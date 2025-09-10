Cultura

El libro “Finisterre”, de María Rosa Lojo, inspira un encuentro internacional en Buenos Aires

El evento destaca la vigencia de esta novela que sigue despertando interés a dos décadas de su publicación, y fomenta la reflexión sobre temas de identidad, memoria y diversidad cultural

El evento analizará el impacto de la novela ‘Finisterre’ de María Rosa Lojo a 20 años de su publicación

La Universidad del Salvador será sede del encuentro Diálogo desde los Confines de la Tierra, parte del proyecto Escrituras fronterizas de la literatura argentina, que se realizará el miércoles 17 de septiembre de 2025, en el marco del vigésimo aniversario de la publicación de la novela Finisterre, de la escritora María Rosa Lojo.

La actividad busca analizar el impacto de esta obra en los ámbitos editorial y académico, a dos décadas de su primera aparición.

La jornada propone un espacio de reflexión en el que se abordarán los temas centrales de Finisterre, novela que narra la historia de Elizabeth Armstrong, hija de un comerciante inglés y una mujer indígena del Río de la Plata. La protagonista, educada en Londres, descubre aspectos de su propia historia a través de una serie de cartas remitidas desde el Cabo de Finisterre, que le revelan detalles del pasado familiar.

La obra ha sido analizada en distintos trabajos críticos, tesis de posgrado y publicaciones académicas, y continúa generando interés en lectores y estudiosos tanto en Argentina como en otros países. La edición original, publicada en 2005, también contó con una versión en gallego, bajo el título A fin da terra.

El evento es organizado por el proyecto Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina, iniciativa dedicada al estudio de literaturas periféricas y sus cruces culturales, en colaboración con la Universidad del Salvador. El encuentro se desarrollará en formato presencial y virtual, con un horario adaptado a distintas zonas geográficas: de 11 a 13:30, en Argentina y Brasil, de 16 a 18:30 en España y de 21 a 23:30 en Tailandia.

La obra ‘Finisterre’ ha sido objeto de análisis en trabajos críticos y publicaciones académicas en varios países

Programa

  • De 11:00 a 11:15. Apertura.
  • De 11:15 a 12:00: Mesa 1, La crítica académica, con Fabiana Varela (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza-Argentina) y Gracielle Marques (Universidade Federal de Rodônia, Brasil).
  • De 12:00 a 12:45: Mesa 2, El desafío de la traducción, con Pasuree Luesakul, traductora al tailandés Ramón Nicolás, traductor al gallego.
  • De 12:45 a 13:30: Mesa 3, conversatorio con la autora, a cargo de Antonio Esteves (Universidad Estadual Paulista, Brasil) y Marcela Crespo Buiturón (CONICET-Universidad del Salvador)

Se transmitirá por el canal de YouTube

