han escuchado millones de niños a través de los discos y plataformas digitales en los últimos 25 años”, expresó Katie Viqueira al anunciar el espectáculo.

El evento tendrá lugar el 5 de octubre, a partir de las 17:30, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco, y representa el primer homenaje sinfónico centrado en el legado musical y literario de María Elena Walsh en este formato.

Fuente y fotos: gentileza prensa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.