El Festival de Cine de Toronto retiró un documental sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y desata polémica

TIFF retiró un documental sobre un general israelí luego del ataque de Hamás en 2023, argumentando "problemas de derechos de imágenes"

El Festival Internacional de Cine de Toronto ha retirado de su programación un documental sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel debido a lo que el festival señala como un problema de “derechos de imágenes”.

Los organizadores del festival reconocieron el martes que retiraron The Road Between Us: The Ultimate Rescue (El camino entre nosotros: el rescate definitivo) del cineasta canadiense Barry Avrich, después de haberle ofrecido inicialmente un lugar en la próxima edición de TIFF. La película narra la historia del general israelí retirado Noam Tibon, cuyos esfuerzos para salvar a su familia y a otros durante el ataque del 7 de octubre de 2023 fueron perfilados en un segmento de 60 Minutes.

Graffiti que representa a "los tres héroes de Israel", Yair Golan, Noam Tibon e Israel Ziv, oficiales militares israelíes retirados que se dirigieron al sur de Israel para rescatar personas del mortal ataque de Hamás del 7 de octubre (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Representantes del festival dijeron en un comunicado que la invitación a la película “fue retirada por TIFF porque no se cumplieron los requisitos generales para la inclusión en el festival, ni las condiciones que se solicitaron cuando la película fue invitada inicialmente, incluyendo la autorización legal de todas las imágenes”.

“El propósito de las condiciones solicitadas era proteger a TIFF de posibles implicaciones legales y permitir gestionar y mitigar los riesgos previstos y conocidos en torno a la proyección de una película sobre un tema altamente sensible, incluyendo la posible amenaza de una interrupción significativa”, señaló el festival.

Sin embargo, los cineastas afirman que el festival está incurriendo en “censura” al negar a la película un lugar en el festival.

Cameron Bailey, CEO del Toronto International Film Festival, rechazó la acusación de censura para el documental (Foto: REUTERS/Mark Blinch)

“Estamos conmocionados y entristecidos de que un festival de cine venerable haya desafiado su misión y censurado su propia programación al rechazar esta película”, dijo el equipo de realización en un comunicado. “En última instancia, el cine es una forma de arte que estimula el debate desde todas las perspectivas, que puede tanto entretenernos como incomodarnos”.

Deadline, que fue el primer medio en informar la noticia, señaló que el punto de conflicto estaba relacionado con la identificación y autorización legal de la transmisión en vivo realizada por militantes de Hamás durante el ataque.

Los cineastas se comprometieron a estrenar la película de todas formas: “Invitamos al público, a las cadenas y a las plataformas de streaming a que formen su propia opinión, una vez que la hayan visto”.

Más tarde, el miércoles, Cameron Bailey, director ejecutivo de TIFF, se disculpó “por cualquier dolor que esta situación haya podido causar” y dijo que aún esperaba tener la película en el festival.

Barry Avrich, director del documental "The Road Between Us: The Ultimate Rescue"

“Sigo comprometido a trabajar con el cineasta para cumplir con los requisitos de proyección de TIFF y permitir que la película se proyecte en el festival de este año”, dijo Bailey. “He pedido a nuestro equipo legal que trabaje con el cineasta para considerar todas las opciones disponibles”.

Bailey rechazó enérgicamente las acusaciones de censura, explicando que la situación requiere compasión y empatía. “Los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 y el sufrimiento continuo en Gaza nos afectan profundamente, subrayando la urgente necesidad de compasión en medio del aumento del antisemitismo y la islamofobia”, dijo Bailey. “Aunque no somos una organización política, TIFF siempre se esforzará por presentar nuestra programación en un entorno seguro e inclusivo”.

El festival de Toronto ha generado titulares en ocasiones por sus selecciones. El año pasado, canceló las proyecciones de Russians at War, un documental sobre soldados rusos en la guerra con Ucrania. Manifestantes en Toronto calificaron la película de propaganda rusa. Después de que el festival pausara las proyecciones debido a “amenazas significativas”, Russians at War se proyectó discretamente hacia el final del festival.

La 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto se celebrará del 4 al 14 de septiembre.

Fuente: AP