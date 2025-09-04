Cultura

Jorge Monteleone, en el BorgesBalooza: “Era un narrador absolutamente genial, pero también era un gran poeta”

El escritor, traductor y crítico literario participó del festival borgeano y se refirió, entre otras cosas, al ineludible carácter poético en la obra del gran autor argentino

Jorge Monteleone en el BorgesPalooza

“Yo leo a Borges como poeta, incluso cuando narra. El arco que contiene toda su obra es un arco que tiene dos polos poéticos, el del principio y del final”, dijo Jorge Monteleone en el BorgesPalooza, su séptima edición.

“Sería absurdo negar que Borges es un narrador absolutamente genial, pero también era un gran poeta. Yo no hablo de Borges, como decía una critica literaria, como un ‘fracaso dorado’: yo leo la narrativa de Borges incluso poéticamente”, agregó.

Monteleone es escritor, crítico literario y traductor. El fantasma de un nombre: poesía, imaginario, vida, El relato de viaje: De Sarmiento a Umberto Eco y El centro de la Tierra: lectura e infancia son algunos de los libros que lleva publicados.

Jorge Monteleone (Foto: Santa Cruz Alejandro / Télam)

Ayer participó del ciclo borgeano y dialogó con Daniel Mecca sobre la figura de aquel emblemático escritor que hoy tanto celebramos. “Siempre hablar de Borges es como volver a casa. Creo que me va a acompañar siempre”, sostuvo.

Monteleone subrayó que sus ensayos, si bien tienen un “trabajo probatorio y argumentativo”, “fueron realmente un compendio de poéticas relacionadas con la vanguardia”.

Jorge Luis Borges (Crédito: Marcello Mencarini)

“Yo considero que el ensayo sobre poesía es una forma de la poesía por otros medios, que no son los del verso, que no son los del ritmo del verso. Considero que el ensayo poético es escribir poesía por otros medios”, agregó.

“Nos apropiamos de Borges y lo transfiguramos, lo transformamos y lo continuamos”, sostuvo Monteleone con gran lucidez. La entrevista completa se puede ver en el canal de YouTube de Daniel Mecca, director del Borges Palooza.

