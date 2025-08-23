Cultura

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El director mexicano presentará “Frankenstein”, la cineasta argentina estrenará el documental “Nuestra tierra” y la estrella puertorriqueña participará de la opera prima de su director de videos, Stillz

Por Gonzalo Sanchez

Películas de la competencia oficial en el Festival de Venecia 2025

Este año el Festival de Venecia volverá a abrir una importante ventana al cine hispano: el mexicano Guillermo del Toro buscará otro León de Oro con su esperadísimo Frankenstein y otros muchos coparán las secciones más vanguardistas del certamen, desde la argentina Lucrecia Martel hasta Stillz, el creador del universo visual de Bad Bunny.

Del Toro, ganador de la Mostra y de cuatro Óscar en 2017 con La forma del agua, es el único director hispano en una Selección Oficial compuesta por un total de veintiún títulos, si bien presenta de nuevo con una producción completamente estadounidense. Se trata de Frankenstein, su esperada adaptación del clásico de Mary Shelley que contará en su reparto con el guatemalteco Oscar Isaac en el papel de aquel científico que se creyó Dios y con Jacob Elordi como su criatura. El personalísimo universo de este director, plasmado en obras como El laberinto del fauno (2006), centrará además el documental Sangre del Toro, que se estrenará en la sección Venecia Clásicos.

Guillermo del Toro compite en
Guillermo del Toro compite en Venecia con 'Frankenstein', su esperada adaptación del clásico de Mary Shelley (Foto: Netflix)

La 82ª edición del emblemático certamen italiano, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre, contará además, en el apartado Fuera de Concurso, con obras de cineastas latinoamericanos de renombre. Como la argentina Lucrecia Martel con Nuestra tierra, un documental sobre el asesinato del activista indígena Javier Chocobar y el desalojo de su comunidad.

Horizontes hispanos

Pero hay una categoría especialmente copada de producciones hispanas: “Horizontes”, la segunda en importancia dentro del festival y consagrada a las nuevas vanguardias y narrativas visuales.

En su apartado de largos, la ecuatoriana Ana Cristina Barragán competirá con Hiedra, la búsqueda desesperada de una madre del hijo que abandonó, mientras que el español Jaume Claret Muxart llevará su ópera prima, Extraño río, en la que se zambulle en sus propios recuerdos.

Argentina, país frecuentemente representado en Horizontes, esta vez tendrá dos obras: Alejo Moguillansky competirá con Pin de Fartie, una lectura “invertida” de la obra de Samuel Beckett, mientras que Gaston Solnicki mezclará la ficción con el documental en The Souffleur, con Willem Dafoe como protagonista.

Lucrecia Martel estrena en Venecia
Lucrecia Martel estrena en Venecia su documental "Nuestra tierra", sobre un caso de reclamo de tierras en el norte argentino (Foto: MUBI)

El mexicano David Pablos regresará al Lido por primera vez desde 2013 para enseñar su cuarta película, En el camino, una historia de amor entre camioneros y traficantes de droga en una de las regiones más violentas de su propio país.

Bad Bunny en góndola

Una de las propuestas que más curiosidad suscitan es el debut del fotógrafo colombiano-estadounidense Stillz, autor de algunos de los vídeos de Bad Bunny o de Rosalía y que estrenará Barrio Triste, producida por Harmony Korine y con música de la DJ venezolana Arca. En la cinta, el puertorriqueño hará un cameo, según avanzó el director del festival, Alberto Barbera, por lo que muchos esperan su presencia en la alfombra roja veneciana.

Por otro lado, entre los cortometrajes a concurso en Horizontes están El Origen del mundo de la argentina Jazmín López; la animación Merrimundi del estadounidense afincado en Chile Niles Atallah, y Norheimsund, de la cubana Ana Alpizar.

Por si fuera poco, la Mostra inaugura este año una nueva sección, Spotlight, en la que literalmente puede caber de todo con tal de que la película innove en su relación con el público. En este cajón el uruguayo Daniel Hendler estrenará Un cabo suelto, la dupla de la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás llegarán con Aún es de noche en Caracas, y Carmen Maura protagonizará la última producción de la directora hispano-marroquí Maryam Touzani, Calle Málaga.

Bad Bunny estará presente en
Bad Bunny estará presente en Venecia para acompañar a su director de videos Stillz (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

Las secciones paralelas

El cine hispano también estará presente en la Jornadas de los Autores, un certamen independiente pero paralelo a la Mostra. En concreto, la mexicana Mayra Hermosillo estrenará Vainilla y el español Gabriel Azorín propondrá Anoche conquisté Tebas.

Por último, la sección Venecia Clásicos proyectará, entre otras cintas, una restauración del Matador (1986) de Pedro Almodóvar y Memoria de los olvidados, un documental de Javier Espada sobre la película que Luis Buñuel dedicó a la trágica infancia en México, Los olvidados (1950).

Fuente: EFE

Colin Farrell protagoniza la nueva

El Silencio regresa con su

La vigencia de "La comunidad"

Los 10 libros más esperados

La magia de Borges inspira
