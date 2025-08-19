Tips de ortografía: gimnasia rítmica, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo del inicio del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica de Río de Janeiro, se ofrecen una serie de claves para la adecuada redacción de las noticias relacionadas con este deporte.

Para aludir a la persona que practica este deporte se puede emplear la palabra gimnasta o, si se quiere concretar la especialidad, es válida también la expresión gimnasta rítmica .

Los nombres de los aparatos que se usan en los ejercicios son términos comunes que no necesitan mayúscula: aro , mazas , cinta y pelota . Se aplica lo mismo para los nombres de las modalidades: individual , conjunto o grupo .

Existe una prueba global en la que cada gimnasta compite con todos los aparatos . Esto se conoce como concurso completo o concurso general , mejor que all around .

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , la palabra maillot (pronunciada /maillót/ o /maiyót/) es un préstamo del francés que se considera adaptado , por lo que no necesita comillas ni cursiva . Se emplea en gimnasia rítmica para aludir al traje ajustado y de una sola pieza que llevan las gimnastas . El plural es maillots .

La posición en la que las piernas se abren 180° en gimnasia y en otras disciplinas se conoce como espagat . Es preferible esta grafía adaptada en redonda al extranjerismo crudo alemán Spagat .

Son comunes algunas expresiones en francés que aluden a ciertos movimientos del cuerpo, como en dedans , en dehors , plié , fouetté o penché . Dado que no existen en español alternativas asentadas, lo recomendable es escribir estos extranjerismos crudos en cursiva .

Los sustantivos competencia (más habitual en América) y competición pueden usarse indistintamente con el sentido de ‘prueba o torneo deportivo en el que compiten entre sí los distintos participantes’ , según explica el Diccionario panhispánico de dudas .

Los ejercicios de la gimnasia rítmica van acompañados de una canción. Se recomienda escribir el título de esta entre comillas o en cursiva y con inicial solo en la primera palabra (y en los nombres propios si los hubiera): «Melody llega a la rítmica: una gimnasta polaca utiliza Esa diva para su ejercicio de pelota».

El campeonato del mundo se celebra en esta ocasión en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, topónimo que en español lleva tilde en la i de Río . Las personas que viven en esta ciudad son cariocas .

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.