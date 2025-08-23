Colin Farrell protagoniza la nueva película de Edward Berger sobre el juego compulsivo

Collin Farrel y Edward Berger, durante el rodaje de "Ballad of a Small Player", que se estrenará en Netflix en octubre

Colin Farrell encabeza el elenco de la nueva película del director alemán ganador del Oscar Edward Berger, Ballad of a Small Player, una adaptación de la novela homónima de Lawrence Osborne con un guion escrito por Rowan Joffe. La película se estrenará en los festivales de Toronto y Zúrich, seguida de un estreno internacional en Zúrich y una exhibición limitada en cines antes de llegar a Netflix a finales de octubre.

Este proyecto marca una nueva colaboración entre Berger y la plataforma de streaming Netflix, tras el éxito de Sin novedad en el frente, que obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional en 2023.

Colin Farrell protagoniza la nueva película de Netflix dirigida por Edward Berger, "Ballad of a Small Player"

La trama de Ballad of a Small Player se centra en un apostador británico que, tras huir de su pasado, se instala en Macao, donde se sumerge en el mundo de los casinos y el riesgo. La historia explora la soledad, la redención y la tensión inherente al juego, elementos que han sido destacados tanto en la novela original como en la adaptación cinematográfica. Colin Farrell interpreta un personaje complejo que busca escapar de sus propios fantasmas, mientras se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones.

La novela de Lawrence Osborne, publicada en 2014, ha sido elogiada por su retrato de la psicología del jugador y la atmósfera única de Macao. La adaptación de Netflix busca trasladar esa intensidad a la pantalla, con un enfoque visual y narrativo que combine el suspenso con la exploración de los dilemas morales del protagonista. “La historia de un hombre que se enfrenta a su destino en un entorno donde todo puede perderse en un instante”, resumió Edward Berger.

[Fotos: prensa Netflix]