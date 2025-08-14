El impactante final de la tercera temporada de “La Edad Dorada”: secretos, bodas y traiciones

Tráiler de la temporada 3 de "La Edad Dorada"

Sírvete algo para tomar y toma asiento en la mesa del comedor, amigo, porque sencillamente tenemos que hablar del final de la tercera temporada de La Edad Dorada. Ustedes también, damas: puede que estemos viendo una serie de HBO ambientada a finales del siglo XIX, pero aquí somos más modernos.

Para recapitular (alerta de spoilers, obviamente): ¿Bertha (Carrie Coon) y George Russell (Morgan Spector)? En crisis. El proyecto ferroviario de George está en peligro y se enfrenta a la ruina financiera. Y aunque la arrogancia seductora de Bertha y su actitud implacable para irrumpir en la alta sociedad neoyorquina conquistaron inicialmente a muchos espectadores —y a su marido magnate, de hecho—, George se ha vuelto en su contra por su decisión de ofrecer a su hija, Gladys (Taissa Farmiga), a un duque inglés (Ben Lamb) al que ella no ama.

Gladys, por su parte, ha sabido sacar partido a su situación: ha puesto en su lugar a su nueva y estirada cuñada (Hattie Morahan) y ¡está embarazada! ¡Hurra! Da esta noticia al final del episodio final de la temporada a su madre, quien debe fingir felicidad mientras su corazón se parte en dos. Mala suerte, Bertha.

El final de la tercera temporada de La Edad Dorada sacude a los Russell y redefine alianzas familiares

La incipiente escritora Peggy Scott encuentra el amor con el apuesto joven doctor William Kirkland (Jordan Donica), para alegría de su madre, Dorothy (Audra McDonald), que la apoya. El doctor le propone matrimonio a Peggy en un fastuoso baile en Newport, a pesar de las objeciones de su madre, Elizabeth (Phylicia Rashad), quien siente que el pasado de Peggy y la antigua esclavitud de su padre Arthur la hacen indigna de su hijo. Mala suerte, Elizabeth.

Por último, la casa van Rhijn ha pasado la temporada adaptándose a que Ada (Cynthia Nixon) esté al mando. Agnes (Christine Baranski) recibe otro golpe cuando el lacayo Jack (Ben Ahlers) se convierte en magnate de los relojes, mientras su hijo, Oscar (Blake Ritson), lidia con la pérdida de su amante de toda la vida, John Adams (Claybourne Elder). Ah, y su sobrina Marian Brook (Louisa Jacobson) rompe y vuelve con el vecino Larry Russell (Harry Richardson).

Eso es mucho más de lo que solíamos esperar de La Edad Dorada. El drama de época ha servido durante mucho tiempo como telón de fondo: algo para poner después de un largo día de trabajo, cuando quieres deleitarte con las lujosas propiedades y vestuarios neoyorquinos sin pensar demasiado en la trama. Quizá por eso seguimos viéndola.

Pero la tercera temporada nos llevó por un torbellino, introduciendo giros, vueltas y muertes que no veíamos venir. Aquí, hablamos del final del domingo y de lo que podría deparar la próxima temporada.

La Edad Dorada apuesta por más acción, giros inesperados y conflictos sociales en su tercera temporada

Lili Loofbourow: El final termina con un reconfortante reinicio retrogrado. Todos los patriarcas concluyeron la temporada reprendiendo (y marginando socialmente) a sus ambiciosas esposas por su excesiva implicación en la vida amorosa de sus hijos. El hijo de Bertha Russell, Larry, se ha vuelto en su contra, y George le informa que su insistencia en priorizar la posición social sobre la felicidad de sus hijos fue demasiado; se acabó. Y no solo Elizabeth Kirkland fue reprendida por la madre de Peggy, sino que su propio esposo, el pastor, le dio una lección sobre sus fallos morales y prácticamente le indicó a su hijo que ignorara los consejos de su madre.

¡Por fin Bertha recibió una resistencia significativa! Su esposo y su hijo se han vuelto en su contra. ¡Recibió lo que merecía! ¡Se sintió genial! ¿Fue genial?

Sonia Rao: Fue algo genial. Pero aquí hay un componente de género, por supuesto: ¿por qué está bien que George pase por encima de los hombres a su alrededor, pero no que Bertha ejerza el único poder que se le permite como mujer en esta sociedad? ¿Tiene Elizabeth toda la culpa de su actitud crítica, o podemos aceptar que realmente intentaba asegurar la mejor vida para su hijo? Ambas mujeres son acusadas de sacrificar la felicidad de sus hijos, pero hay espacio para comprenderlas más a fondo. Cuando hablé con el creador Julian Fellowes sobre Coon a principios de este año, dijo que “estaba en manos completamente seguras con Carrie. No alienaba al espectador. No te repelía. Querías que ganara”.

