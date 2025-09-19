Cultura

El legado oculto de Van Gogh y el Neoimpresionismo brilla en Londres: cómo es la exposición Radical Harmony

Con obras maestras del Kröller-Müller Museum y colecciones internacionales, la National Gallery británica brinda un recorrido inédito por los vínculos, influencias y secretos técnicos que conectaron al pintor neerlandés con Seurat y otras figuras clave de la corriente artística

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La exposición Radical Harmony abre
La exposición Radical Harmony abre en la National Gallery de Londres con 58 obras clave del Neoimpresionismo - (Wikimedia)

La colección más importante de Neoimpresionismo a nivel mundial tendrá lugar en la exposición Radical Harmony: Helene Kröller-Müller’s Neo-Impressionists en el National Gallery de Londres, la cual permanecerá disponible hasta el 8 de febrero de 2026. La muestra reúne 58 obras, provenientes en su mayoría del Kröller-Müller Museum de Otterlo (Países Bajos), la cual completan otras piezas procedentes de distintas colecciones internacionales.

El homenaje está dedicado a Helene Kröller-Müller, referente en la adquisición y promoción del arte neoimpresionista y fundadora del museo que lleva su nombre, inaugurado en 1938. La colección comenzó en 1912 con una pintura de Paul Signac y se consolidó una década después con la adquisición de Chahut (1889-90) de Georges Seurat, pieza esencial de la actual exposición.

El protagonismo de The Sower en la nueva muestra

The Sower, realizado por Vincent van Gogh en Arlés en junio de 1888, ocupa un lugar destacado dentro del recorrido. La obra resalta no solo por su relevancia artística, sino también por su compleja carga simbólica y técnica excepcional.

Inspirado en una imagen de Jean-François Millet, el sembrador aparece en un campo de trigo bajo el sol poniente, mientras el fondo exhibe el trigo listo para la cosecha. Este contraste reúne dos momentos agrícolas distintos, fusionados en la visión del artista, para aludir al ciclo de la naturaleza y la vida.

The Sower de Van Gogh
The Sower de Van Gogh destaca en la muestra por su simbolismo, técnica y relevancia dentro del Neoimpresionismo

En una carta a su hermano Theo, Van Gogh subrayó: “Se puede percibir por la mera nomenclatura de las tonalidades que el color desempeña un papel muy importante en esta composición”.

Influencia del Neoimpresionismo y técnica pictórica

La técnica de The Sower refleja la influencia directa del Neoimpresionismo parisino, que Van Gogh descubrió al llegar a París en 1886 y convivir con su hermano Theo, donde contactó a figuras como Seurat y Signac. Durante un breve periodo en 1887, experimentó con el puntillismo y pinceladas de color puro, aunque luego adoptó una interpretación personal del método. El resultado es visible en la pintura expuesta, con pinceladas cortas de naranja y azul, colores complementarios que logran un efecto vibrante.

Van Gogh expresó en numerosas cartas sus dudas y anhelos relacionados con la obra: “Me pregunto si tendré la fuerza necesaria para realizarla”, escribió a Theo. En otra misiva a Emile Bernard detalló: “Hay muchas repeticiones de amarillo en la tierra, tonos neutros, resultado de la mezcla de violeta con amarillo, pero me importa poco la veracidad de los colores”.

Un detalle discreto y poco observado es el borde multicolor pintado por Van Gogh en los laterales del lienzo, ahora parcialmente oculto por el marco. Este recurso, adoptado previamente por Seurat y otros neoimpresionistas, solo resulta visible al retirar la pintura de su marco. En 1889, el pintor neerlandés propuso a Theo que se presentara la obra en la Société des Artistes Indépendants, junto a piezas de Seurat y Signac, aunque no fue incluida finalmente.

