James Cameron: “Soy un humilde granjero del cine”

El director James Cameron habla durante la conferencia de prensa para promocionar su última película, "Avatar: El Camino del Agua", en Seúl, Corea del Sur, el 9 de diciembre de 2022. (Foto AP/Ahn Young-joon, Archivo)

James Cameron cumplió recientemente 71 años al terminar Fire and Ash (Fuego y ceniza) su tercera película de la saga Avatar.

Cameron comenzó a desarrollar Avatar hace más de 30 años. Empezó a trabajar en serio en la primera película hace 20 años. Luego, comenzó en simultáneo Fire and Ash y El Camino del Agua (estrenada en 2022), hace ocho años.

Desde cualquier punto de vista, Avatar es uno de los proyectos más ambiciosos de un cineasta. Quizás sea el único proyecto que podría hacer que Titanic parezca una modesta excepción. James Cameron le ha dedicado gran parte de su vida. Ahora, mientras se prepara para presentar el último capítulo de su obra sobre los Na’vi el 19 de diciembre, se acerca a lo que él llama una encrucijada. “A medida que envejecemos, empezamos a pensar en el tiempo de una manera ligeramente diferente”, dice desde su granja orgánica de 2000 hectáreas en Nueva Zelanda. “No es un recurso infinito”.

Dos películas más de Avatar ya están escritas y tienen fechas de estreno para 2029 y 2031. Ahora mismo, Cameron está centrado en completar Fire and Ash, que casi garantiza que será la película más taquillera del otoño en el hemisferio norte. Para que Avatar, una franquicia que ya ha alcanzado los 5200 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial, vuelva a estar presente en la mente de los espectadores, El camino del agua también se reestrenará el 3 de octubre.

Esta imagen publicada por Disney muestra a Lo'ak, interpretada por Britain Dalton, a la izquierda, y a Tsireya, interpretada por Bailey Bass, en una escena de "Avatar: Fuego y Ceniza". (20th Century Studios/Disney vía AP)

“Como les dije a los directivos de Disney, estamos en la senda de planeo para aterrizar justo a tiempo para la entrega”, dice Cameron. “La primera película fue una pesadilla. La segunda fue un caos. Pero aquí, tengo que pellizcarme constantemente porque todo va bien. La película es sólida”.

Quizás ningún cineasta esté más en el nexo entre la creación de éxitos de taquilla del pasado y el futuro que Cameron. Avatar: Fuego y Ceniza llegará justo cuando Hollywood se reconcilia con una nueva normalidad. En una industria cinematográfica con ambiciones cada vez más limitadas, Avatar, un espectáculo original que en su día fue la ola del futuro, empieza a parecer una especie en peligro de extinción.

En esta entrevista, el director de Terminator y Titanic reflexiona sobre su trayectoria con Avatar y sus próximos proyectos, que incluyen una adaptación del relato de no ficción Fantasmas de Hiroshima, del escritor Charles Pellegrino. Para Cameron, es probable que la mayor parte de su trabajo aborde uno de los que él llama “los tres grandes temas”: armas nucleares, superinteligencia artificial y cambio climático.

Avatar, una saga familiar que se vuelve más compleja y oscura en Fire and Ash, se relaciona con este último tema. Las películas son parábolas ambientales, ambientadas en un mundo lejano y verde. Sostenibilidad, comunidad, conexión con la naturaleza: estos son algunos de los pilares de la vida de Cameron actualmente, tanto en el cine como fuera de él. “Soy un humilde granjero del cine”, dice sonriendo, “pero también un granjero granjero”.

El director James Cameron, a la izquierda, y Sigourney Weaver posan para una foto para promocionar la película "Avatar: El Camino del Agua" en Londres, el 4 de diciembre de 2022. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP, Archivo)

—Cuando decidiste embarcarte en Avatar, ¿era más probable que si no lo hacías, pasarías la mayor parte de tu tiempo lejos del cine, haciendo exploraciones en aguas profundas y otras cosas?

