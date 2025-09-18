Cultura

Cristian Alarcón: “La inteligencia artificial está sobreestimada”

El periodista y escritor pasó por el streaming de Infobae para hablar de su nuevo proyecto, el podcast “Lo real real”, donde se narran historias emotivas en la era Milei. También habló de política y comunicación

Guardar

“Al principio era sobre la subjetividad argentina en la era de Milei”, cuenta Cristian Alarcón. Se refiere al podcast Lo real real, producido por Anfibia Podcast, que él conduce. Se escucha en Spotify, YouTube y en la propia plataforma de Anfibia. “Logramos que sea fresco, en el lenguaje de todos y sin perder esa profundidad”, agrega en su paso por el streaming de Infobae.

book img

Futuro imperfecto

$9,99 USD

Comprar
book img

El tercer paraíso (Premio Alfaguara de novela 2022)

$9,99 USD

Comprar
book img

Cuando me muera quiero que me toquen cumbia

$9,99 USD

Comprar
book img

Si me querés, quereme transa

$6,99 USD

Comprar
book img

El tercer paraíso (Premio Alfaguara de novela 2022)

$19,99 USD

Comprar

La serie, compuesta por cinco episodios, explora el estado emocional de la sociedad argentina a través de entrevistas con protagonistas y expertos. “Buscamos escuchar sin prejuicio”, explica. En cada entrega, Lo real real aborda temas como bebés con síndrome de abstinencia neonatal, la multiplicidad de formas de fe, episodios de violencia, la vida de personas mayores de 90 años y la historia de Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante una represión.

El podcast busca respuestas a preguntas sobre el sufrimiento social, la obsesión por el dinero y los límites de la locura, recurriendo tanto a testimonios directos como al análisis de especialistas. “Buscamos hacernos preguntas que uno nunca se ha hecho”, asegura.

“La batalla cultural ahora está
“La batalla cultural ahora está extinta, parece estar adormecida. La estrategia nueva es la moderación"

“La batalla cultural ahora está extinta, parece estar adormecida. La estrategia nueva es la moderación. La batalla cultura impedía la batalla. Porque era la forma más rebuscada y cringe del insulto o el ninguneo. No había posibilidad de nada”, sostiene Alarcón sobre la discusión pública actual entre el progresismo y el gobierno de Javier Milei.

“La inteligencia artificial está sobreestimada. Primero por el bajo nivel de utilización a nivel global. Los usos de la inteligencia artificial son muy bajos para el miedo que produce”, aseguró.

“Muchos medios utilizan la inteligencia artificial para optimizar proceso internos de publicación automática, que toman informaciones que vienen preproducidas y las publican. Con algunas dificultades: a veces se publican cosas que no tienen que publicarse. El filtro empieza a ser muy importante. Es más importante el rol del editor que el de redactor”, agregó.

“Las inteligencias artificiales que estamos
“Las inteligencias artificiales que estamos usando son básicamente cinco. Ahora están lanzando una con el sesgo latinoamericano, entre Boric y Lula”, contó (Foto: Alejandra López)

Si bien “hay una sobreestimación” que produce “una especie de fantasmática”, también reconoce que “la velocidad en la que progresa es enorme”. “Las inteligencias artificiales que estamos usando son básicamente cinco. Ahora están lanzando una con el sesgo latinoamericano, entre Boric y Lula”, contó.

Alarcón, con más de diez años al frente de Revista Anfibia y creador de uno de los podcasts narrativos más escuchados, Sin control. El universo de Javier Milei, ahora retoma en este proyecto los métodos clásicos del periodismo, visitando a los entrevistados en sus entornos y compartiendo sus relatos con expertos para profundizar en la comprensión de la realidad.

Temas Relacionados

Cristian AlarcónCulturaLo real realPodcastAnfibiaIAInteligencia artificialBajalibros

Últimas Noticias

El concurso Gente de mi Ciudad revela a sus ganadores 2025 con una exposición

El jurado distinguió a Irina Werning, Federico Alfonso y Claudio Bulgheroni entre los premiados, mientras que la exhibición de las obras seleccionadas abrirá sus puertas

El concurso Gente de mi

Isha Escribano: “La naturaleza humana es compartir”

Es médica, escritora, música, instructora de yoga y estudiosa de la cultura oriental. Acaba de publicar un nuevo libro, “El camino de la aceptación”, y pasó por el streaming Infobae para conversar de la vida

Isha Escribano: “La naturaleza humana

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

La basílica de Barcelona espera conmemorar el centenario de su creador alcanzando su pico máximo y con la visita de papa León XIV

La Sagrada Familia de Gaudí

El Festival de San Sebastián, dominado por films argentinos y españoles

Con producciones como “27 noches”, Belén y “Los Tigres”, el festival se convierte en escaparate de nuevas historias, mientras Jennifer Lawrence y Esther García reciben reconocimientos por sus trayectorias

El Festival de San Sebastián,

¿Desistimiento o desestimiento? La RAE explica cuál es la palabra correcta

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

¿Desistimiento o desestimiento? La RAE
ÚLTIMAS NOTICIAS
Investigan la muerte del hermano

Investigan la muerte del hermano de un famoso bailarín tras un forcejeo con la Policía en Vicente López

Elisa Carrió: “La clase media le puso un límite al Gobierno”

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Un banco de inversión británico alertó sobre la sustentabilidad del esquema cambiario argentino

INFOBAE AMÉRICA
Designaron al relator del proyecto

Designaron al relator del proyecto de amnistía para los condenados por golpismo que favorece a Jair Bolsonaro en Brasil

Enfrentamientos entre la policía y los manifestantes paralizan París en una jornada de protestas contra el gobierno

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

TELESHOW
Nelson Castro recordó el difícil

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias