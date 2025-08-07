‘Qatar Reads’, el programa de arte y literatura árabes se presentó en Buenos Aires

La exposición 'Kalila wa Dimna' continua el Año de Cultura Qatar–Argentina 2025 en Buenos Aires

“Esta iniciativa nos recuerda que la diplomacia puede expresarse en muchos idiomas, pero perdura más cuando se escribe a través de historias que resonarán durante generaciones. Al compartir la literatura qatarí con la niñez argentina, sembramos las semillas de la empatía y el conocimiento mutuo”. Con estas palabras, Ali Al-Binali, Consejero del Ministerio de Estado de Qatar en Argentina, sintetizó el espíritu de la exposición Kalila wa Dimna y la primera sesión internacional de Qatar Reads en Buenos Aires, uno de los eventos del Año de Cultura Qatar–Argentina 2025. La inauguración oficial, celebrada en la Biblioteca Ricardo Güiraldes, reunió a niños, familias, educadores y representantes diplomáticos para celebrar el poder de la narrativa como puente entre culturas, según informó la organización.

La exposición, organizada por Qatar Reads —iniciativa nacional de la Biblioteca Nacional de Catar—, permanecerá abierta hasta el 31 de octubre y presenta 12 pinturas de estilo miniatura encargadas a la artista qatarí Wadha Al Athba. Estas obras, elaboradas con materiales tradicionales como índigo, azafrán y hoja de oro, fusionan la estética del arte islámico clásico con una narrativa visual contemporánea. Las ilustraciones forman parte de la edición en español de Kalila wa Dimna, y serán distribuidas en bibliotecas y escuelas de toda Argentina.

Qatar Reads y el Ministerio de Cultura porteño acercan la literatura qatarí a niños argentinos

La colaboración entre Qatar Reads y el Ministerio de Cultura de Buenos Aires ha permitido que las fábulas clásicas árabes Kalila wa Dimna lleguen a lectores argentinos en su idioma. Estas historias, originadas en la antigua India y traducidas al árabe en el siglo VIII, se han transmitido a través de las tradiciones literarias islámicas y europeas. Son reconocidas por transmitir lecciones morales mediante animales parlantes y tramas ingeniosas, y simbolizan la fuerza del intercambio cultural.

Durante la jornada inaugural, 30 estudiantes de escuelas públicas participaron en una sesión inmersiva de cuentacuentos y un taller de arte. Los niños escucharon lecturas de la versión en español de Kalila wa Dimna, participaron en actividades creativas y recibieron paquetes de lectura personalizados para continuar su experiencia literaria en casa. En total, Qatar Reads distribuirá 1.000 paquetes de lectura a niños en toda Argentina, reforzando su objetivo de fomentar el amor por la lectura y el conocimiento intercultural.

La ministra de Cultura de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, subrayó el valor de la literatura como herramienta de entendimiento entre pueblos: “Recibir a Qatar Reads en Buenos Aires reafirma nuestra convicción de que las historias comunican valores universales como la bondad, la valentía y la sabiduría. Estos valores trascienden fronteras y ayudan a nuestros niños a construir un lenguaje cultural común a través de los libros”.

De izq. a der.: el consejero Ali Al-Binali, la ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el Director General de Promoción del Libro Javier Martínez

La directora de Qatar Reads, Fatema Majed Al Malki, destacó el impacto de la iniciativa: “En Qatar Reads creemos que cada historia compartida nos acerca un paso más al conocimiento mutuo. La sesión de hoy en Buenos Aires ofrece a los niños la oportunidad de verse a sí mismos en nuevas narrativas y descubrir la belleza del intercambio cultural. Un niño que lee sobre diferentes culturas se convierte en un adulto que lidera con empatía, alimentado por las semillas de la curiosidad y de la conexión plantadas en estos intercambios”.

Como parte de la colaboración, Qatar Reads ha donado ejemplares de Kalila wa Dimna a la Biblioteca Nacional, ampliando el acceso de niños y familias a esta fábula atemporal. La edición ilustrada se distribuirá ampliamente en escuelas y bibliotecas del país, consolidando el compromiso compartido entre Qatar y Argentina de promover el conocimiento intercultural a través de la literatura y las artes.

[Fotos: gentileza PN Argentina]