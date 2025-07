Nick Cave dona dos mil libros personales a una tienda benéfica y desata una búsqueda frenética entre sus fans

Traíler de "This Much I Know to be True", documental sobre Nick Cave

Un sobre antiguo con la inscripción “Lukes tooth” en la inconfundible caligrafía de Nick Cave, un boarding pass rumbo a Ámsterdam, un mapa de Estados Unidos y hasta un paquete vacío de cigarrillos: estos objetos, hallados entre las páginas de los libros en la Oxfam Bookshop de Hove, una ciudad cercana a Brighton, en la costa británica de East Sussex, han transformado una simple donación en una experiencia de búsqueda del tesoro para los fans del músico australiano. Desde el viernes pasado, cada día, se agolpa una multitud en la tienda, escudriñando los volúmenes en busca de reliquias personales y anotaciones manuscritas.

La noticia central, confirmada por The Times y el periódico local The Argus, es que Nick Cave ha donado 2.000 libros de su biblioteca personal a la sucursal de Oxfam en Blatchington Road, en el sur de Inglaterra. La colección, que en su día fue recreada para una instalación artística expuesta en Dinamarca y Canadá, abarca desde filosofía y arte hasta religión y novelas de bolsillo antiguas. El gesto ha provocado una auténtica avalancha de admiradores y curiosos para acceder a los estantes.

La donación de Nick Cave generó largas filas de seguidores en la Oxfam Bookshop de Hove, en la costa sur inglesa (Foto: EFE/Alejandro García/Archivo)

Richard, empleado de la librería, explicó a The Argus que todo el material de lectura destaca por su diversidad: “El tipo de libros es muy variado: hay filosofía, arte, religión, incluso novelas de bolsillo antiguas. Es una donación increíblemente variada. Se nota que conservó sus libros, algunos son bastante antiguos”. Entre los títulos disponibles figuran obras de Salman Rushdie, Christopher Hitchens e Ian McEwan, así como una primera edición de la novela Man In White de Johnny Cash y “un libro de recetas sobre afrodisíacos”.

La procedencia de los libros añade un matiz especial a la cesión. Muchos de los ejemplares formaron parte de la biblioteca personal de Nick Cave, que fue reconstruida para una exposición artística itinerante. Tras su paso por Dinamarca y Canadá, la colección regresó a manos del músico, quien finalmente decidió entregarla a la tienda benéfica de Hove. La ciudad, situada en la costa sur de Inglaterra, fue el hogar de la familia Cave desde los años 2000.

Sin embargo, la tragedia golpeó en 2015, cuando Arthur, uno de los hijos del artista, falleció tras caer por un acantilado en Ovingdean Gap, en Brighton. La familia se trasladó primero a Los Ángeles y después a Londres; en 2023, vendieron su casa de Brighton por 2,9 millones de libras (casi 4 millónes de dólares). El propio Cave escribió: “Brighton se había vuelto demasiado triste… Sin embargo, volvimos cuando nos dimos cuenta de que, sin importar dónde viviéramos, la tristeza nos acompañaba”.

La familia Cave vivió en Brighton hasta 2015, cuando una tragedia familiar motivó su mudanza (Foto: REUTERS/Toby Melville/Pool)

La experiencia de los compradores en la tienda ha resultado tan variada como la propia colección. Aunque la mayoría de los libros no presentan señales evidentes de su ilustre propietario: “Algunos tienen billetes de avión usados como marcapáginas, pero aparte de eso, no es como si fuera de esas personas que ponen un exlibris o escriben su nombre”. No obstante, algunos clientes han encontrado ejemplares con frases subrayadas o anotaciones con la letra de Nick Cave. Otros libros resultaron ser regalos, como una copia de The Lieutenant of Inishmore dedicada por el dramaturgo irlandés Martin McDonagh.

La reacción de los seguidores es explorar los estantes con la esperanza de descubrir alguna pista personal, una dedicatoria o un objeto olvidado entre las páginas. Un portavoz del músico se limitó a señalar: “Él piensa que los hallazgos seguirán siendo misterios intrigantes para quienes los encuentren”.