¿Está bien decir “me compartió” en vez de “compartió conmigo”?

"Te comparto", un nuevo uso que ¿es correcto?

A algunos les puede sonar raro. Si lo tradicional era decir que alguien compartió algo conmigo, hace unos años se está usando “Me compartió”, “te comparto”. Pero, ¿es correcto? ¿Forma parte del idioma español una expresión así o lo deforma?

Santiago Kalinowski, Director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, más que preguntarse por su corrección -porque los hablantes cambios formas por el uso- pensará qué significa esta nueva manera de hablar de lo que compartimos.

“Tradicionalmente, el verbo ‘compartir’ exige una preposición. Así como abogar POR, confiar EN, etcétera, decimos compartir CON. Por ejemplo, ‘compartí una pizza con Juan’, o ‘compartí un momento muy lindo con ellos’“.

Pero, indica, “a partir de la aparición de tecnologías como Facebook, surgió una estructura nueva del verbo con un pronombre: ‘me compartieron una foto’, *’“le compartí una noticia ayer por WhatsApp’”. Es decir, no sólo la incorporación de una palabra nueva, como vimos en unos ejemplos al inicio, sino un cambio de comportamiento sintáctico de un viejo verbo del español".

Santiago Kalinowski, de la Academia Argentina de Letras. (Sebastián-Pani)

¿Qué cambió en el mundo para que ocurriera este cambio?

Kalinowski cree que la práctica está asociada “con este nuevo uso en que algo está disponible para que vos también puedas acceder desde donde estés”. Eso dice, ocurre a partir de la nueva tecnología.

-Es una forma de compartir sin partir, el que da no pierde nada...

-Claro, semánticamente, si comparto con vos esta cerveza, es cincuenta por ciento de la cerveza para vos y el cincuenta para mí. Es algo etimólógico, que tiene que ver con “partir”. Pero ahora no es así, sino que hay una reproducción infinita, yo no me quedo con la mitad de los archivos si los comparto con vos..

-Y es algo que hacemos todo el tiempo.

-Lo más probable es que los hablantes hayan sentido la necesidad de crear una pauta sintáctica que estuviera asociada a una práctica específica, porque la otra ya era como muy tradicional y muy asociada a otras cosas.

Entonces, dice Kalinowski, en estos nuevos usos aparece un “dativo”, un caso gramatical que señala a quien recibe. “Antes teníamos a la persona involucrada en el ”con", ahora eso se abrevió con un pronombre. Podemos decir que tal vez lo hace más económico, más rápido, más eficaz. Si los hablantes pueden ahorrar energía, van a ahorrarla, si eso no implica perder riqueza comunicativa, porque los hablantes no queremos perder riqueza comunicativa, eso es un poco una falacia. Lo que queremos es gastar menos energía para decir lo mismo. Si se volvió muy frecuente compartir, por ejemplo con las redes sociales, entonces ¿de qué manera puedo ahorrar? Con el “te comparto” el significado está conservado. Vos y vos sabemos quién es “te”, no necesitamos, además, abrir una frase preposicional que lo explicite".

Las nuevas tecnologías modificaron nuestra forma de hablar. (Foto: Imagen ilustrativa)

-“Te comparto” parece más directo, más de acción y menos formal.

-El propio ahorro, digamos, por ahí le da esa sensación de ser más directo. Menos formal.

Entonces, ¿es correcto decir “te comparto”?

La Real Academia Española tanto “comparto algo con alguien” como “le comparto algo a alguien” se consideran válidas. “La construcción compartir algo a alguien, extendida en el mundo de las redes, era ya normal en el español americano y es admisible", explican.

Y, según la Fundación del Español Urgente, “esta estructura se usa con un significado que combina el sentido original de ‘hacer a alguien partícipe de algo’ con el de ‘enviar’ o ‘permitir ver’, de modo que lo que hay es un emisor y un conjunto de receptores de una información, una imagen, un audio, etc.”

Así, que, concluyen: “tan adecuado es Comparto con ustedes una canción como Les comparto una canción".

Además, agregan “este tipo de desplazamientos se pueden encontrar en otros verbos como contactar, que admite tanto contactar con alguien como contactar a alguien".

Además, dice Kalinowski, “esta forma es interesante porque es un fenómeno sintáctico, no hay ningún extranjerismo dando vueltas ahí, como pasa en otros casos”.