Celeste Cid puso su voz a una versión audiovisual del relato infantil “Así duermen los delfines”

La obra de Verónica y Sofía Wiñazki, publicada el año pasado, regresa potenciada con las imágenes captadas durante la reciente expedición submarina liderada por científicos del Conicet

Celeste Cid le pone voz
Celeste Cid le pone voz a los misterios del mar en la nueva versión de “Así duermen los delfines”

Las imágenes submarinas de alta definición obtenidas durante la expedición Talud Continental IV del Conicet han trascendido el ámbito científico para integrarse en una propuesta cultural destinada al público infantil. En las redes, se escucha a Celeste Cid leyendo el libro de Verónica y Sofía Wiñazki, Así duermen los delfines, con aquellas postales de fondo.

A fines del año pasado el sello Ralenti publicó el libro. Una suerte de un “arrorró desesperado” en el fondo del mar. Las hermanas se sumergieron en el océano literario para narrar una historia eterna y cotidiana: los hijos que se resisten al sueño. Pero ahora el libro cobra una nueva vida.

"Así duermen los delfines", leído por Celeste Cid

El resultado fusiona la voz de la intérprete con las escenas captadas en el cañón submarino Mar del Plata, generando una experiencia sensorial que explora los misterios del fondo marino. La expedición, realizada en conjunto con el Instituto Schmidt Ocean y transmitida en directo, se consolidó como un fenómeno inédito.

A pocas semanas de su conclusión, las imágenes obtenidas con el vehículo operado remotamente SuBastian (ROV) continúan sorprendiendo por su capacidad para revelar aspectos desconocidos de la vida submarina.

“Así duermen los delfines” (Ralenti)
“Así duermen los delfines” (Ralenti) de Verónica y Sofía Wiñazki

Estas tomas reemplazan en la nueva versión audiovisual a las ilustraciones originales en óleo de Sofía Wiñazki, que acompañaban la edición impresa del libro. El relato, definido por su autora como “un poema para leerle a los chicos antes de dormir y para leerse a uno mismo”, se apoya en la singularidad del comportamiento de los delfines.

El texto, ahora potenciado por la voz de Celeste Cid, describe: “Los delfines duermen con un ojo abierto y el otro cerrado. Se ponen de costado y el mar parece plateado. Cierran un ojo para soñar y abren el otro para espiar”.

Las hermanas Sofía y Verónica
Las hermanas Sofía y Verónica Wiñazki, autoras de "Así duermen los delfines"

De este modo, la iniciativa no solo recupera el valor estético de las imágenes científicas, sino que también las integra en una propuesta literaria y audiovisual orientada a la infancia.

