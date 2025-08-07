Cultura

El legado de Van Gogh: la historia detrás de su única obra expuesta en Argentina

Un molino, un paisaje suburbano y la luz parisina son protagonistas de Le Moulin de la Galette, una obra que marca una etapa de transformación artística. En qué lugar se expone y cómo sintetiza el giro radical que el pintor inició tras llegar a París en 1886

Por Celeste Sawczuk

“Le Moulin de la Galette”
“Le Moulin de la Galette” es la única pintura de Van Gogh expuesta en Argentina y pieza central del Museo Nacional de Bellas Artes - (Museo de Bellas Artes buenos aires)

“Le Moulin de la Galette”, la única pintura de Vincent van Gogh expuesta hoy en Argentina, se consolidó como una de las piezas esenciales del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

La obra, realizada hacia 1886-1887 durante la estancia parisina del artista, se caracteriza por la técnica de óleo sobre papel entelado. Encajada en la escuela francesa del siglo XIX bajo la influencia del impresionismo, representa un paisaje singular de Montmartre, una colina suburbana de París en aquel entonces, donde Van Gogh vivió y forjó parte de su producción más innovadora.

El cuadro muestra el célebre Moulin de la Galette, un molino de viento que presidía la atmósfera bohemia de ese rincón parisino. Este lugar y su entorno, rodeados de terrazas, salas de baile y cafés, inspiraron no solo a Van Gogh, sino también a pintores como Renoir y Toulouse-Lautrec. La obra se distinguió por las pinceladas vivas y los tonos luminosos, que anticiparon el viraje del artista hacia una paleta más alegre tras su contacto con la modernidad y la vida parisina.

La experiencia parisina llevó a
La experiencia parisina llevó a Van Gogh a experimentar con colores más claros y pinceladas vivas, anticipando su estilo posterior - (Courtesy of The Courtauld/Handout via REUTERS)

Un momento de transformación en la vida de Van Gogh

La historia de “Le Moulin de la Galette” se ligó a los meses de profunda transformación personal y artística que Van Gogh experimentó tras su llegada a París en marzo de 1886. Este cambio de residencia supuso una ruptura con la oscuridad cromática y la temática sombría de su período holandés.

Van Gogh se instaló en la rue Lepic, en la casa de su hermano Theo, director de una galería en el boulevard Montmartre. Además de recorrer la ciudad y visitar el Louvre, asistió al taller de Fernand Cormon para perfeccionar su técnica y se relacionó con figuras decisivas del arte moderno, como Toulouse-Lautrec y Anquetin.

La efervescencia cultural de Montmartre, donde confluían artistas, escritores y músicos en diálogos y debates, permeó el trabajo de Van Gogh. El contacto diario con la vanguardia y el surgimiento de corrientes como el impresionismo o el puntillismo enriquecieron su mirada y técnica.

El Moulin de la Galette
El Moulin de la Galette funcionaba como café-concert y sala de baile, atrayendo a diversos públicos y artistas de la época

Del París bohemio al museo argentino: el recorrido de la obra

El destino internacional de “Le Moulin de la Galette” resultó tan singular como la trayectoria de su autor. El Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires recibió la pintura a través de la Galerie Thannhauser de Berlín, intermediada por la Galería Müller de Buenos Aires.

Ingresó al inventario con el número 2720 y la obra llegó en una etapa de expansión institucional, cuando el museo reforzaba la presencia de grandes artistas internacionales en Argentina.

Junto a piezas de Monet, Renoir, Degas, Manet y Goya, “Le Moulin de la Galette” pasó a integrar la nómina de creadores fundamentales exhibidos en el museo, reflejando el propósito de ofrecer una visión global e histórica del arte.

Actualmente, la pintura ocupa un lugar central en la sala de impresionismo y postimpresionismo.

La obra, realizada en París
La obra, realizada en París entre 1886 y 1887, refleja la transformación artística de Van Gogh bajo la influencia del impresionismo - (Museo de Bellas Artes buenos aires)

Influencias y evolución pictórica de Van Gogh en París

La experiencia parisina resultó decisiva para la evolución pictórica de Van Gogh. El impacto de la vida urbana, los colores vibrantes y el ambiente diverso de las galerías y cafés derivaron en una profunda transformación de su paleta y técnica.

