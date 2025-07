Murió el dramaturgo Robert Wilson, autor de “Einstein on the Beach” y referente del teatro experimental

Robert Wilson, pionero del teatro y la ópera de vanguardia, falleció a los 83 años en Nueva York

El relevante dramaturgo estadounidense Robert Wilson, conocido por su enfoque innovador en el teatro y la ópera, falleció este jueves a los 83 años tras una breve enfermedad, anunció la fundación que preserva su obra. “Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de Robert M. Wilson, artista, director de teatro y ópera, arquitecto, diseñador de escenografía e iluminación y artista visual”, señaló el comunicado, que precisa “murió en paz” en su casa de Water Mill, en el este de Nueva York, tras “una breve pero aguda enfermedad”.

Wilson, quizá más popular en Europa (en particular en Francia) que en su propio país, se destacó por sus puestas en escena de obras originales y del repertorio tradicional. “Los franceses me han dado un ‘hogar’”, comentó este texano nacido en 1941 en Waco, y creador del espectáculo de inauguración de la Ópera Bastilla en París en 1989.

Bob Wilson, como era conocido, saltó a la fama internacional en 1976 con Einstein on the Beach, una ópera de casi cinco horas de duración que se ha representado varias veces desde su creación, y cuya música fue compuesta por Philip Glass.

Imagen de la puesta en escena de "Einstein on the Beach", de Robert Wilson, producida por el Teatro Colón en 2023

“Bob nos deja con su brillante visión de todo lo que tocó. Con admiración, respeto y amor, extrañaré a mi querido amigo”, escribió Glass en Instagram. Einstein on the Beach rompió todas las convenciones de la ópera clásica. No hay una historia lineal, sino más bien una evocación de los temas relacionados con la vida de Einstein. También fundó el Centro Watermill, un laboratorio para la investigación en teatro.

Convencional y vanguardista

Alto, distinguido, de voz suave y vestir conservador, la imagen que Wilson proyectaba no correspondía con las producciones provocadoras que produjo, en las que no había nada de convencional. Articuló su visión en el uso de la luz, la estructura de los movimientos simples y el rigor clásico de su diseño escénico y de mobiliario, en las que se percibía la influencia de las formas teatrales asiáticas.

Solía decir que estaba menos interesado en el diálogo y en la narrativa que en los efectos de la luz, el espacio y el movimiento. Cuando veía la televisión, apagaba el sonido.

Wilson colaboró con figuras como Philip Glass, Tom Waits y Lady Gaga, y su legado sigue influyendo en el arte contemporáneo

Artista plástico también, Wilson trabajó con el coreógrafo Andy de Groat, el cantante Tom Waits, la actriz Isabelle Huppert, la cantante Lady Gaga e incluso la leyenda del ballet Mijaíl Barýshnikov. También montó una quincena de óperas.

Entre sus primeros éxitos se encuentra La mirada del sordo, un espectáculo “silencioso” de siete horas presentado en el festival de Nancy en 1971, y luego en París. La obra nació después de que, en 1967, Wilson vio un adolescente negro de 13 años, Raymond Andrews, golpeado en la calle por un policía. Se dio cuenta de que el joven era sordomudo y terminó adoptándolo.

Los estrechos vínculos y colaboraciones de Wilson con destacados artistas, escritores y músicos continúan fascinando a audiencias de todo el mundo. Su último trabajo, Animals, fue inaugurado el 24 de julio en la galería neoyorquina Winston Wächter Fine Art. Se trata de una exhibición de retratos de animales -búhos de las nieves, una pantera negra, una mofeta, un alce-, que muestran su maestría en el uso de la luz y el color.

“A pesar de enfrentar su diagnóstico con claridad y determinación, todavía se sintió obligado a seguir trabajando y creando hasta el final”, señala el comunicado sobre su muerte.

Fuente: AFP

[Fotos: Joel Saget/AFP; prensa Teatro Colón]