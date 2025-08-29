Murió el compositor ruso de ballet Rodion Shchedrin, estrella del Teatro Bolshói

Murió el compositor ruso Rodion Shchedrin, el “fenómeno único” (Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP)

El compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de ballets mundialmente conocidos como Anna Karenina y Carmen Suite, falleció a los 92 años, anunció este viernes el Teatro Bolshói de Moscú.

Shchedrin, “uno de los mayores genios contemporáneos” cuyas “óperas, ballets y sinfonías se representan desde hace varias décadas en los escenarios más importantes del mundo”, falleció durante la noche, indicó el Bolshói en un comunicado.

Rodion Shchedrin junto a su esposa, la bailarina rusa Maya Plisetskaya, el 13 de junio de 1977 en París (Foto de PIERRE GUILLAUD / AFP)

El compositor, viudo de la legendaria bailarina Maya Plisetskaya, fue “un fenómeno único y toda una época en la vida de la cultura musical mundial”, subrayó el texto, lamentando una “enorme tragedia” y una “pérdida irreparable” para el mundo artístico.

Nacido el 16 de diciembre de 1932 en Moscú, el músico se dio a conocer en los países occidentales con Carmen Suite, una partitura escrita en 1967 para ballet, que hizo brillar a su esposa en el escenario del célebre Bolshói.

Foto de archivo: Rodion Shchedrin junto a Vladimir Putin (Crédito: Alexei Druzhinin / Sputnik / AFP)

Plisetskaya, coronada en el Bolshói como “prima ballerina assoluta”, falleció en 2015.

Inspirándose en los cuentos de hadas y la literatura clásica rusa, Shchedrin también compuso los ballets El caballito jorobado, Anna Karenina (basado en la obra de León Tolstói) y La gaviota (de Antón Chéjov).

Rodion Shchedrin y Maya Plisetskaya en 2006 (Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP)

Autor de la ópera Lolita, compuesta a partir de la controvertida novela de Nabokov y estrenada en 1994 en Estocolmo, Shchedrin también destacó por sus sinfonías y conciertos para piano y orquesta, interpretados tanto en Europa como en Asia y Estados Unidos.

Con más de 80 obras a sus espaldas, “el inestimable legado artístico de Shchedrin sigue resonando en los corazones del público”, afirmó el Bolshói.

Fuente: AFP