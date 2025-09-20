Cultura

La nueva película de Dominga Sotomayor inauguró la competencia latinoamericana en San Sebastián

“Limpia” es un drama social sobre la relación entre una empleada doméstica y una niña de clase alta. “Es la gran tragedia de que sigan existiendo personas de primera y segunda categoría”, definió la directora chilena

Por Diego Urdaneta

La película ‘Limpia’ de Dominga
La película ‘Limpia’ de Dominga Sotomayor inaugura la competencia latinoamericana en el Festival de San Sebastián. El filme chileno, basado en la novela de Alia Trabucco, explora la relación entre una empleada doméstica y una niña de clase alta

La película Limpia, un thriller de la chilena Dominga Sotomayor sobre una empleada doméstica y la niña de clase alta a la que cuida, abrió la competencia por el premio al mejor filme latinoamericano en el Festival de San Sebastián.

Basada en el best seller del mismo título de la escritora chilena Alia Trabucco, inauguró la sección Horizontes Latinos, donde este año concursan doce producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

El cuarto largometraje de Sotomayor, que será estrenado el 10 de octubre en Netflix, explora la relación de Estela, una mujer que dejó su vida atrás en Chiloé, en el sur de Chile, para ir a trabajar como empleada doméstica de una familia acomodada en Santiago, y ocuparse de la niña de seis años de la casa.

Estela desarrolla un vínculo cercano con Julia, con la que pasa gran parte de su tiempo ante las frecuentes ausencias de los ocupados padres. Y su relación se irá estrechando hasta un desenlace impactante.

La actriz María Paz Grandjean
La actriz María Paz Grandjean interpreta a Estela, una mujer que deja su vida en Chiloé para trabajar en Santiago

“Es una película que retrata un mundo muy específico chileno, de la clase alta chilena, en un barrio acomodado” y que busca hacer “reflexionar sobre la invisibilización de mucha gente”, en este caso las empleadas domésticas, señaló Sotomayor.

Es “básicamente la gran tragedia de que sigan existiendo personas de primera y de segunda categoría”, destaca la realizadora, quien trató de hacer “una observación de un vínculo complejo” entre Estela y Julia, quien quiere a su cuidadora, pero a veces la trata desde un lugar de poder.

Para ponerse en la piel de Estela, la actriz María Paz Grandjean dijo haber hecho un “ejercicio tan máximo de empatía, que fue un poco vaciarse uno para ponerse en el lugar de otro”, y sí poder entender la vida de la criada y transmitirla en pantalla.

Julia es interpretada por Rosa Puga, una niña seleccionada en un casting que resultó “alucinante” y “especial”, ya que sin haber actuado antes se metió en el personaje a la perfección, indica Sotomayor.

‘Limpia’ se estrena el 10
‘Limpia’ se estrena el 10 de octubre en Netflix y compite en la sección Horizontes Latinos junto a otras 11 producciones de la región

Temas muy latinoamericanos

Para la directora es “muy emocionante” ser parte de la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, trampolín de las producciones de la región hacia Europa, ya que su película “trata de actualizar temas que son muy latinoamericanos y es un momento importante para seguir hablándolos y seguir poniéndolos en la mesa”.

Limpia compite en la sección con filmes como La misteriosa mirada del flamenco, del también chileno Diego Céspedes, Un poeta, del colombiano Simón Mesa Soto, Nuestra tierra, de la argentina Lucrecia Martel, y Un cabo suelto, del uruguayo Daniel Hendler.

“Es una película que retrata
“Es una película que retrata un mundo muy específico chileno", dice Dominga Sotomayor

Este último participa en San Sebastián por partida doble, ya que dirige una de las tres producciones argentinas en sección oficial que se disputarán la Concha de Oro a la mejor película del festival que tiene lugar en la ciudad vasca, tradicionalmente con nutrida presencia latinoamericana en todas sus apartados.

Además, San Sebastián impulsa el cine latinoamericano con diversos programas, como el WIP Latam, que financia la finalización de películas hasta la generación de un DCP (formato de distribución digital) con subtítulos en inglés, y su distribución en España, y el premio Egeda Platino Industria, que otorga 30.000 euros (unos 35.300 dólares) a un proyecto.

El Festival de San Sebastián
El Festival de San Sebastián impulsa el cine latinoamericano con programas de apoyo a la producción y distribución regional. La sección Horizontes Latinos incluye filmes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay.

Asimismo, desde 2012, el Foro de Coproducción Europa-América Latina brinda ayudas para fomentar la cooperación en producción y distribución entre profesionales de ambos continentes.

Generalmente, los filmes que reciben estas asistencias regresan a San Sebastián a apartados competitivos, como el caso este año precisamente de Un cabo suelto de Daniel Hendler.

Fuente: AFP

[Fotos: prensa SSIFF y Ander Gillenea/ AFP]