Y yo también. La pregunta principal para mí es: “¿Por qué sigo tan involucrada en el viaje de Bertha —y en la serie en general—?” Cuando les digo a mis amigos que no puedo dejar de ver el programa dominical sobre magnates y la vida en una jaula dorada, me miran como si acabara de hablar en griego. Sin embargo, esta temporada fue especialmente atractiva. ¿Simplemente hubo más acción?

El drama de época de HBO introduce giros inesperados y explora la complejidad de sus personajes femeninos

L.L.: ¡Definitivamente hubo más acción! Y, para ser honesta, creo que ayudó que el estatus de Bertha finalmente esté en peligro. En lo que respecta a los Russell, he estado en el equipo de “Son sexys pero horribles” desde que comenzó la serie, pero no me quedaba nada claro qué pretendía la serie con esa combinación de cualidades. Durante las dos primeras temporadas, su arco fue bastante celebratorio: incluso cuando se reconocían las prácticas laborales abusivas de George, de alguna manera él salía como héroe. En cuanto a Bertha, su trama era simplemente repetitiva. Se enfrenta a las convenciones sociales personificadas por la formidable señora Astor (Donna Murphy), consigue que George gaste una fortuna y ¡gana! ¡Lo odiaba!

Además, era aburrido. No había un adversario bien definido. Ni, para la propia Bertha, había señales de un arco —y eso parecía un desperdicio del talento de Coon. Así que es emocionante verla a ella (y a otros personajes cuestionables, como Ward McAllister de Nathan Lane, el chismoso de doble cara del pueblo) enfrentarse a una resistencia orgánica y significativa. (No soy la primera en señalar que McAllister realmente escribió ese libro, y que realmente le costó socialmente, o que tiene inquietantes paralelismos con el escandaloso reportaje de Truman Capote sobre sus amigos de la alta sociedad —conocidos como los cisnes— en “La Côte Basque 1965”).

También parece que esta temporada hubo la mayor mezcla social entre clases. Pienso, por supuesto, en las visitas al Haymarket, que nos dieron un vistazo de la esquiva Maud Beaton (Nicole Brydon Bloom) viviendo como trabajadora sexual bajo el nombre de Dolly Trent. Pero también en la complicada (y reacia) transición de Jack, el inventor de relojes, a las clases altas, el resurgimiento de Enid Winterton (Kelley Curran), que fue doncella de Bertha, y, por supuesto, la emocionante —aunque finalmente anticlimática— aparición de la hermana de Bertha, Monica O’Brien (Merritt Wever).

S.R.: Hay tantos intérpretes increíbles en La Edad Dorada —muchos de ellos directamente de Broadway, ya que la serie se graba principalmente en Nueva York y es un trayecto fácil para los actores que viven allí— pero, Dios mío, ver a Wever fue un rayo de luz en medio de la secuencia absolutamente deprimente de la boda oportunista de Gladys con el duque de Buckingham.

"La edad dorada" concluyó su tercera temporada con una serie de inesperadas resoluciones

El drama de los de abajo me recuerda sobre todo a Downton Abbey”, el drama de época por el que Fellowes es más conocido. Cuando trabajaba para los Russell, la señora Winterton me recordaba mucho a la doncella Miss O’Brien de Downton..., que forma una alianza intrigante con un mayordomo gay en el armario, Thomas Barrow. En esta temporada de La Edad Dorada, Oscar, que también está en el armario, propone un matrimonio de conveniencia a la señora Winterton.

Hablando de los de abajo: ¡ya era hora de que Jack saliera de allí! He estado obsesionada con su historia del reloj desde el principio. Me preocupaba que no consiguiera la patente, luego me preocupaba que el sucio y rata hijo de papá Larry le robara el dinero que le correspondía a Jack. Sigo pensando que no deberían haberlo repartido a partes iguales, pero da igual, porque Jack terminó siendo más rico que sus antiguos jefes y rápidamente se convirtió en propietario de una vivienda por primera vez. Para mí, la suya es la historia de movilidad ascendente más encantadora. Se volcó en su proyecto nerd y le salió bien.

L.L.: Winterton se siente absolutamente como una repetición de O’Brien. Es raro ver esa trama resurgir, solo que un poco reorganizada. ¿Al menos son un poco menos crueles en esta versión? Diré que Ritson estuvo brillante como Oscar esta temporada; esas escenas entre él y Bloom como Maud/Dolly fueron tremendas. Y su interpretación del duelo de Oscar por la muerte de su amante masculino —especialmente en esa escena frente a su madre, Agnes (Christine Baranski), cuando ella “lo entiende” por primera vez— fue de primera categoría.

