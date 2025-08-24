Cultura

Sin apoyo económico, abrió la convocatoria para representar a Argentina en la Bienal de Venecia 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura recibe los proyectos para seleccionar la obra que ocupará el pabellón nacional. En esta edición, informaron, los gastos correrán por parte de los seleccionados

Guardar
Abrió la convocatoria para representar
Abrió la convocatoria para representar a Argentina en la Bienal de Venecia 2026 (EFE/ Marton Monus)

“In Minor Keys” será el eje conceptual que guiará la participación argentina en la próxima edición de la Bienal de Venecia, una de las plataformas más influyentes del arte contemporáneo global.

Bajo la curaduría de Koyo Kouoh, la 61ª Exposición Internacional de Arte se desarrollará entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre de 2026, y el Pabellón Argentino buscará una vez más posicionar la producción nacional en el escenario internacional.

En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Nación y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, ha lanzado un Concurso Abierto de Anteproyectos para seleccionar la obra que representará al país en este evento.

La convocatoria, que permanecerá abierta desde el 21 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2025, invita a artistas y curadores a presentar propuestas que dialoguen con el lema curatorial propuesto por Kouoh.

Pabellón Argentina en Bienal de
Pabellón Argentina en Bienal de Venecia de 2024, con obra de Luciana Lamothe

A diferencia de todas las ediciones anteriores, en las Bases y Condiciones se informó que desde el Estano no se realizará niguna inversión para llevar adelante los proyectos.

“En particular, declaran que todos y cada uno de los gastos y costos que se deriven por o para la participación serán íntegramente solventados por cada uno de los concursantes,incluyendo al titular del proyecto ganador, aún en el caso, que el Concurso se declarase desierto o se desistiera de su continuación por decisión del Jurado y/o Comité Organizador”, explican.

Y agregan: “A tal fin, la decisión de participar o no en el Concurso será bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad, riesgo, cargo y costo, de cada participante, sin derecho a reembolso total o parcial de concepto alguno hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Cultura de la Nación y/o la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en ningún caso ni por ninguna circunstancia”.

Para formalizar la participación, los interesados deberán aceptar estas condiciones históricas y completar el formulario de inscripción correspondiente. Este proceso busca garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en la selección de la obra que ocupará el espacio argentino en Venecia.

Los jurados Amalia Amoedo, Sergio
Los jurados Amalia Amoedo, Sergio Baur, Andrés Duprat, Rodrigo Moura y Adriana Rosenberg portada

La responsabilidad de evaluar los anteproyectos recaerá en un jurado compuesto por figuras de referencia en el ámbito de las artes visuales del país. Integran este comité Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación Ama Amoedo; Sergio Baur, presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes; Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; Rodrigo Moura, director artístico del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación PROA; y Eugenia Usellini, presidenta de la Fundación del Museo Castagnino.

La presencia de estos referentes garantiza un proceso de selección riguroso y representativo de la diversidad y excelencia del arte argentino.

La Bienal de Venecia constituye una oportunidad estratégica para que la producción artística nacional dialogue con las tendencias y debates contemporáneos a nivel internacional. La articulación entre organismos estatales y el sector cultural, evidenciada en esta convocatoria, apunta a fortalecer la proyección de los creadores argentinos y a consolidar la presencia del país en uno de los escenarios más prestigiosos del arte mundial.

Temas Relacionados

Bienal de VeneciaArte contemporáneoarte

Últimas Noticias

La Biblioteca Nacional celebra los 80 años de “El Aleph” con una exposición inédita

La muestra reúne manuscritos originales, objetos personales y material audiovisual para explorar el proceso creativo y el impacto cultural del célebre cuento de Jorge Luis Borges, dedicado a Estela Canto y publicado en 1945

La Biblioteca Nacional celebra los

El Festival Argentino de Historieta reunirá a figuras y 40 editoriales en el Rojas

El evento ¡FAH! se celebrará en septiembre, con entrada libre, actividades para todas las edades y la presencia de referentes del cómic y sellos editoriales de todo el país

El Festival Argentino de Historieta

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

“Borges enamorado”, de Patricio Zunini, desafía la imagen tradicional del autor, explorando sus vínculos sentimentales, sus relaciones misteriosas y los conflictos personales que dieron forma a su leyenda literaria

El lado desconocido de Borges:

Descubren documentos originales que sitúan a Miguel de Cervantes en Huelva

La investigación sobre archivos históricos revela detalles inéditos sobre la administración de impuestos en Andalucía durante el Siglo de Oro

Descubren documentos originales que sitúan

Un certamen reúne arte y arquitectura con 16 mil dólares en premios

La nueva edición del Premio GCH invita a creadores representados por galerías a presentar propuestas que dialoguen con un desarrollo inmobiliario. El detalle

Un certamen reúne arte y
ÚLTIMAS NOTICIAS
El call center de las

El call center de las extorsiones que funcionaba desde la cárcel de Junín

Dopamina y endorfina: cómo influyen en el bienestar y qué hacer para estimularlas de forma natural, según expertos

El Hospital Fernández finalizó la remodelación total de su planta de diez quirófanos

Media Maratón de Buenos Aires 2025: las mejores fotos del 21K que hizo vibrar las calles porteñas

Segunda jornada de paro de controladores aéreos: caos en Aeroparque por demoras y cancelaciones de vuelos

INFOBAE AMÉRICA
Israel destruyó el palacio presidencial

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

TELESHOW
Las divertidas vacaciones de Ángel

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans

Peluches gigantes, ositos y juegos: así fue el baby shower que organizó Mica Viciconte para su hermana Lara

El tenso momento de Gimena Accardi y Andrés Gil entre fans y autógrafos a la salida del teatro: el video

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate