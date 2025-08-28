Cultura

Rosa Montero recibe el Premio Liber 2025 por su trayectoria literaria

La Federación de Gremios de Editores de España reconoce la obra y el compromiso cultural de la escritora, quien será homenajeada en la Feria Internacional del Libro LIBER en octubre

La escritora y periodista Rosa Montero (Madrid, 1951) ha sido galardonada con el Premio Liber 2025 a la autora hispanoamericana más destacada, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en reconocimiento a “su extraordinaria trayectoria literaria y su firme compromiso con la cultura”.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 8 de octubre en Madrid, durante el acto central de la Feria Internacional del Libro LIBER 2025, que se celebrará del 7 al 9 de octubre, ha señalado la federación en un comunicado.

Desde la publicación de su primera novela, Crónica del desamor (1979), Rosa Montero ha desarrollado una extensa producción literaria, que explora grandes temas universales como el amor, la muerte, la locura, el tiempo, la identidad, el poder y la creación.

Su narrativa a menudo mezcla géneros, como el ensayo, la autobiografía, la ciencia ficción o la novela histórica, con una mirada siempre empática hacia lo humano, destacan los editores.

Entre sus obras se encuentran Te trataré como a una reina (1983), La hija del caníbal (1997, Premio Primavera de Novela), La loca de la casa (2003, Premio Qué Leer y Grinzane Cavour), La ridícula idea de no volver a verte (2013), El peso del corazón (2015), Los tiempos del odio (2018) o El peligro de estar cuerda (2022), donde indaga en la relación entre la creatividad y la salud mental.

Su última novela publicada es Animales difíciles (2025), donde plantea dilemas éticos sobre el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de que se convierta en un arma descontrolada.

En su papel de escritora, Montero ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de las Letras Españolas, el Premio José Luis Sampedro, el Premio Mandarache, el Premio Grinzane Cavour y el Premio Internacional Columnistas del Mundo, entre muchos otros. Como periodista, ha recibido el premio Manuel del Arco, el Premio Nacional de Periodismo o el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid.

En el mismo evento se otorgarán el premio Liber a la mejor adaptación audiovisual de una obra literaria, que ha recaído en la película Pedro Páramo; al fomento de la lectura en medios de comunicación, al divulgador y periodista Antonio Martínez Asensio; el premio Boixareu Ginesta al librero del año, a la librería Serendipia de Ciudad Real; y al fomento de la lectura a bibliotecas abiertas al público, a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.

Fuente: EFE

[Fotos: Europa Press y EFE/ Isaac Fontana]

