Los ciclos “Antidomingos” y “Canción sobre Canción”, ejes de la agenda musical del Recoleta en septiembre

El centro cultural presenta una programación especial de shows de bandas y solistas con entrada libre y gratuita, en donde se destacan Daniela Herrero, Florián y Rosario Ortega entre otros

La serie de conciertos de septiembre en el Centro Cultural Recoleta tiene entrada libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Los ciclos Canción sobre canción y Antidomingos se perfilan como unas de las propuestas más atractivas dentro de la programación especial que el Centro Cultural Recoleta ha diseñado para conmemorar su 45° aniversario. Esta serie de conciertos, que se desarrollará los fines de semana de septiembre en la Terraza y la Capilla, convoca a solistas y bandas emergentes, ofreciendo un espacio para la diversidad musical y la conexión con el público en un ambiente distendido. La entrada es libre y sin costo para residentes y argentinos, y el acceso se realiza por orden de llegada hasta agotar la capacidad de cada espacio.

La celebración del aniversario del Recoleta se articula en torno a una programación que enlaza el legado y la actualidad de la cultura argentina. El eje central de las actividades es el ciclo Canción sobre Canción, un homenaje al rock nacional de los años 80 que reúne a figuras como Rosario Ortega y Daniela Herrero. Estos artistas, junto a bandas como Los Atorrantos y músicos como Sebastián Furman, revisitan los clásicos del género en escenarios emblemáticos del centro cultural, como la Capilla y la Terraza.

Daniela Herrero se presenta el 12 de septiembre en la Terraza con un show íntimo de rock nacional

El ciclo Canción sobre Canción inicia el viernes 5 de septiembre en la Capilla, con la presentación de Sebastián Furman. Reconocido como compositor, pianista, director, docente y productor, Furman —integrante de la compañía Los Bla Bla— propone un recorrido por la historia del rock argentino, interpretando canciones que reflejan las distintas etapas del país en las últimas seis décadas.

El viernes 12 de septiembre, la Terraza será el escenario para el espectáculo de Daniela Herrero. Con una trayectoria de 25 años, la artista ofrece un show íntimo centrado en el rock nacional, repasando temas emblemáticos que han marcado a varias generaciones.

La programación continúa el viernes 19 de septiembre en la Capilla, donde Rosario Ortega —intérprete y compositora que ha formado parte de la banda de Charly García— presentará tanto composiciones propias como versiones de clásicos del rock nacional.

Rosario Ortega actúa el 19 de septiembre en la Capilla, combinando temas propios y clásicos del rock argentino

El viernes 26 de septiembre a las 19:30, también en la Capilla, será el turno del quinteto Los Atorrantos, que interpretarán versiones de clásicos de Charly García, Fito Páez, Daniel Melero, Andrés Calamaro y Ratones Paranoicos.

En el marco de “Antidomingos”, el domingo 7 de septiembre en la Terraza, Franco Rizzaro se presentará acompañado por Santiago en batería y Mateo en guitarra. El domingo 14 de septiembre en la Capilla, la artista multifacética afroargentina TAYARA —cantante, compositora y musicoterapeuta— ofrecerá un repertorio que incluye canciones inéditas y covers de los años 90 y 2000, abarcando géneros como pop, soul, R&B y afrobeat.

El domingo 21 de septiembre en la Terraza, Actos de gentileza de Florian —proyecto liderado por el cantante, compositor y músico argentino Florian, guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs desde 2015 y solista desde 2019— contará con la participación de distintos cantantes invitados. La programación culmina el domingo 28 de septiembreen la Terraza con la presentación de Camaleón, un grupo apuesta por el pop rock de autor, orgánico y fiel a la tradición nacional, interpretando canciones originales para celebrar la llegada de la primavera en la ciudad.

