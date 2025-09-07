Cultura

El Museo Castagnino sorprende con un homenaje a Juan Castagnino y una antología de Claudia Del Río

La ciudad de Rosario festeja su aniversario con dos exposiciones gratuitas que exploran el legado artístico de Claudia Del Río y el coleccionismo ejemplar de Juan B. Castagnino

Guardar
El Castagnino sorprende con una
El Castagnino sorprende con una antología inédita de Claudia Del Río y un homenaje a Juan B. Castagnino

La conmemoración de los 300 años de la ciudad de Rosario servirá de marco para la apertura de dos exposiciones inéditas en el Museo Castagnino, el próximo sábado 23 de agosto a las 19 h, con entrada gratuita. Estas muestras, que se extenderán durante los próximos meses, proponen un recorrido por la historia del coleccionismo artístico local y la producción contemporánea, a través de la figura de Juan B. Castagnino y la trayectoria de Claudia Del Río.

La exhibición titulada Estado harapito. Obras y archivos 1975-2025 constituye la segunda antología dedicada a Claudia Del Río en el Museo Castagnino. Bajo la curaduría de Santiago Villanueva, la propuesta abarca desde los inicios formativos de la artista en los años setenta hasta creaciones recientes, incluyendo piezas realizadas especialmente para esta ocasión.

La exhibición titulada Estado harapito.
La exhibición titulada Estado harapito. Obras y archivos 1975-2025 constituye la segunda antología dedicada a Claudia Del Río en el Museo Castagnino

El recorrido se estructura en tres momentos: una revisión de archivos que permite observar tanto sistemas y métodos de trabajo como acciones y materiales poco difundidos; una exploración exhaustiva de su persistencia en el universo de Coca Cola, desde el collage hasta el cartel; y un segmento final que contrapone sus obras más recientes en fieltro con la noción de un museo clandestino, constante en su producción.

La muestra enfatiza la importancia de los materiales y el estado del arte, así como la práctica de coleccionar y deshacer, elementos que atraviesan la obra de Claudia Del Río. En paralelo, se presenta un cuarto-gabinete denominado Oficina CDR en el Museo macro, donde se documenta cómo la institución ha incorporado la obra de la artista a lo largo del tiempo.

La muestra enfatiza la importancia
La muestra enfatiza la importancia de los materiales y el estado del arte, así como la práctica de coleccionar y deshacer

La exposición reconoce que, como toda antología, existen omisiones y bordes: no se incluyen de manera explícita el dibujo, el club del dibujo, la pieza pizarrón, la poeta ni el arte correo. Sin embargo, estos elementos se integran de forma implícita en el conjunto, como parte de la estructura de pensamiento que define la obra de Claudia Del Río.

Por su parte, la exposición Juan B. Castagnino. El coleccionista ejemplar, curada por Pablo Montini y María de la Paz López Carvajal, se desarrollará desde el 23 de agosto de 2025 hasta el 1 de marzo de 2026. Esta muestra reúne obras de la colección histórica del Museo Castagnino y del Museo Julio Marc, junto a piezas provenientes de colecciones privadas que nunca antes se habían exhibido.

La muestra reúne obras de
La muestra reúne obras de la colección histórica del Castagnino y del Marc, junto a piezas de colecciones privadas que nunca antes se habían exhibido

El objetivo es doble: dar a conocer parte del acervo reunido por Juan B. Castagnino y destacar el profesionalismo de sus prácticas, que lo distinguen en la historia del coleccionismo argentino, además de rendirle homenaje a cien años de su fallecimiento.

La figura de Juan B. Castagnino resulta central para comprender la institucionalización del arte en Rosario. A pesar de pertenecer a un sector social poco vinculado al patrocinio cultural, se transformó en el principal impulsor del campo artístico local. A los 23 años inició una colección de arte europeo antiguo que, con el tiempo, se consolidó como una de las más prestigiosas de Argentina.

Su labor se caracterizó por métodos profesionales inéditos en la región, lo que lo posicionó como uno de los coleccionistas más especializados de Sudamérica. Desde la década de 1910, lideró iniciativas como la organización de un salón anual, la creación de la Comisión Municipal de Bellas Artes y la fundación de un museo.

La figura de Juan B.
La figura de Juan B. Castagnino resulta central para comprender la institucionalización del arte en Rosario

Además, comprendió la importancia de respaldar el arte argentino, convirtiéndose en mecenas mediante adquisiciones y apoyos económicos a artistas locales. Poco antes de su muerte, expresó a su familia el deseo de que continuaran su labor.

La exposición busca subrayar que el desarrollo cultural de Rosario, tanto a nivel nacional como internacional, se debe en gran medida a figuras como Juan B. Castagnino, quienes promovieron activamente el crecimiento de sus museos y artistas. La muestra estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026.

La entrada a ambas exposiciones es gratuita en el Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202).

Fotos: Gentileza Museo Castagnino

Temas Relacionados

Juan B. CastagninoMuseo CastagninoClaudia Del RíoMuseo Julio MarcRosarioarte

Últimas Noticias

Cristian Mac Entyre transforma el color en experiencia sensorial en el Palacio Libertad

La muestra “La piel del color” invita a interactuar con obras que vibran y se transforman, desafiando la percepción tradicional y explorando la frontera entre lo visual y lo emocional en el arte contemporáneo

Cristian Mac Entyre transforma el

Tras la censura en Washington, la obra más polémica de Amy Sherald encuentra nuevo hogar

Después de que la National Portrait Gallery propusiera contextualizar su pintura sobre la Estatua de la Libertad trans, la artista optó por mudarse a Baltimore, ciudad clave en su carrera y en su vida personal

Tras la censura en Washington,

Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

Una activista del colectivo ruso crítico con el gobierno de Putin permanece bajo custodia policial y será presentada ante la fiscalía, mientras un tribunal decidirá su situación legal en los próximos días

Detienen a miembro de Pussy

El santuario perdido de Odiseo en Ítaca sale a la luz tras un hallazgo arqueológico sorprendente

Un equipo de la Universidad de Ioánina confirmó que el sitio de Agios Athanasios fue un santuario dedicado a Odiseo, gracias a inscripciones y objetos que reescriben la historia de la isla griega

El santuario perdido de Odiseo

Murió Gustavo Torner, maestro de la abstracción española

El polifacético artista falleció a los 100 años. También se dedicó al interiorismo, a la decoración arquitectónica, a la escenografía teatral y al diseño de museos y exposiciones

Murió Gustavo Torner, maestro de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fueron a votar y terminaron

Fueron a votar y terminaron presos: los prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

La NASA planea instalar un reactor nuclear en la Luna: objetivos y desafíos

Elecciones Buenos Aires 2025: a qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales

Segundo round: YPF va por un nuevo intento de encontrar otra “Vaca Muerta” en Santa Cruz

Elecciones Buenos Aires 2025: así votan los famosos en las urnas

INFOBAE AMÉRICA
El diseñador Giorgio Armani será

El diseñador Giorgio Armani será enterrado el lunes en una ceremonia privada en el pueblo medieval de Rivalta

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

Tras la censura en Washington, la obra más polémica de Amy Sherald encuentra nuevo hogar

TELESHOW
Elecciones Buenos Aires 2025: así

Elecciones Buenos Aires 2025: así votan los famosos en las urnas

Zaira Nara y Victorio D’Alessandro juntos: el detalle oculto en una foto que alertó a sus seguidores

La emotiva reaparición pública de Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan a más de un mes de la muerte de su nieta

Luciano Cáceres habló de su relación con Gloria Carrá luego de 10 años de su conflictiva separación

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"