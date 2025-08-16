Cultura

Victor Goines llega a Buenos Aires para una serie de conciertos junto a la Mariano Loiácono Big Orchestra

El saxofonista y clarinetista estadounidense, una figura clave del jazz mundial, se unirá a músicos locales para concretar una serie de cuatro recitales, el jueves 21 y domingo 24 de agosto en Bebop Club

Guardar
Victor Goines con Regina Carter - Can't buy my love

Víctor Goines, saxofonista y clarinetista estadounidense, se presentará junto a la Mariano Loiácono Big Orchestra el jueves 21 de agosto a las 20 y 22.30 y el domingo 24 a las 19 y 21.30 en Bebop Club. El repertorio de los conciertos incluirá arreglos especiales que fusionan la tradición de Nueva Orleans con la energía de Buenos Aires, en una propuesta que busca destacar el swing y la sofisticación de la big band.

“Este viaje no será mi primera vez en Argentina, he actuado en Argentina varias veces con la Jazz At Lincoln Center Orchestra junto a Wynton Marsalis. Sin embargo, estos recitales representan mi primera vez en Argentina como artista principal. Estoy muy emocionado y honrado de tener la oportunidad de actuar con Mariano y su conjunto", le dijo el músico a Infobae Cultura en la semana previa a sus shows en Buenos Aires.

Reconocido por su labor en la Jazz at Lincoln Center Orchestra y el Wynton Marsalis Septet desde 1993, Goines ha lanzado más de 10 álbumes como líder y compuesto más de 200 obras originales. Además, ha colaborado con artistas como Ray Charles, Bob Dylan, Stevie Wonder, Diana Ross, Dizzy Gillespie y Branford Marsalis. Desde septiembre de 2022, ejerce como presidente y CEO de la ONG Jazz St. Louis, tras una extensa trayectoria como director artístico del programa de jazz en el conservatorio Juilliard y responsable de los estudios de jazz en Northwestern University.

Victor Goines se presentará en
Victor Goines se presentará en Bebop Club el jueves 21 y el domingo 24, en dobles funciones cada noche

—Creciste en Nueva Orleans, rodeado de música en cada esquina. ¿Cómo influyó eso en tu sonido y en tu manera de entender el jazz?

—Crecer en Nueva Orleans fue surrealista porque, como mencionaste, había y todavía hay música en cada esquina. Pero durante mi desarrollo temprano como joven y como músico, era aún más abundante que hoy. Y no había barreras ni límites que me prohibieran a mí, y a quienes compartían la experiencia, tocar de todo. Así que eso fue lo que hice. He tocado en desfiles, bodas, funerales, conciertos de música clásica, música pop y más. Y lo disfruté mucho. Así que cuando tengo la oportunidad de actuar, recurro a todas esas experiencias al mismo tiempo.

—Después de más de 30 años con la Jazz at Lincoln Center Orchestra, ¿cómo describis esa colaboración con Wynton Marsalis y la banda para ti?

—La camaradería, hermandad y ambiente familiar fue una experiencia que no podré duplicar en el resto de mi tiempo como músico. Los músicos eran los mejores del mundo. Nos motivábamos, desafiábamos y apoyábamos mutuamente en cada momento. Vivimos juntos y envejecimos juntos. Pasamos más tiempo de gira juntos que con nuestras propias familias. Celebramos cumpleaños, nacimientos de hijos y bodas de los miembros de la banda. Lloramos la pérdida de padres, madres y familiares. La orquesta era más que la gran música que interpretábamos y que éramos capaces de crear. ¡La orquesta era una forma de vida!

"He tocado en desfiles, bodas,
"He tocado en desfiles, bodas, funerales, conciertos de música clásica, música pop y más", dice Víctor Goines

—En Buenos Aires, tocarás con la Big Orchestra de Mariano Loiácono. ¿Cómo abordas la creación con una big band con la que actúas por primera vez?

—Lo importante para mí cuando actúo con cualquier músico o conjunto con el que no he tocado antes es familiarizarme con los miembros. Quiero conocer tanto como pueda en el menor tiempo posible. La familiaridad es crucial para hacer música y para el éxito de la relación. Y cuanto más familiarizados estemos, más comenzarán a mezclarse los ingredientes musicales. Ellos me han invitado y yo he aceptado la invitación para actuar con ellos. Ese es el comienzo de una gran relación. Tocar juntos será la parte fácil. La música es el lenguaje que usaremos para comunicarnos. Mi vocabulario en español es mínimo pero en música es enorme.

—El formato de big band tiene más de un siglo de antigüedad. ¿Qué lo hace aún poderoso y relevante?

—La big band representa la democracia. Para tocar en una big band, tienes que estar dispuesto a dejar de lado tu agenda personal para atender las necesidades del conjunto. Hay un dicho: “¡No se trata de mí, se trata de nosotros!” Cuando tocas en una big band, el “nosotros” siempre es más importante que el “yo”. Por eso, cuando escuchas a una gran big band tocando junta, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese y tantos otros, suenan fantásticos, porque estaban dispuestos a ser parte de algo que es más grande que el individuo.

—Has compartido escenario con leyendas desde Ray Charles hasta Stevie Wonder. ¿Hay algún momento en tu carrera que haya cambiado tu forma de pensar sobre la música?

—Ha habido algunos momentos que han cambiado mi carrera, como la primera vez que escuché una grabación de John Coltrane. Todavía recuerdo el día y dónde ocurrió. Pero decir que un solo momento sería injusto para todos los momentos. De hecho, todos los momentos se han fusionado de manera tan cohesiva que se ha convertido en un solo gran momento.

[Fotos: prensa Bebop]

Temas Relacionados

Victor GoinesJazzBebop ClubMariano Loiácono

Últimas Noticias

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Su uso recurrente generó múltiples interpretaciones. Desde hipótesis médicas vinculadas a su tratamiento hasta lecturas psicológicas que lo relacionan con la búsqueda de esperanza en medio de la angustia

Cómo la psicología explica la

Realismo mágico y lo real maravilloso: ¿qué los diferencia realmente?

Estas icónicas corrientes literarias de América Latina ofrecen dos enfoques distintos que transformaron la narrativa mundial

Realismo mágico y lo real

La 16ª Muestra de Cine Documental presenta estrenos y homenajes en Buenos Aires y Tucumán

El festival DOCA regresa con una programación cargada de estrenos, debates y un emotivo homenaje a Fernando Birri, reafirmando el poder del cine documental como espacio de resistencia y memoria colectiva

La 16ª Muestra de Cine

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

La estrella pop se mete en la piel del icónico personaje del Bardo de Avon recreando la trágica escena de Ofelia en “Hamlet”, que pintó John Everett Millais a mediados del siglo XIX

Taylor Swift dialoga con Shakespeare

Elvis Presley revive en ‘Sunset Boulevard’, una colección de grabaciones que revelan su lado más íntimo

A 48 años de su muerte, el rey del rock and roll sigue cautivando con la edición de una colección de sesiones y ensayos en Los Ángeles, junto a su banda TCB de los tempranos años 70

Elvis Presley revive en ‘Sunset
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno define la lista

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Clausuraron tres fiestas clandestinas en Córdoba: más de 1.200 personas desalojadas y ataques a la Policía

Los 5 bares más originales de Europa, según un ranking internacional

Cuál es el impacto fiscal de los proyectos que impulsan los gobernadores y resiste el gobierno de Milei

Por qué los precios de los servicios suben más que los de los bienes y cuándo empezarían a desacelerar

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la psicología explica la

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
La tarde de Mauro Icardi

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”