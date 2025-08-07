Monty Python inspira una colección de sellos del Servicio Postal británico

Tráiler de la película "Los caballeros de la mesa cuadrada" (1975), de Monty Python

Y ahora algo completamente diferente: el Servicio Postal Británico ha emitido una serie de sellos para celebrar la comedia absurda de Monty Python. La serie de 10 sellos rinde homenaje a algunos de los personajes y frases más emblemáticos del grupo, desde “Nudge, nudge” (la frase del famoso sketch llamado “Candid Photography”) hasta la canción “The Lumberjack Song”. Los sellos se pueden reservar a partir de esta semana y saldrán a la venta el jueves 14 de agosto.

Seis sellos representan escenas de la serie de televisión de sketches cómicos Monty Python’s Flying Circus, entre ellas “La Inquisición española”, “El Ministerio de las caminatas ridículas”, “El loro muerto” y “El organista desnudo”. Otros cuatro conmemoran el 50º aniversario de la película de culto Monty Python y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada (1975), entre ellos uno que muestra al Caballero Negro, que ha perdido una extremidad, insistiendo en que “solo es un rasguño”.

La colección de sellos celebra el legado de Monty Python, que sigue influyendo en la cultura popular tras seis décadas

Formado por Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones y Graham Chapman, Monty Python aportó una mezcla única de sátira, surrealismo y tontería a las pantallas de televisión británicas en una serie que se emitió entre 1969 y 1974. La compañía también realizó varias películas, entre ellas And Now for Something Completely Different (conocida en América latina como Se armó la gorda), La vida de Brian y El sentido de la vida.

Monty Python revolucionó la comedia británica con sátira, surrealismo y humor absurdo entre 1969 y 1974

David Gold, director de relaciones externas de Royal Mail, afirmó que la colección #rinde homenaje a una obra que ha marcado el panorama cómico durante casi seis décadas". Michael Palin dijo que estaba “muy contento de compartir un sello con el organista desnudo”.

El grupo se disolvió en gran parte en la década de 1980, y Graham Chapman falleció de cáncer en 1989. Los cinco miembros supervivientes de Monty Python se reunieron en 2014 para una serie de espectáculos en directo. Terry Jones murió en 2020 a causa de una forma rara de demencia.

Fuente: AP

[Fotos: Royal Mail vía AP]