—Fue algo así como: hacer la saga de Avatar o seguir más mis intereses. Sabía que me absorbería por completo, y así ha sido. Cuando decidí hacerlo, una proyección razonable era de ocho a diez años para tenerlo todo escrito, hacer la segunda y la tercera película juntas y estrenarlas. Pero en realidad resultó ser más que eso. Fue un compromiso y una decisión importante para mí, una elección de vida. Pero las películas de Avatar llegan a la gente, y lo hacen con mensajes positivos. No solo positivos sobre el medio ambiente, sino desde el punto de vista de la humanidad, la empatía, la espiritualidad, nuestra conexión con los demás. Y son hermosas. Hay una especie de atracción magnética en las películas. Casi parecen salidas de los sueños y el subconsciente del público.

—Avatar comenzó como un sueño, ¿no?

—Tenía 19 años. Estaba en la universidad y tuve un sueño muy vívido de un bosque bioluminiscente con musgo brillante que reaccionaba a tus pies y unas lagartijas que flotaban. Todo está en la película, por cierto. La razón por la que está es porque me levanté y lo pinté. Eso se convirtió en la inspiración, solo unos años después, para un guion de ciencia ficción. Dije: “Hey, se me ocurrió la idea de un planeta donde todo brilla de noche”. La escribimos y nunca desapareció. Años después, cuando era director ejecutivo de Digital Domain, quise impulsar la creación de mundos y criaturas humanoides generadas por computadora mediante captura de movimiento.

Simplemente me lancé a la aventura de Avatar. Surgió por una razón casi maquiavélica. Intentaba impulsar un modelo de negocio para el desarrollo de la animación por computadora. Por supuesto, la respuesta que recibí de mi equipo técnico fue: “No estamos listos para hacer esta película. Puede que no lo estemos en años”. Pero aun así cumplía con ese propósito inspirador: ¿Cómo nos preparamos?

—Fantasmas de Hiroshima sería tu primer largometraje como director, no relacionado con Avatar, desde Titanic en 1997. ¿Qué piensas al oír eso?

—Es interesante. Como dije antes, Avatar me ha absorbido por completo. En el proceso, hemos desarrollado muchas nuevas tecnologías. Disfruto del día a día trabajando en equipo. Me he rodeado de gente muy inteligente y creativa que gusta de crear mundos. Disfrutamos mejorando nuestro proceso de trabajo. Es un proceso largo y estable en el que no tengo que crear una startup, formar un equipo y luego deshacerlo, como me pasaba con las películas en los 80 y 90. Ahora, estoy en una especie de encrucijada donde tengo que decidir si quiero seguir con esto. La cuarta y la quinta ya están escritas. Si tenemos el éxito que podríamos tener, estoy seguro de que las películas continuarán. La pregunta para mí será: ¿las dirijo ambas? ¿Dirijo una? ¿En qué momento cedo el testimonio? ¿Qué tan presente quiero que esté en mi vida?

Esta imagen publicada por Disney muestra una escena de "Avatar: Fuego y Ceniza". (20th Century Studios/Disney vía AP)

—¿Cuándo crees que lo decidirás?

—No tomaré ninguna decisión al respecto hasta probablemente el segundo trimestre del año que viene, cuando se haya calmado la situación. Y también hay nuevas tecnologías que considerar. La IA generativa ya está aquí. Va a transformar la industria cinematográfica. ¿Facilitará eso nuestro flujo de trabajo? ¿Puedo hacer películas de Avatar más rápido? Eso sería un factor importante para mí.

—Has dicho que la industria cinematográfica necesita aprovechar los avances tecnológicos para reducir los presupuestos. ¿Es ese el camino a seguir?

—El negocio cinematográfico está en declive. Esperemos que no siga decayendo. Actualmente, se ha estancado en un 30% con respecto a los niveles de 2019. Esperemos que no se desvanezca aún más. De hecho, esperemos que podamos recuperar algo de esa magia. Pero la única manera de mantenerla viva y fortalecerla es hacer el tipo de películas que la gente siente que necesita ver en el cine. Desafortunadamente, esas películas no reciben la misma aprobación que antes porque los estudios no pueden permitírselas. O solo pueden arriesgarse con ciertas acciones de primera línea, lo que impide el lanzamiento de nuevas IP. Impide que nuevos cineastas se adentren en esos géneros.

