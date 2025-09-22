Fin de una era: el Centro Pompidou cierra sus puertas (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Centro Pompidou de París, que alberga una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo en uno de los edificios más famosos del planeta, cerrará sus puertas este lunes durante un lustro para someterse a una profunda renovación.

El museo, famoso por su exterior multicolor y sus tubos y escaleras mecánicas a la vista, atrae cada año a millones de visitantes que acuden tanto para admirar la arquitectura como las obras de arte que hay en el interior.

El centro, diseñado por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers y bautizado en honor al expresidente Georges Pompidou, abrió sus puertas en 1977. El edificio, que recibió cinco millones de visitantes en 2024, tiene nueve plantas (120.000 m2).

Su colección permanente cerró al público en marzo, cuando se empezaron a retirar las piezas expuestas, entre las que se encuentran obras de Francis Bacon, Frida Kahlo, Salvador Dalí o Marcel Duchamp, entre muchos otros.

El monto total de la renovación se estima en 460 millones de euros (540 millones de dólares), de los cuales 280 millones serán financiados por el Estado francés ( REUTERS/Stephanie Lecocq)

Las exposiciones temporales podían visitarse pero este lunes será la fecha límite para ver la última muestra, una retrospectiva del artista alemán Wolfgang Tillmans.

El museo permanecerá abierto excepcionalmente hasta las 23H con entrada gratuita y luego cerrará sus puertas hasta el 2030. Del 22 al 25 de octubre, no obstante, acogerá un espectáculo musical y artístico con motivo de la semana del arte contemporáneo de París.

Durante el cierre, sus colecciones permanentes podrán verse en Francia y en otros museos en el extranjero.

Una arquitecta mexicana

El icónico edificio se ha ido deteriorando con el tiempo y la cantidad de visitantes que recibe. Entre los objetivos de la renovación figuran la eliminación del amianto, la accesibilidad del lugar, la seguridad y la remodelación completa del interior.

También se ha programado una mejor protección climática con un nuevo sistema de impermeabilización para “reducir en un 40% la factura energética”, dijo el presidente del establecimiento, Laurent Le Bon.

“Se mantendrá el envoltorio exterior, pero desde el sótano hasta la última planta se cambiará todo”, afirmó.

Una inmensa terraza abierta al público en la séptima planta ofrecerá unas vistas impresionantes de París. “Esperamos que los visitantes tengan un poco el mismo impacto que cuando el centro abrió sus puertas en 1977”, agregó.

La remodelación estará dirigida por la pareja francojaponesa Nicolas Moreau e Hiroko Kusunoki, junto a la arquitecta mexicana Frida Escobedo, y los ingenieros AIA Life Designers.

Frida Escobedo (Niklas HALLE'N / AFP)

“El Pompidou es quizás el museo que más me ha impactado en mi carrera”, dijo Escobedo tras ser elegida para el proyecto. “Tiene que ver mucho con la idea del espacio público, como algo que no pertenece a un contenedor cerrado. No es solamente el Pompidou, es una plaza que se extiende, que genera contenidos”.

El monto total de la renovación se estima en 460 millones de euros (540 millones de dólares), de los cuales 280 millones serán financiados por el Estado francés.

En cuanto al resto, “ya se consiguieron 100 millones y esperamos encontrar los 80 restantes en los próximos cinco años”, aseguró Le Bon. Arabia Saudita aportó 50 millones de euros.

Fuente: AFP