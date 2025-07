Compró una ilustración encontrada en un garaje de Londres y descubrió tener una valiosa obra de Dalí

Salvador Dalí (Imagen Ilustrativa Infobae)

La emoción de descubrir una obra olvidada se apoderó de John Russell cuando, tras adquirir una obra en una subasta de liquidación en Cambridge, notó en el reverso unas etiquetas que sugerían un pasado ilustre: Salvador Dalí.

“Hice un poco de investigación y no podía creer lo que estaba viendo”, relató Russell, un comerciante de antigüedades de Cambridge de 60 años, quien prefirió mantener su nombre real en el anonimato.

La obra, titulada Vecchio Sultano, había sido encontrada en el garaje de una casa en Londres y, en ese momento, nadie sospechaba su verdadero valor. Solo dos personas pujaron por ella y Russell se la llevó por USD 200. Ahora, tras una exhaustiva verificación, la pieza ha sido valorada entre USD 26 mil y 40 mil y se ha confirmado que es una ilustración original de Dalí de 1966.

La casa de subastas Cheffins, con sede en Cambridge, será la encargada de vender la obra el 23 de octubre. Gabrielle Downie, especialista en bellas artes de la firma, explicó que Dalí creó la ilustración como parte de un ambicioso proyecto: realizar 500 imágenes inspiradas en Las mil y una noches.

"Vecchio Sultano" fue comprada por por USD 200 y ahora ha sido valorada entre USD 26 mil y 40 mil

“Dalí estaba bastante obsesionado con la cultura morisca y creía que descendía de una línea morisca”, afirmó Downie. El encargo provino de Giuseppe y Mara Albaretto, mecenas del artista, y la editorial italiana Rizzoli planeaba publicar la colección. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso tras la realización de solo 100 ilustraciones, ninguna de las cuales llegó a publicarse en ese momento.

La historia de estas ilustraciones es compleja. Según Downie, “de esas 100 ilustraciones, la mitad permaneció con la editorial Rizzoli y se dañaron o se perdieron, mientras que las otras 50 quedaron en manos de los Albaretto y luego fueron heredadas por su hija, Christina, quien también era ahijada de Dalí”. Las ilustraciones conservadas por la familia Albaretto finalmente vieron la luz en 2014, lo que reavivó el interés por el proyecto abandonado y generó especulación sobre el paradero de las piezas no publicadas.

Vecchio Sultano, realizada en técnica mixta con acuarela y rotulador, representa a un sultán enjoyado y se distingue por un estilo que se aparta de la estética surrealista más reconocible de Dalí. “La gente espera ver piezas muy surrealistas de Dalí. Esta no lo es, pero es un Dalí”, explicó el experto Nicolas Descharnes, quien certificó la autenticidad de la obra tras ser consultado por Cheffins. Descharnes señaló que el estilo, el tema y los colores de la ilustración coinciden con otras piezas de la serie, así como la calidad y el tamaño del papel, de 38 cm x 29 cm.

Nicolas Descharnes, experto en Dalí, certifica la autenticidad de la pintura (Cheffins/Cambridge)

El propio Russell admitió que su compra fue un acto impulsivo, motivado por su afición a identificar falsificaciones tras años de seguir el programa de la BBC Fake or Fortune. “Es uno de mis programas favoritos”, confesó. La subasta no se realizó en línea, lo que ofrecía a los asistentes la oportunidad de descubrir tesoros ocultos. “La mayoría de las veces compro cosas que me gustan. En esta ocasión, realmente me la jugué, porque no estaba seguro de querer colgarla en la pared… Me gusta el arte inusual, pero hay que amarlo, ¿no?”, reflexionó.

A pesar de que la obra se describió como original de Dalí, los vendedores ni siquiera fijaron un precio de reserva y la sala mostró escaso interés. Solo un postor compitió con Russell. Meses después, Russell localizó en eBay, en Estados Unidos, el catálogo de la subasta de Sotheby’s de los ‘90 donde figuraba la pintura, lo que confirmó su procedencia y permitió iniciar el proceso de autentificación.