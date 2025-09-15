El Cultural San Martín celebra lo mejor del cine argentino con el ciclo Premios Sur

"Alemania", de María Zanetti

La celebración del cine argentino tendrá un nuevo capítulo en septiembre, cuando el Centro Cultural San Martín abra sus puertas para una experiencia que permitirá a los espectadores reencontrarse con las producciones más destacadas del año. Entre el 17 y el 20 de septiembre, el público podrá asistir al “Ciclo Premios Sur de la Academia de Cine Argentina”, una iniciativa que reunirá en pantalla grande a las películas galardonadas en la XIX edición de los Premios Sur 2025.

La propuesta, impulsada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de la Argentina, busca acercar al público las obras que han sido reconocidas como lo mejor de la producción nacional reciente.

Todas las funciones, que se desarrollarán en la sede de Paraná 310, incluirán la presencia de representantes de cada película, quienes participarán en charlas posteriores a las proyecciones para compartir detalles sobre el proceso creativo y responder preguntas de los asistentes.

'El Jockey', de Luis Ortega (Caramel Films)

El ciclo abrirá el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 con la proyección de El Jockey (2024), dirigida por Luis Ortega y distinguida como Mejor Largometraje. Esta película, que ha recibido elogios de la crítica y el reconocimiento de la Academia, encabeza la selección de títulos que conforman la programación.

La jornada siguiente, el jueves 18 a las 20:00, será el turno de Partió de mí un barco llevándome (2023), de Cecilia Kang, que obtuvo el galardón a Mejor Documental. El viernes 19, también a las 20:00, se exhibirá Alemania (2023), ópera prima de María Zanetti que fue premiada en la categoría correspondiente.

"Partió de mí un barco llevándome", de Cecilia Kang

El ciclo concluirá el sábado 20 a las 17:00 con Gigantes: una aventura extraordinaria (2024), dirigida por Gonzalo Gutiérrez y reconocida como Mejor Película Animada, una función especialmente pensada para el público familiar.

La programación del Ciclo Premios Sur de la Academia de Cine Argentina ofrece así una oportunidad única para disfrutar en pantalla grande de las películas que han marcado el pulso del cine nacional en el último año, con la posibilidad de dialogar directamente con sus creadores y conocer en profundidad los desafíos y motivaciones detrás de cada obra.

Las funciones se realizarán en el Centro Cultural San Martín con entradas disponibles en boletería o a través de Entradas BA, a un valor general de $5.000 y con descuento ($2.500) para jubilados, pensionados, estudiantes de nivel secundario y menores de 12 años.