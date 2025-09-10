Cultura

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

La obra, que generó impacto por su mensaje y ubicación, fue eliminada en medio de una investigación policial y con el debate abierto sobre libertad de expresión

Por Brian Melley

Guardias de seguridad vigilan junto
Guardias de seguridad vigilan junto a la ubicación donde estaba la obra de Banksy, mientras un trabajador la retira, en Londres, el miércoles 10 de septiembre de 2025

El veredicto sobre la obra de arte de Banksy en la pared de un tribunal, que mostraba a un juez golpeando a un manifestante, fue que debía desaparecer.

A diferencia de otras provocativas obras del escurridizo artista, que a veces son robadas o cuidadosamente retiradas y exhibidas en galerías o vendidas en subastas por millones, su último mural fue borrado este miércoles por la tarde (hora de Londres).

La obra de Banksy que
La obra de Banksy que apareció el lunes 8 de septiemhre en la pared de la Corte Real de Justicia de Londres )(Foto: REUTERS/Toby Melville)

El stencil (pintura en aerosol con plantilla) mostraba a un manifestante tendido en el suelo sosteniendo una pancarta salpicada de sangre, mientras un juez con peluca tradicional y toga negra lo golpeaba con un martillo. Fue eliminada de la pared del icónico Royal Courts of Justice. La orden de retirarla provino de los administradores del tribunal porque el edificio, de estilo neogótico victoriano y 143 años de antigüedad, es valorado por su importancia histórica y debe mantener su carácter original, según indicó un portavoz.

La Policía Metropolitana informó que los agentes estaban investigando una denuncia que consideraba la obra como un acto de daño criminal. El portavoz de Banksy no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. La obra apareció el lunes y fue rápidamente cubierta después de que Banksy publicara una foto de la misma en Instagram, su método habitual para autenticar su trabajo.

Un trabajador retira la nueva
Un trabajador retira la nueva obra de arte de Banksy, que mostraba a un juez atacando a un manifestante con un martillo

El artista, que nunca ha revelado públicamente su identidad, es conocido por criticar la política gubernamental sobre migración y guerra. Aunque la obra no hacía referencia explícita a un evento o causa en particular, algunos activistas la interpretaron como un comentario sobre la prohibición del grupo Palestine Action por parte del gobierno del Reino Unido, que ha sido catalogado como organización terrorista. El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres que desafiaba la prohibición.

El tribunal alberga la Corte de Apelaciones y el Tribunal Superior, que han intervenido en los esfuerzos de Palestine Action por apelar la prohibición. Los jueces rechazaron inicialmente la solicitud de la organización, pero un juez del Tribunal Superior permitió que el proceso continuara, aunque el gobierno está impugnando esa decisión.

Fuente: AP

[Fotos: Danny Halpin/PA vía AP]

