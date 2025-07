Brexit, pandemia y juventud ausente: el complejo declive de visitantes en Tate Modern (REUTERS/Hannah McKay)

Durante el reciente aniversario de Tate Modern, más de 76.000 personas acudieron al museo en un solo fin de semana, una cifra que podría anticipar una recuperación en la afluencia de visitantes en 2025. Sin embargo, este repunte puntual contrasta con una tendencia preocupante: la institución enfrenta una caída sostenida en la asistencia, especialmente entre los jóvenes europeos, un fenómeno que la propia dirección atribuye a factores estructurales derivados del Brexit y la pandemia.

La directora de Tate, Maria Balshaw, ha señalado en declaraciones recogidas por The Guardian que la combinación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el impacto de la Covid-19 ha alterado de forma significativa los flujos de visitantes internacionales, en particular los comprendidos entre 16 y 24 años. Según datos de la Association of Leading Visitor Attractions (Alva) publicados en marzo, Tate Modern y Tate Britain han experimentado una reducción del 27% en la asistencia anual desde 2019, lo que equivale a 2,2 millones de visitantes menos.

Este descenso resulta especialmente llamativo si se compara con otros referentes culturales de Londres. Mientras que la National Portrait Gallery apenas ha registrado una disminución del 3% y el British Museum del 4% en el mismo periodo, las galerías de Tate se sitúan muy por debajo de sus niveles previos a la pandemia. Balshaw ha respaldado este diagnóstico con datos internos: la asistencia nacional ya ha recuperado el 95% de los valores anteriores a la crisis sanitaria, pero la internacional solo alcanza el 61%.

Tate Modern y Tate Britain han experimentado una reducción del 27% en la asistencia anual (REUTERS/Peter Nicholls)

En una entrevista con The Art Newspaper, Balshaw detalló el alcance de la pérdida en el segmento juvenil europeo: “Tate Modern recibió 609.000 visitantes europeos de entre 16 y 24 años en 2019-2020, pero solo 357.000 en 2023-2024”. La directora subrayó que este grupo demográfico ha visto alteradas sus oportunidades educativas y laborales por el Brexit, mientras que la pandemia ha condicionado el final de sus estudios y sus hábitos de vida, lo que se traduce en una menor propensión a viajar.

El debate sobre las causas de la caída en la asistencia no se limita a factores externos. Voces críticas han responsabilizado a las decisiones curatoriales de la dirección, calificadas de “woke”, y han sugerido incluso la eliminación de la entrada gratuita como posible remedio. No obstante, la dirección de Tate ha respondido a la crisis con medidas de ajuste: tras anunciar un recorte del 7% de su plantilla para afrontar el déficit financiero heredado de la pandemia, un portavoz de la institución declaró a The Guardian: “Estos cambios garantizan la estabilidad necesaria para seguir siendo tan ambiciosos e innovadores como siempre”.

Por el momento, no existen planes específicos para recuperar al público joven europeo, aunque la institución ha puesto en marcha una serie de aperturas nocturnas que suelen atraer a audiencias más jóvenes.