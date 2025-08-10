50 años sin Pier Paolo Pasolini: un libro y actividades especiales celebran su legado

Celebran el legado de Pier Paolo Pasolini con un libro y actividades especiales

La publicación de “Pasolini, el penúltimo revolucionario” marca un hito en la labor del Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA por mantener viva la reflexión sobre la figura de Pier Paolo Pasolini. Esta obra, compilada por Marcelo González Magnasco, decano del Departamento, reúne los análisis de especialistas nacionales e internacionales que participaron en las clases magistrales de la Cátedra abierta Pasolini. El libro explora múltiples facetas de la vida y la producción intelectual del artista italiano, desde su poesía y cine hasta su influencia en la educación y la cultura contemporánea.

El homenaje al cumplirse 50 años del asesinato de Pasolini se traduce en una serie de actividades especiales y el acceso gratuito a materiales diseñados para repensar el legado del poeta, ensayista, filósofo y cineasta. El Departamento de Artes Audiovisuales de la UNA ha dispuesto estos recursos con el objetivo de acercar la obra de Pasolini a nuevas generaciones y fomentar el análisis crítico de su impacto en la cultura global.

La noche del 2 de noviembre de 1975, el hallazgo del cuerpo sin vida de Pasolini en un descampado próximo al puerto de Ostia, Italia, conmocionó a la opinión pública internacional. El asesinato brutal del intelectual italiano no solo puso fin a una de las voces más provocadoras del siglo XX, sino que también abrió un debate que persiste sobre su obra y su pensamiento. Pasolini permanece como una figura central en la cultura italiana y mundial, objeto de estudio, discusión y admiración constante.

Pier Paolo Pasolini

En 2016, el Departamento instituyó la Cátedra abierta Pasolini, una materia optativa dirigida tanto a estudiantes como a cualquier interesado en la trayectoria del director. Esta iniciativa se consolidó a través de clases magistrales impartidas por figuras como Gianni Vattimo, Danielle Dottorini, Walter Veltroni, Paolo Fabbri, Eugenio Zanetti, Raúl Perrone, Jorge Aulicino, Nicolás Prividera y Gabriel Rugiero, entre otros. El enfoque de la cátedra ha sido construir una mirada crítica sobre la obra de Pasolini y capacitar a los participantes en el análisis y la reflexión sobre sus propias prácticas audiovisuales.

Durante el desarrollo de la cátedra, se proyectaron películas de Pasolini en funciones abiertas a la comunidad, siempre con entrada libre y gratuita. Estas clases y materiales ahora se encuentran disponibles en la plataforma digital del Departamento, ampliando el acceso a quienes deseen profundizar en el universo pasoliniano.

El homenaje no se limita al cine. Las actividades especiales propuestas buscan rendir tributo a una figura cuya vigencia e influencia continúan generando interrogantes en campos tan diversos como la literatura, la poesía, la pintura y la política. La obra de Pasolini se presenta como un territorio en disputa, donde distintas disciplinas pugnan por interpretar y apropiarse de su legado. La multiplicidad de enfoques y la apertura al debate caracterizan la propuesta del Departamento, que invita a la comunidad a sumarse a la reflexión sobre uno de los intelectuales más complejos y desafiantes del siglo pasado.