Me hace gracia lo de “sucio rata” Larry; me resulta tan inofensivo que apenas lo percibo como personaje, ¡así que me alegra que sea capaz de inspirar este tipo de pasión! ¡Ojalá lograra inspirar alguna versión de eso en Marian! ¿Qué se puede decir sobre la tibia reconciliación entre Larry y Marian? Sensatamente volvieron a estar juntos. Parece bien.

La serie profundiza en las divisiones de clase y raza dentro de la élite neoyorquina del siglo XIX

Hablando de relojería, me divirtieron e impresionaron los barrocos mecanismos de la trama que pusieron al pretendiente de Peggy, el Dr. Kirkland, en casa de los van Rhijn la noche en que George Russell fue herido de bala —para que Kirkland pudiera salvar a George, Marian pudiera acudir y cuidarlo desinteresadamente, Kirkland pudiera hacerse inmensamente rico como resultado, y Peggy pudiera tener el final feliz que tanto merece. Magnífico, satisfactorio material de telenovela. ¡Y rápido! Me parece increíble que el Dr. Kirkland dejara a Peggy y le propusiera matrimonio en el mismo episodio. Pero ese romance, y el enfrentamiento entre la Elizabeth Kirkland de Rashad y la Dorothy Scott de McDonald, fue lo más jugoso del final. ¿Puede una escena en una modista eclipsar dos bailes? La respuesta resulta ser: OH, SÍ.

S.R.: McDonald es una leyenda tanto en pantalla como fuera de ella. Las palabras cortantes de Dorothy a Elizabeth en la escena de la modista me recordaron lo elegantemente que McDonald manejó toda esa controversia con Patti LuPone, quien la menospreció al azar en una entrevista con The New Yorker a principios de este año. “Si hay una ruptura entre nosotras, no sé cuál es”, dijo McDonald a Gayle King en una entrevista en CBS. Es con esa misma actitud, con la cabeza en alto, que Dorothy entra al baile de Newport con su esposo e hija a su lado.

Estoy agradecida a La Edad Dorada por arrojar luz sobre esta época de la vida de la élite negra, que fue notoriamente omitida en los libros de historia que leí de niña. La vida personal de Peggy siempre ha sido parte de la serie, pero me interesa aún más la generación anterior a ella. Pensando en cuánto tiempo se dedica en temporadas anteriores a desarrollar las relaciones Agnes-Oscar y Bertha-Gladys, me encantaría que la serie profundizara en la historia de Dorothy y Peggy. ¿Cómo influyó el embarazo secreto de Peggy en la forma en que Dorothy navega por la sociedad? ¿Cómo afectó su relación con su esposo, Arthur Scott (John Douglas Thompson), un hombre anteriormente esclavizado que se convirtió en farmacéutico? La serie ya ha tocado todo esto antes, pero no me importaría que lo hiciera de forma más explícita.

Conflictos entre madres e hijas sacuden los cimientos de la alta sociedad en "La edad dorada"

L.L.: Sí, la exquisita calma con la que McDonald se dirige a la modista después de su discurso a Rashad me deja boquiabierta. ¡Devastadora elegancia! También me alegró ver que esta temporada profundizara en las divisiones de clase a menor escala entre la élite negra, porque es un tema rico e intrigante, y comparto tu curiosidad sobre el matrimonio Scott. ¿Cuán intensa fue la rebelión de Dorothy contra su propia familia al elegir casarse con Arthur? ¿Cuánto sufrió ella misma socialmente por ello? ¡Daría mi reino por una escena con la abuela de Peggy!

Eso, creo, es lo que hace que la nueva temporada se sienta más animada que las anteriores. Peggy, en la primera temporada, se sentía… aislada. Porque lo estaba. Honestamente, varios (quizá la mayoría) de los personajes se sentían planos entonces; se presentaban en función de su posición social, así que parecían más piezas de ajedrez que personas. Eso sigue siendo un problema para la serie; incluso en su mejor momento, La Edad Dorada es mejor con los giros de la trama que desarrollando personajes. No me convence especialmente el giro del duque de negociador cínico a esposo cariñoso, pero tampoco necesito que me convenza. El objetivo, en cuanto a la trama, es hacer plausible que Bertha —a pesar de disfrutar monstruosamente al forzar a su única hija a un matrimonio sin amor que la aislará de todos los que conoce y ama— quizá tenía razón. Eso le da un poco de picante al final, ¿no? La boda de Gladys fue una tragedia. Fue repugnante ver a Bertha regodearse en ello. Es muy propio de Fellowes que Bertha termine con una tragedia propia mientras Gladys celebra el embarazo que su madre organizó sin piedad (y quizá perdió todo por lograrlo).

S.R.: A Fellowes le encanta un giro irónico y, por mucha simpatía que Coon despierte por Bertha, no pude evitar sentirme satisfecha con este desenlace. ¡Más, por favor!

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa HBO Max]