Argentores 2025: estos son los ganadores a la excelencia autoral

La entrega de premios se realizará del 15 al 19 de septiembre, con actos especiales para teatro, radio, cine, televisión y nuevas tecnologías, consolidando el compromiso con la creatividad y la producción cultural del país

La celebración de los Premios Argentores 2025 se distinguirá este año por la entrega de reconocimientos emblemáticos, entre los que sobresalen el Gran Premio de Honor de Televisión para Ricardo Rodríguez y el Gran Premio de Honor Especial para Miguel Ángel Diani, presidente de la entidad. Estos galardones, que destacan la excelencia en la producción autoral argentina, serán otorgados en una serie de actos que tendrán lugar entre el 15 y el 19 de septiembre en el Auditorio Gregorio de Laferrère de Argentores, ubicado en Pacheco de Melo 1820, en coincidencia con la conmemoración del Día del Autor.

La programación de la semana contempla la distinción de las mejores obras y trayectorias en teatro, radio, cine, televisión y nuevas tecnologías correspondientes al año 2024. El lunes 15 de septiembre, la ceremonia inaugural estará dedicada al teatro, con premios en categorías como unipersonal, teatro para adultos, teatro para las infancias, teatro musical, teatro documental, coreografía y música. Entre los galardonados figuran Guido Zappacosta por Ahoradespues, Santiago Loza por Viento blanco, Mariela Asensio por El cuerpo anímico, Merceditas Elordi por Cuando el chajá canta las horas, Cristian Palacios por El emperador invisible y el traje imposible y Delfina Perri por Lexi, hablemos de dislexia. En el ámbito musical, Guadalupe Otheguy será reconocida por Los bienes visibles, mientras que Daniel García recibirá el premio a la mejor música para espectáculo de tango.

El teatro musical tendrá como premiados a Raúl López Rossi y Gustavo Manuel González por Cuando Frank conoció a Carlitos, y en teatro documental, la distinción recaerá en Sofía Brito y Lautaro Delgado Tymruk por Seré. En el rubro coreografía, Margarita Bali será reconocida por Juego del tiempo, Leonardo Cuello por Hotel tango suites y Marina Svartzman por Vivitos y coleando. El jurado, conformado por el Consejo Profesional de Teatro, también otorgará distinciones a entidades y personalidades como ATINA (Asociación de Teatristas Independientes para niños/as y Adolescentes), la Comisión Editorial de La Colectiva de Autoras, Mabel Brizuela, Hugo Jiménez, Laura Falcoff, Francisca Barria Ampuero, Belén Valido y Carlos Gianni.

El martes 16 de septiembre estará dedicado a la radio, con la entrega de los tradicionales Galardones Susini y una plaqueta conmemorativa a LR6 Radio Mitre por sus 100 años en el aire. En la categoría de ficción unitaria, el premio será para Jorge Luis Suárez por Solo Flores (LU6 Radio Atlántica AM 760 e internet). El reconocimiento al mejor documental recaerá en Gabriel Conti por Paracheq erotismo y folklore (Radio Hermes y Spotify), mientras que en sketch humorístico será distinguida Flor Alkorta (Metro 95.1, AM 750). El mejor podcast será Hoy nace, un podcast sobre nacimientos por cesárea de María Celeste Farbman (Spotify), y en periodismo de autor, la premiada será Ivana Szerman por el canal de streaming Mate.

Los Galardones Susini 2025 reconocerán a figuras como Ernesto Cherquis Bialo, María Ester Sánchez, Patricio Barton, Alejandro Carosella, Luis Di Sarli, Mabel Landó y Leo Rodríguez. Además, se entregarán Diplomas Susini a Alejandro Maio Sasso (creador del juego de mesa Días de Radio), al periodista Wilmar Merino, a la productora de podcast WeToker por sus diez años de labor y a Radio Zónica, pionera de los medios digitales, al cumplirse veinte años desde su fundación. El acto, que recordará los 105 años de la creación de la radiofonía argentina por el Dr. Enrique Telémaco Susini, se realizará en el mismo auditorio a partir de las 18 horas.

El miércoles 17 de septiembre, el cine será protagonista. El mejor guión original de ficción será para Alejandro Agresti por Lo que quisimos ser, mientras que el mejor guión de documental lo recibirá Gustavo Gersberg por Traslados. Maximiliano Acosta será premiado por el guión documental San Pugliese. Las menciones especiales distinguirán a Ana Hayzus y Leandro Eljall Qüesta por El agujerito, Alejandro Vagnenkos por Abandono de cargo y Victoria Hladilo por La culpa de nada. La ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) recibirá una distinción por su aporte a la educación audiovisual pública, nacional y federal desde 1965, con especialización en ocho carreras terciarias. En el ámbito de las nuevas tecnologías, la Distinción Salvador “Pocho” Ottobre será para Pablo Accame, Ignacio Pol y Nicolás González por su contribución a los efectos visuales de la serie El Eternauta, una producción que rinde homenaje al audiovisual argentino.

El jueves, la televisión será el centro de atención. El premio a la mejor serie de ficción será para Javier Rozenwasser, Tessie Sills y Sofía Wilhelmi Palermo por Felices los seis, mientras que la mejor serie documental será Nahir, el secreto de un crimen, de Alejandro Hartmann y Tatiana Mereñuk. Las distinciones especiales de televisión reconocerán a Cielo Salviolo por la creación y promoción de contenidos audiovisuales de calidad para las infancias, a Nora Mazziotti por su labor investigativa en el género de la telenovela, a Pablo Sirvén por su trabajo de visibilización de los contenidos de la televisión argentina y a Mario Markic por la calidad sostenida de su programa documental En el camino.

El viernes 19 de septiembre, la jornada estará dedicada a los Socios Bodas de Oro, entre quienes se encuentran Oscar Barney Finn, Mirta Elena Goldberg, Juan Alberto Mateyko, Clara Zappettini, Ricardo Gattari Benítez y Enrique Hugo Otranto. Las distinciones especiales de la jornada incluirán un homenaje póstumo a Luis Alberto Spinetta, reconocido como un artista defensor de la cultura cuya obra permanece vigente, al Espacio Audiovisual Nacional (EAN) por su labor en la creación de una nueva ley federal audiovisual, y a Luis Ovsejevich, fundador y presidente de la Fundación KONEX, por su constante apoyo a la cultura.

