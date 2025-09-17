El Reina Sofía pone el foco en Alberto Greco

Alberto Greco

El director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha presentado este miércoles la nueva temporada del centro, la primera diseñada puramente bajo su mandato, y que pondrá el foco en las mujeres en las vanguardias, artistas latinoamericanos y el Guernica y su influencia en el mundo.

La temporada 2025-2026 también estará marcada por la inauguración de la primera fase de la nueva presentación de la colección permanente, centrada en el arte español de 1975 hasta nuestros días, y por la celebración de los 40 años de la inauguración del edificio Sabatini como Centro de Arte Reina Sofía.

Además, el Reina Sofía inaugura una nueva programación dedicada a la exposición de prácticas artísticas en cine y nuevos medios con una obra del director de cine Oliver Laxe, cuya película Sirat ha sido nominada para los premios Oscar este miércoles.

La película es objeto de una “presentación instalativa” del autor que, bajo el título HU/ و ُ ه Bailad como si nadie os viera, “reta las limitaciones inherentes a la pantalla de cine”.

Por su parte, Maruja Mallo, fundamental de la Generación del 27, y Aurèlia Muñoz, una de las más importantes artistas textiles del siglo XX, serán objeto de sendas exposiciones con las que el museo continúa “explorando la importancia clave de las mujeres en la producción artística española”, ha subrayado Segade en rueda de prensa.

Se trata, ha explicado, de recuperar y poner en valor el arte de estas mujeres, que quedaron opacadas y merecen ser conocidas y reconocidas en España y en el extranjero.

El pintor Juan Uslé, de 70 años, será protagonista de una nueva retrospectiva que llega 20 años después de la anterior y que ha sido comisariada por Ángel Calvo Ulloa, de 41 años, por decisión de Segade, quien apuesta por emparejar a artistas más veteranos con comisarios jóvenes que sepan darle una nueva visión a la obra y generar un “cruce de miradas”.

Latinoamérica llega por partida doble, primero con la intervención de la peruana Andrea Canepa en la lona que cubre el Palacio de Cristal mientras está en obras, y después con la retrospectiva de una figura fundamental en la invención del arte de acción en los años 60: el argentino Alberto Greco que vivió en España sus últimos años.

El “punto álgido” de la temporada lo pondrá la retrospectiva de Félix González-Torres, artista cubano afincado en Estados Unidos, que Segade considera “tan importante como Veronés”, una de las figuras más influyentes de las últimas décadas y figura central en las estéticas que respondieron entonces a la crisis del sida.

Febrero será el mes de la presentación de las colecciones en un relato nuevo de los últimos 50 años contados desde España, a través de la obra de más de 200 artistas realizadas desde 1975 hasta “justo antes de la apertura”, ha señalado el director, quien deja así la puerta abierta a nuevas incorporaciones o adquisiciones.

En marzo, y bajo el título La historia no se repite, pero rima, comenzará un ciclo singular que continuará en los próximos años y que consistirá en la presentación de obras fundamentales de otras geografías y cronologías en diálogo con el Guernica.

“El Guernica salió a la calle con Vietnam, la guerra del Golfo, Ucrania, Palestina, y se convirtió en una pieza pública que significa un ‘no a la guerra’ y no contra las poblaciones civiles y ha cobrado una vida imparable”, ha explicado.

Por eso, el objetivo es ver cómo ha influido y cómo ha sido adaptado a conflictos en otros países a través de artistas autóctonos, como el African Guernica, una obra contra el apartheid en Sudáfrica de Dumile Feni, artista clave de la modernidad africana.

Fuente: EFE.