Me gustaría ver que bajara el coste de los artistas de efectos visuales. Ellos se asustan y dicen: “Voy a perder el trabajo”. Yo les respondo: “No, te quedarás sin trabajo si las tendencias continúan y ya no hacemos este tipo de películas”. Si desarrollas o aprendes estas herramientas, tu producción será más rápida, lo que reducirá el costo de las producciones y animará a los estudios a hacer más películas de este tipo. Para mí, es un círculo virtuoso que debemos manifestar. Necesitamos que suceda o creo que el cine podría no volver nunca.

—A veces, al ver películas como Lawrence de Arabia o Titanic, siento que son monumentos de una época pasada.

—Me encantaría pensar que hemos estado construyendo un nuevo monumento durante los últimos tres o cuatro años. Y creo que siempre habrá mercado para las nuevas construcciones monumentales. Las plataformas de streaming, en cierto modo, se apropiaron del mercado cinematográfico con la promesa de mucho dinero para atraer a los mejores cineastas y elencos de élite, y luego ese dinero se ha reducido. Los presupuestos no alcanzan. Todo empieza a parecer mediocre. Todo empieza a parecerme un típico procedimiento de cadena, o al menos podría ser el punto final en un par de años. Desafortunadamente, la economía del streaming se expandió y luego se contrajo rápidamente. Ahora, nos encontramos entre dos modelos. Ha desbancado a la taquilla y, al mismo tiempo, no cuenta con los presupuestos necesarios para realizar el tipo de cine imaginativo y fantasmagórico.

Sam Worthington, de izquierda a derecha, el director James Cameron, Zoe Saldana, el productor Jon Landau y Sigourney Weaver posan con el premio a la mejor película dramática por "Avatar" en la 67.ª edición de los Globos de Oro el 17 de enero de 2010 en Beverly Hills, California. (Foto AP/Mark J. Terrill, Archivo)

—Avatar se ha desarrollado básicamente como una saga familiar. Parece que en estas películas, lo que más te interesa es la espiritualidad y la conexión humana.

—Las películas de Avatar, y sin duda la nueva Fire and Ash, hacen exactamente lo mismo. En cierto modo, nos presentan bajo una luz positiva. Los humanos son los villanos de la historia. Pero en realidad, lo que significa es que los atributos que valoramos —nuestras conexiones interpersonales e intercomunitarias, nuestra espiritualidad, nuestra empatía— en las películas residen en los Na’vi. Pero, por supuesto, nosotros, como público, nos ponemos del lado de ellos. Así que parecen una especie de versión aspiracional y mejorada de nosotros mismos. En cierto sentido, sigue empoderando y reforzando ciertos valores, ética y moral. Ahora, la tercera película es un poco más desafiante porque los mostramos caídos en desgracia y se enfrentan a otros Na’vi. Creo que una de las razones por las que Avatar ha tenido éxito en todos los mercados del mundo es porque todos pertenecen a una familia o desearían pertenecer a una. Tienen sus lazos. Tienen sus tribus. Tienen sus conexiones. Y de eso tratan estas películas. ¿Por qué lo arriesgarías todo?

—¿Se aplica eso también a Fantasmas de Hiroshima? Has hablado de ello como una tragedia de desconexión.

—Fantasmas de Hiroshima trata sobre poner a prueba nuestros límites de empatía. Alguien tenía que ser empático con el hecho de que se iba a usar un arma nuclear contra seres humanos. Y no quiero profundizar en el dilema de si se habrían lanzado las bombas, quién tenía razón y quién no. Pero sí quiero recordarle a la gente lo que estas armas son capaces de hacer contra sus objetivos. Es inimaginable.

En 1945 se lanzaron tres bombas. Una se usó como prueba y dos contra personas. Actualmente hay 12 mil, y su potencia varía entre 100 y más de 200 veces la generada en cualquiera de esos dos bombardeos. Vivimos en un mundo muy precario. Y debido a todos los desafíos geopolíticos internacionales —más potencias nucleares, más amenazas, liderazgo irresponsable en Rusia y Estados Unidos— creo que nos encontramos en una situación tan precaria como la de la crisis de los misiles de Cuba.

Fuente: AP