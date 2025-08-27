Cultura

La editorial Simon & Schuster anuncia cambios en su liderazgo tras una etapa tumultuosa

Jonathan Karp, actual CEO de la compañía estadounidense, anunció que dejará su cargo para enfocarse en un proyecto editorial propio, que publicará solo seis libros por año

Por Hillel Italie

La editorial Simon & Schuster,
La editorial Simon & Schuster, adquirida por 1.620 millones de dólares en 2023 por el grupo KKR, anunció cambio de CEO

El director ejecutivo de la editorial Simon & Schuster, Jonathan Karp, dejará su cargo, pero permanecerá en la compañía como responsable de un nuevo sello editorial.

“Mi estrella guía siempre han sido nuestros autores y sus libros, y he decidido que es momento de volver a la parte de la edición que más me anima”, dijo Karp en un comunicado. “Sigo profundamente comprometido con nuestra misión y me entusiasma seguir siendo un accionista devoto que apoyará a nuestro próximo líder y a todo el equipo en todo lo que pueda”.

Karp, de 61 años, ha tenido un mandato agitado y, a menudo, tumultuoso desde que se convirtió en presidente y director ejecutivo de Simon & Schuster en 2020. Su predecesora, Carolyn Reidy, falleció repentinamente y pronto se encontró guiando a la editorial centenaria a través de la pandemia en medio de la incertidumbre constante sobre su propiedad.

Jonathan Karp trabajó directamente con
Jonathan Karp trabajó directamente con Kamala Harris y John Irving en sus próximos libros

La venta de Simon & Schuster por parte de la empresa matriz Paramount Global a la editorial rival Penguin Random House fue bloqueada en 2022 por un juez federal después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda por preocupaciones antimonopolio. En 2023, Simon & Schuster fue vendida a la firma de capital privado KKR por 1.620 millones de dólares.

Entre los autores de Simon & Schuster se encuentran Bob Woodward, Stephen King y Colleen Hoover.

En una entrevista telefónica, Karp dijo que ya ha comenzado la búsqueda de su sucesor y que permanecerá en su puesto actual hasta que se elija a uno. Mientras tanto, lanzará el sello Simon Six, que publicará solo seis libros al año. El nuevo trabajo de Karp será similar a uno anterior: en 2005, fundó Twelve, un sello de Hachette Book Group que publicaba solo un libro al mes. True Compass del senador Ted Kennedy y God Is Not Great de Christopher Hitchens estuvieron entre los más vendidos de Twelve.

Como director ejecutivo de Simon & Schuster, Karp continuó trabajando directamente con algunos autores, incluida la exvicepresidenta Kamala Harris para sus próximas memorias de campaña, 107 Days, y un autor favorito de Karp desde hace mucho tiempo, John Irving, para su nueva novela, Queen Esther.

“Me encantó el desafío de ser director ejecutivo, pero tenía que haber un punto final”, dijo Karp. “Creo que lo que todo editor realmente quiere, más que nada, es un buen final.”

Fuente: AP

[Fotos: Simon & Schuster]

