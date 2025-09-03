Cultura

Kathryn Bigelow sacude Venecia con el estreno de “A House of Dynamite”, su impactante thriller nuclear

La directora ganadora del Óscar regresa con una película que pone a Idris Elba y Jared Harris al límite en una carrera contrarreloj, explorando el lado más humano de las decisiones que pueden cambiar el destino del mundo

Por Lindsey Bahr

Guardar
Kathryn Bigelow sacude Venecia con
Kathryn Bigelow sacude Venecia con el estreno de “A House of Dynamite”, su impactante thriller nuclear (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Kathryn Bigelow estaba interesada en el arsenal nuclear estadounidense: ¿Quién lo custodiaba? ¿Qué ocurriría si un ataque con misiles fuera inminente? ¿Y quién tomaría las decisiones?

Su nueva película, A House of Dynamite, lleva al público a esas salas vigiladas mientras funcionarios del gobierno estadounidense y líderes militares intentan controlar un ataque con misiles de un agresor desconocido a 20 minutos del impacto. Se estrenó mundialmente el martes por la noche en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 11 minutos.

“Este es un problema global”, dijo Bigelow antes del estreno. “Realmente vivimos en una casa de dinamita. Mi interés era difundir esa información”.

Bigelow trabajó junto al guionista y ex presidente de NBC News, Noah Oppenheim, para crear un retrato auténtico de lo que podría suceder en esos 20 minutos.

Idris Elba en "A House
Idris Elba en "A House of Dynamite", Netflix

“Una de las muchas cosas que hacen de Kathryn una cineasta tan extraordinaria es su compromiso con la autenticidad”, dijo Oppenheim. “Desde el principio, su mandato fue: ‘Descubramos cómo funcionaría esto realmente, llevemos a la gente a estas salas donde se tomarían estas decisiones y mostremos cómo se desarrollaría realmente’”.

Ayudó el hecho de que Oppenheim había cubierto el tema durante décadas como periodista y que tenía su propio arsenal de contactos que podían ayudar a informar la historia, incluidos ex funcionarios del Pentágono, la Casa Blanca y la CIA.

La película cuenta con un gran reparto, con Idris Elba como el presidente de Estados Unidos, Jared Harris como el secretario de Defensa, Tracy Letts como general y Gabriel Basso como asesor adjunto de seguridad nacional.

No se trata solo de trajes en salas de emergencia. El público también puede vislumbrar sus vidas fuera del trabajo. Uno llega tarde, otro está preocupado por un niño enfermo, y todos lidian con el estrés extremo de la situación que se desenvuelve rápidamente.

Kathryn Bigelow junto a Idris
Kathryn Bigelow junto a Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos and Greta Lee en Venecia (Foto: REUTERS/Remo Casill)

“La película podría interpretarse como puramente procedimental, y simplemente ver a la gente haciendo su trabajo y nada más que su trabajo. Pero la verdad es que son seres humanos quienes realizan estas funciones, así que la humanidad se filtra”, dijo Letts. “Realmente creo que eso es parte de la belleza y la fuerza de la película, recordar que, en última instancia, son seres humanos quienes toman estas decisiones”.

Sin embargo, la historia no pretende ser un retrato preciso de ningún momento geopolítico o administración específica.

“La cuestión es que, pase lo que pase en el mundo, y el mundo siempre es inestable de una forma u otra, hemos construido este armamento que podría acabar con toda la vida”, dijo Oppenheim. “En países como el nuestro, una sola persona, el presidente, tiene la autoridad exclusiva para autorizar su uso. Queríamos contar una historia sobre ese sistema, que no refleja realmente ninguna situación política partidista, sino simplemente la realidad de la era nuclear”.

Kathryn Bigelow en la alfombra
Kathryn Bigelow en la alfombra roja de Venecia, el 2 de septiembre de 2025 (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

A House of Dynamite es la primera película de Bigelow desde el estreno de Detroit en 2017. Sus películas más aclamadas han tenido una temática política, desde En tierra hostil, por la que se convirtió en la primera mujer en ganar el Óscar a la mejor dirección, hasta La noche más oscura. En cierto modo, A House of Dynamitees una especie de contraparte natural de aquellas.

Su esperanza es que la película inspire una conversación sobre las armas nucleares y la no proliferación, “si queremos sobrevivir, lo cual solo puedo asumir que queremos”, dijo Bigelow.

La película se estrenará en los cines el 10 de octubre antes de su transmisión el 24 de octubre.

A House of Dynamite es una de las tres películas de Netflix que compiten, junto con la gótica Frankenstein de Guillermo del Toro y el drama hollywoodense Jay Kelly de Noah Baumbach. La plataforma de streaming aún no ha ganado el premio a mejor película, y Venecia ha demostrado ser una sólida plataforma de lanzamiento para los aspirantes a premios.

Los premios de Venecia, que decidirá el jurado dirigido por Alexander Payne, se entregarán al cierre del festival el 6 de septiembre.

Fuente: AP

Temas Relacionados

Kathryn BigelowCineFestival de VeneciaCulturaA House of Dynamite

Últimas Noticias

El III Festival Americano de Poesía reúne a grandes voces en Hurlingham

El festival rendirá homenaje a dos figuras icónicas de la literatura y el cine, Roque Dalton y Pier Paolo Pasolini, con charlas, recitales y actividades que exploran la influencia de sus obras en la cultura contemporánea

El III Festival Americano de

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

Tuve diversas devociones cambiantes a lo largo del tiempo: una de las pocas que se mantuvo firme fue la que sentí por el autor de “Historia universal de la infamia”, lo primero que leí de él

Anécdotas del Borges profesor en

La ópera que imagina un mundo sin humanos asombra en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

Inspirada en clásicos del cine y la filosofía, la obra experimental “OOO” de Valentín Pelisch y Emma Terno propone una experiencia audiovisual, con funciones programadas hasta el 10 de septiembre

La ópera que imagina un

Cuál es la forma correcta: ¿Hacer(se) valer o hacer(se) de valer? Esto dice la RAE

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Cuál es la forma correcta:

Leandro Bojko y Micaela García se coronaron campeones mundiales de tango

La pareja porteña se consagró en la final de la categoría “Escenario” celebrada en el Teatro Gran Rex, en el cierre de la edición 2025 de Tango BA Festival y Mundial

Leandro Bojko y Micaela García
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intervención en el dólar: por

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

Una calificadora de riesgo enumeró los motivos que limitan una mejora de la nota de empresas y provincias argentinas

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

INFOBAE AMÉRICA
Israel aseguró haber descabezado por

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

Cómo encontraron el naufragio del James Carruthers, el legendario barco perdido del Gran Huracán Blanco

Qué dijo el abogado de Jair Bolsonaro en su alegato final del juicio por intento de golpe de Estado

La Comisión Europea inicia la ratificación del acuerdo con el Mercosur pese a oposición francesa

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

TELESHOW
El inesperado cruce entre Manuel

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”

La provocativa frase de Mauro Icardi con una foto de la China Suárez en bikini desde la piscina de su mansión