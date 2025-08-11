Cultura

El cineasta iraní que fue condenado a azotes en público fue galardonado en el Festival de Locarno

El director Mohammad Rasoulof, perseguido por el régimen de Teherán, es reconocido por su trayectoria y su defensa de la libertad y la dignidad humana en sus películas

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof recibió este lunes el Premio de la Paz en el Festival de Cine de Locarno en reconocimiento al conjunto de sus obras, de tintes poético, social y político, y por las cuales fue condenado el año pasado por el régimen de Teherán a ocho años de prisión y a azotes en público, aunque logró huir del país antes de su detención.

“El motivo principal para de la emisión de esta sentencia es la firma de comunicados y la realización de películas y documentales, que de acuerdo con el tribunal, son ejemplos de colusión y colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país”, informó en ese momento el abogado del cineasta Babak Paknia.

El jurado del premio destacó la forma en que las películas de Rasoulof exploran de manera poderosa y profunda temas como la libertad, la responsabilidad individual y la dignidad humana.

Como ejemplos mencionó La vida de los demás, premiada con el Oso de Oro en la Berlinale de 2020, y La semilla del higo sagrado, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes en 2024, y antes de estas, Un hombre de integridad (2017) y Adiós (2011).

La primera de esa película aborda la pena de muerte en Irán, mientras que la segunda trata de la lucha de las mujeres por la libertad y fue rodada de forma clandestina dentro del país.

El Festival de Locarno comentó que el galardón ha sido otorgado en el día que dedica a la diplomacia y que tiene el objetivo honrar a figuras del ámbito cultural que se han distinguido por promover la paz, la diplomacia y el diálogo entre los pueblos.

Al mismo tiempo, el premio ha sido creado para resaltar el papel de Locarno como símbolo del diálogo y la coexistencia pacífica, y para conmemorar el centenario de los Tratados de Locarno de 1925, una serie de acuerdos con los que se buscaba garantizar la paz y la estabilidad en Europa occidental después de la Primera Guerra Mundial.

Este martes el público tendrá la oportunidad de conocer en persona a Rasoulof en una conversación en el marco del Festival.

El Premio Locarno Ciudad de la Paz marca el primer paso de un proyecto plurianual cuyo objetivo es consolidar la reputación internacional de Locarno como un lugar privilegiado de reflexión e intercambio, guiado por el espíritu del arte y la diplomacia. Fue creado para conmemorar el centenario de los Acuerdos de Locarno.

En 2025, la Ciudad de Locarno, en colaboración con numerosos actores regionales, nacionales e internacionales, ha establecido un amplio programa de eventos diseñado para explorar y promover los valores de la paz y el diálogo entre los pueblos, y este Premio se inscribe en este enfoque.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier; Reuters/ Stephane Mahe; Reuters/ Clodagh Kilcoyne.