En Montmartre, por entonces un barrio aún rural y de población modesta, Van Gogh halló motivos para experimentar con la luz y el color, así como una dimensión humana y social que permeó muchas de sus obras.

Las vivencias junto a su hermano Theo y la cercanía a artistas como Émile Bernard, Paul Gauguin, Camille Pissarro y Henri de Toulouse-Lautrec aceleraron su alianza con las nuevas tendencias. Así, Van Gogh comenzó a usar colores más claros y pinceladas más rápidas para atrapar la atmósfera y el dinamismo de los escenarios que recorría, anticipando uno de sus sellos inconfundibles.

La pintura llegó al museo
La pintura llegó al museo argentino a través de galerías europeas y se integró junto a obras de Monet, Renoir y Degas - (Courtesy of The Courtauld/Handout via REUTERS)

El Moulin de la Galette y Montmartre: símbolos de modernidad

El Moulin de la Galette era más que un molino: cumplía funciones de café-concert, mirador y sala de baile al aire libre, atrayendo a públicos de todos los estratos sociales. Para Van Gogh, plasmar este sitio significaba mucho más que captar un motivo pintoresco.

A diferencia de Renoir, interesado en las fiestas populares, Van Gogh eligió mostrar el costado cotidiano y anónimo del espacio, centrando la atención en la arquitectura y el entorno laboral del antiguo molino Blute-Fin, propiedad de la familia Debray desde el siglo XVII.

Resaltan la perspectiva baja, la preponderancia del cielo y la presencia de figuras humildemente vestidas, elementos que reflejaron tanto el interés social de Van Gogh como su búsqueda de nuevas formas para abordar el paisaje urbano periférico. El cuadro se erigió en testimonio del paso entre campo y ciudad, y de la transformación de Montmartre en un emblema de la modernidad artística.

“El viñedo rojo”, la única
“El viñedo rojo”, la única obra que Vincent Van Gogh vendió en vida

Técnica y estilo: la luz como protagonista

El trabajo de Van Gogh en París marcó el inicio de una experimentación libre con el color y la aplicación de la pintura. Aunque ya en Anvers comenzó a aclarar su paleta influido por Rubens, la atmósfera de Montmartre le dio espacios para una exploración más radical.

En “Le Moulin de la Galette” destacan las pinceladas veloces y los tonos azules que progresan hasta el blanco, confiriendo a la obra una vitalidad y claridad poco habituales en fases anteriores de Van Gogh.

La composición evidencia una aproximación impresionista, pero filtrada por la inquietud individual del artista. La luz, la construcción de la perspectiva y la ambientación parisina funcionaron como un laboratorio visual, en el que Van Gogh ensayó las bases de su trabajo en Provenza.

Empleados de Sotheby´s en Paris
Empleados de Sotheby´s en Paris posan con la pintura "Escena callejera en Montmartre" por el pintor holandés Vincent Van Gogh, 24 de febrero del 2021 REUTERS/Christian Hartmann

Presencia y legado en el Museo Nacional de Bellas Artes

La trayectoria de “Le Moulin de la Galette” como única obra de Van Gogh en exhibición en Argentina se vinculó profundamente con la misión y el desarrollo del Museo Nacional de Bellas Artes. Desde su incorporación, la pintura ocupó un lugar privilegiado junto a otras obras de referencia mundial, permitiendo al público nacional y visitante acceder a una pieza fundamental de uno de los artistas más influyentes del siglo XIX.

El valor histórico y artístico de “Le Moulin de la Galette” fue más allá del contexto argentino. Más que retratar la París vibrante de fines del siglo XIX, constituye un documento del proceso creativo de Van Gogh, de su apertura a nuevas formas de representación y de su permanente voluntad de explorar, aun enfrentando dificultades personales y materiales.

Le Moulin de la Galette permaneció como testimonio de la creatividad y transformación de Van Gogh, y como uno de los grandes atractivos para quienes visitan el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.