La espiritualidad y el contexto
La espiritualidad y el contexto biográfico de Van Gogh aportan nuevas lecturas a su etapa neoimpresionista - (Europa Press)

Otros protagonistas: Anna Boch y los asesores de Kröller-Müller

La exposición también rinde tributo a Anna Boch, retratada por Théo van Rysselberghe en una obra cedida por el museo de Springfield, Massachusetts. Boch se destacó por adquirir la única pintura identificada de Van Gogh que se vendió en vida del artista y por desarrollar su propia carrera como pintora neoimpresionista. Dos de sus obras se incluyen en la muestra, entre ellas Evening (1891), aún en poder de su familia.

El recorrido permite conocer la influencia de Henk Bremmer y Henry van de Velde, asesores y artistas defensores del Neoimpresionismo, determinantes en la configuración de la colección. Van de Velde diseñó el museo holandés que lleva el nombre de Kröller-Müller.

Radical Harmony: Helene Kröller-Müller’s Neo-Impressionists propone un recorrido renovado por la breve pero significativa etapa de Van Gogh dentro del Neoimpresionismo, contextualizando su obra en el diálogo con sus contemporáneos y en la evolución de su lenguaje pictórico. The Sower emerge así con renovado significado dentro de la historia del arte.

Temas Relacionados

National Gallery de LondreNational GalleryVincent van GoghHenk BremmerHenry van de VeldeThéo van RysselbergheAnna BochNeoimpresionismoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El rodaje de la película sobre Jean-Michel Basquiat transforma el paisaje de Nueva York para recrear los años ochenta

La producción de la biopic sobre el artista afroamericano transformó el East Village de Manhattan, para ambientar la acción en el tiempo en donde el icónico personaje revolucionó el arte urbano

El rodaje de la película

La Biblioteca Nacional de Francia busca salvar manuscritos inéditos de Marcel Proust antes de una subasta

La institución inició una campaña pública para recaudar más de 7 millones de euros y así poder comprar cerca de 900 documentos originales del autor de “En busca del tiempo perdido”

La Biblioteca Nacional de Francia

El Palacio Barolo abre sus puertas a una muestra que reúne a creadores de distintas provincias argentinas

Hasta el domingo 21, el Movimiento de Artistas Divergentes presenta una exposición que promueve la inclusión y el acceso directo de talentos provinciales a la escena cultural porteña

El Palacio Barolo abre sus

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos

Con “Las niñas del naranjel” la escritora argentina entró en la “lista larga” del prestigioso galardón, en la categoría de literatura traducida

Gabriela Cabezón Cámara, finalista del

El concurso Gente de mi Ciudad revela a sus ganadores 2025 con una exposición

El jurado distinguió a Irina Werning, Federico Alfonso y Claudio Bulgheroni entre los premiados, mientras que la exhibición de las obras seleccionadas abrirá sus puertas

El concurso Gente de mi
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Banco Central dispuso más

El Banco Central dispuso más controles cambiarios para accionistas, directores, gerentes de bancos y entidades financieras

El chico de 12 años del raid delictivo en el que balearon a un policía fue internado en un área de salud mental

El Senado aprobó un proyecto para modificar el Código Penal y agravar las condenas por delitos viales

Un tren arrolló a un auto en una localidad de Santa Fe y el acompañante murió

Quitan el cepo cambiario para quienes reciben dólares por trabajar para empresas extranjeras

INFOBAE AMÉRICA
Algas unicelulares detectadas en el

Algas unicelulares detectadas en el Ártico redefinen los límites de la vida en condiciones extremas

Lectura por libertad: cómo es la política penitenciaria en Uzbekistán que reduce sentencias con la aprobación de exámenes

Historia, arte y tradición: así es el castillo de Chantilly, el monumento preferido de los franceses en 2025

Tensión en Ecuador: la Confederación Indígena convocó un paro nacional indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes si reimpone las sanciones nucleares contra Irán

TELESHOW
Las fotos íntimas de Charlotte

Las fotos íntimas de Charlotte Caniggia que se filtraron de una plataforma para adultos

Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su aniversario de casados: “Todos los días es el festejo”

Fabiana Cantilo apuntó contra L-Gante y el reggaeton: “Son los errores de la vida”

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”