¿A contraluz o contra luz? La RAE explica cuál es la forma correcta de la grafía

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Por Armando Montes

La grafía se usa para referirse a alguien o algo que se ve de espaldas a la luz. (EFE / Manuel Lorenzo)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto de la grafía

Lo correcto, según la RAE, es usar la grafía con dos palabras. (EFE/ Hilda Ríos/Archivo)

A contraluz , en dos palabras, es la grafía apropiada de la locución empleada para lo que se sitúa de espaldas a la luz y no a contra luz .

Sin embargo, en la prensa a veces se ve esta última forma: «En la fotografía se le puede ver posando de espaldas, a contra luz», «No hace falta irse muy lejos para fotografiar uno de los atardeceres más mágicos a contra luz» o «En la primera imagen, miran a la cámara, a contra luz, a su paso por un campo de fútbol».

El diccionario académico recoge la expresión a contraluz , con el segundo elemento en una sola palabra y sin guion (no a contra-luz ) , con el sentido de ‘estando lo que se mira situado de espaldas a la luz’. Por ello, como explica el Diccionario panhispánico de dudas, lo adecuado es escribirla así y no en tres palabras .

En consecuencia, en los ejemplos lo indicado habría sido «En la fotografía se le puede ver posando de espaldas, a contraluz», «No hace falta irse muy lejos para fotografiar uno de los atardeceres más mágicos a contraluz» y «En la primera imagen, miran a la cámara, a contraluz, a su paso por un campo de fútbol».

También es válida, aunque menos frecuente, la variante al contraluz : «Al contraluz, la cifra que sale debajo del motivo principal se volverá oscura primero».

¿Para qué sirve la RAE?

La fuente describe la Real Academia Española (RAE), una institución fundada en Madrid en 1713 con el propósito principal de preservar la unidad del idioma español. Explica que la RAE trabaja en conjunto con 22 corporaciones adicionales que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) para mantener esta unidad lingüística. Créditos: Podcast generado con IA

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

