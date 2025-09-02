“Aún estoy aquí” ganó el premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine

Tráiler de la película "Aún estoy aquí", del director brasileño Walter Salles

La película Aún estoy aquí, del director brasileño Walter Salles, obtuvo el Gran Premio Fipresci 2025, galardón otorgado por la crítica a la mejor película del año y que se entregará en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En un comunicado, el Zinemaldia ha informado de la concesión a la obra de Salles del premio que otorga la Federación Internacional de Críticos de Cine, que este año celebra su centenario.

En la votación participaron 739 críticos de 75 países, que han elegido la película de Salles, una coproducción entre Brasil y Francia, como la mejor entre todas las estrenadas desde el 1 de julio de 2024. Las otras cuatro películas finalistas fueron El Brutalista, de Brady Corbet; Sirat, de Oliver Laxe; El agente secreto, de Kleber Mendoça Filho; y Sinners, de Ryan Coogler.

El director brasileño asistirá a la gala inaugural, el 19 de septiembre, a recoger el premio y ese mismo día se programará una proyección de la película, que ya se exhibió en el Festival del pasado año dentro de la sección Perlak.

El director Walter Salles recibirá el galardón en la gala inaugural del Festival de San Sebastián, el 19 de septiembre

Aún estoy aquí compitió en el Festival de Venecia de 2024, donde obtuvo el premio al mejor guion, el primero de una serie de galardones que llevaron la película hasta ganar el Óscar a la mejor película internacional. Además, fue candidata a los Óscar a mejor película y al de mejor actriz, gracias a la interpretación de Fernanda Torres. También obtuvo el Goya a la mejor película iberoamericana.

De qué se trata <i>Aún estoy aquí</i>

Aún estoy aquí se sitúa en Brasil durante el régimen militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. La película aborda los años de represión, censura y persecución política, una época en la que los derechos civiles fueron restringidos y numerosos opositores sufrieron detenciones arbitrarias.

El filme brasileño-francés fue elegido por 739 críticos de 75 países como la mejor película del año (Foto: prensa Sony Classic Pictures)

A través de una cuidada reconstrucción audiovisual caracterizada por tomas analógicas que reproducen la textura propia de los años 70, el largometraje dirigido por Walter Salles traslada al espectador al entorno íntimo de una familia, que simboliza a tantas otras cuyas vidas cotidianas se vieron profundamente alteradas.

El relato se articula en torno al hogar de Eunice (interpretada por Fernanda Torres) y Rubens Paiva (a cargo de Selton Mello), situado en la Río de Janeiro de la década de los setenta. En ese espacio familiar, la vida de sus cinco hijos transcurre entre el bullicio de la playa y la tranquilidad del hogar, reflejando un ambiente de afecto y familiaridad marcado por el calor humano, juegos y diferentes etapas características del crecimiento.