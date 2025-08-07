Cultura

Monty Python inspira una colección de sellos del Servicio Postal británico

La serie conmemora, entre otros hitos del grupo cómico, el programa televisivo “Monty Python’s Flying Circus” y el 50° aniversario de la película “Los Caballeros de la Mesa Cuadrada”

Guardar
Tráiler de la película "Los caballeros de la mesa cuadrada" (1975), de Monty Python

Y ahora algo completamente diferente: el Servicio Postal Británico ha emitido una serie de sellos para celebrar la comedia absurda de Monty Python. La serie de 10 sellos rinde homenaje a algunos de los personajes y frases más emblemáticos del grupo, desde “Nudge, nudge” (la frase del famoso sketch llamado “Candid Photography”) hasta la canción “The Lumberjack Song”. Los sellos se pueden reservar a partir de esta semana y saldrán a la venta el jueves 14 de agosto.

Seis sellos representan escenas de la serie de televisión de sketches cómicos Monty Python’s Flying Circus, entre ellas “La Inquisición española”, “El Ministerio de las caminatas ridículas”, “El loro muerto” y “El organista desnudo”. Otros cuatro conmemoran el 50º aniversario de la película de culto Monty Python y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada (1975), entre ellos uno que muestra al Caballero Negro, que ha perdido una extremidad, insistiendo en que “solo es un rasguño”.

La colección de sellos celebra
La colección de sellos celebra el legado de Monty Python, que sigue influyendo en la cultura popular tras seis décadas

Formado por Michael Palin, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones y Graham Chapman, Monty Python aportó una mezcla única de sátira, surrealismo y tontería a las pantallas de televisión británicas en una serie que se emitió entre 1969 y 1974. La compañía también realizó varias películas, entre ellas And Now for Something Completely Different (conocida en América latina como Se armó la gorda), La vida de Brian y El sentido de la vida.

Monty Python revolucionó la comedia
Monty Python revolucionó la comedia británica con sátira, surrealismo y humor absurdo entre 1969 y 1974

David Gold, director de relaciones externas de Royal Mail, afirmó que la colección #rinde homenaje a una obra que ha marcado el panorama cómico durante casi seis décadas". Michael Palin dijo que estaba “muy contento de compartir un sello con el organista desnudo”.

El grupo se disolvió en gran parte en la década de 1980, y Graham Chapman falleció de cáncer en 1989. Los cinco miembros supervivientes de Monty Python se reunieron en 2014 para una serie de espectáculos en directo. Terry Jones murió en 2020 a causa de una forma rara de demencia.

Fuente: AP

[Fotos: Royal Mail vía AP]

Temas Relacionados

Monty PythonRoyal MailReino UnidoServicio Postal Británico

Últimas Noticias

La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura el mayor festival de arte contemporáneo de Escocia

La artista y el colectivo Más Arte Más Acción, de Colombia, presentan obras que exploran cuerpos, diáspora y luchas colectivas, y consolidan la relevancia del sur global en la escena artística internacional

La argentina Mercedes Azpilicueta inaugura

Osvaldo Piro y su enorme legado como emblema del tango y la porteñidad

El bandoneonista, compositor y director que fue apadrinado por Troilo, marcó una época de la música popular argentina con un estilo inconfundible que sobrevive en su obra de más de medio siglo

Osvaldo Piro y su enorme

Murió Alberto Casares, mítico librero argentino e impulsor del libro antiguo

El fundador de la emblemática librería porteña que lleva su nombre falleció a los 82 años. Fue el primer presidente de la refundada Asociación de Libreros Anticuarios y transformó su local en un punto clave para escritores y coleccionistas

Murió Alberto Casares, mítico librero

Las huellas de crecer en la Cuba comunista

Inspirada en vivencias compartidas por miles de cubanos, Ivonne Lamazares muestra con ternura y humor cómo las circunstancias políticas y los secretos familiares repercuten en la vida de sus protagonistas

Las huellas de crecer en

Censura en India: 25 libros fueron prohibidos en Cachemira, una región en disputa

Las autoridades ordenaron retirar importantes títulos, entre ellos obras de Arundhati Roy, argumentando que promueven ideas separatistas y desinforman a la juventud en una zona marcada por tensiones políticas

Censura en India: 25 libros
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno de los países que

Uno de los países que el FMI señala como ejemplo para la Argentina anunció un plan para acumular reservas por tres años

La Cámara Nacional Electoral anuló el cambio masivo de locales de votación en La Matanza

Tras las duras derrotas en el Congreso, Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada y analiza los pasos a seguir

La nafta y el gasoil podrán pagarse en dólares a través de la billetera virtual de YPF

Vuelos al Mundial 2026: American Airlines retomará su ruta Buenos Aires-Dallas

INFOBAE AMÉRICA
La oposición brasileña reunió firmas

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

El Gobierno de Líbano aceptó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah

Se agrava la desnutrición en Gaza: julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

TELESHOW
Marcela Tauro se emocionó en

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana