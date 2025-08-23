Cultura

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

El actor irlandés lidera el elenco de “Ballad of a Small Player, una historia de riesgo y redención ambientada en Macao, dirigida por el cineasta alemán ganador del Oscar

Guardar
Collin Farrel y Edward Berger,
Collin Farrel y Edward Berger, durante el rodaje de "Ballad of a Small Player", que se estrenará en Netflix en octubre

Colin Farrell encabeza el elenco de la nueva película del director alemán ganador del Oscar Edward Berger, Ballad of a Small Player, una adaptación de la novela homónima de Lawrence Osborne con un guion escrito por Rowan Joffe. La película se estrenará en los festivales de Toronto y Zúrich, seguida de un estreno internacional en Zúrich y una exhibición limitada en cines antes de llegar a Netflix a finales de octubre.

Este proyecto marca una nueva colaboración entre Berger y la plataforma de streaming Netflix, tras el éxito de Sin novedad en el frente, que obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional en 2023.

Colin Farrell protagoniza la nueva
Colin Farrell protagoniza la nueva película de Netflix dirigida por Edward Berger, "Ballad of a Small Player"

La trama de Ballad of a Small Player se centra en un apostador británico que, tras huir de su pasado, se instala en Macao, donde se sumerge en el mundo de los casinos y el riesgo. La historia explora la soledad, la redención y la tensión inherente al juego, elementos que han sido destacados tanto en la novela original como en la adaptación cinematográfica. Colin Farrell interpreta un personaje complejo que busca escapar de sus propios fantasmas, mientras se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones.

La novela de Lawrence Osborne, publicada en 2014, ha sido elogiada por su retrato de la psicología del jugador y la atmósfera única de Macao. La adaptación de Netflix busca trasladar esa intensidad a la pantalla, con un enfoque visual y narrativo que combine el suspenso con la exploración de los dilemas morales del protagonista. “La historia de un hombre que se enfrenta a su destino en un entorno donde todo puede perderse en un instante”, resumió Edward Berger.

[Fotos: prensa Netflix]

Temas Relacionados

Ballad of a Small PlayerNetflixColin FarrellEdward BergerCine

Últimas Noticias

El Silencio regresa con su formación original para la obra de Romina Paula inspirada en Fassbinder

El grupo teatral formado por Esteban Bigliardi, Pilar Gamboa, Esteban Lamothe y Susana Pampín, se reunirá en dos de las cuatro funciones de “Sombras, por supuesto” que se presentarán en Arthaus

El Silencio regresa con su

La vigencia de “La comunidad” a 25 años de su estreno: el espejo incómodo de una sociedad

La película de Álex de la Iglesia se estrena en versión restaurada y mantiene su capacidad de provocación. “Pensar que el infierno son los otros, se mantiene”, afirma el director español

La vigencia de “La comunidad”

Los 10 libros más esperados del otoño literario en Estados Unidos, de Stephen King a Kamala Harris

La nueva temporada editorial incluye las memorias de Priscilla Presley, una novela de Thomas Pynchon a los 88 años y el pensamiento del excéntrico senador demócrata John Fetterman

Los 10 libros más esperados

La magia de Borges inspira la primera muestra de la artista portuguesa Ana Aragão en Buenos Aires

La exposición “Laberintos, bibliotecas y otras bifurcaciones”, que se inaugura el sábado 30 en el Museo Quinquela Martín de La Boca, invita a sumergirse en mundos imaginarios y construcciones fantásticas

La magia de Borges inspira

Woody Allen y Emir Kusturica desafían el aislamiento cultural y se presentan en la Semana del Cine de Moscú

Los directores participan en dos charlas que resaltan en la programación del festival que comienza este sábado y se desarrolla hasta el miércoles 27, en diversas sede de la capital de la Federación Rusa

Woody Allen y Emir Kusturica
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Hay una atracción sexual con

“Hay una atracción sexual con vos”: los audios que le enviaba a su secretaria el juez de San Isidro denunciado por acoso y abuso de poder

La Fiscalía del Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y el exsenador quedó más cerca de ser enviado a la Argentina

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

Paro de controladores: en el primer día se cancelaron 70 vuelos, de los cuales 50 eran de Aerolíneas Argentinas

“Territorio minado”: el Presupuesto 2025 y nuevas comisiones agravan la crisis de LLA en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Alexander Stubb, presidente de Finlandia,

Alexander Stubb, presidente de Finlandia, afirmó que a Donald Trump se le está “agotando la paciencia” con Vladimir Putin

De los viajes en colectivo de ocho horas a tocar en Wembley: la historia de la violinista venezolana que brilla con Coldplay

Los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista Hamas volvieron a marchar para pedir su liberación

Xi Jinping purga a sus fieles: la explicación la tienen Stalin y Mao

La vigencia de “La comunidad” a 25 años de su estreno: el espejo incómodo de una sociedad

TELESHOW
La tarde de playa de

La tarde de playa de la China Suárez sin Mauro Icardi: poco maquillaje, sol a pleno y relax a orillas del mar

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma